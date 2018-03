Fanta, Pandora, ebay nebo Durex. Víte, jak vznikly názvy známých značek?

Walt Disney Pictures

Logem nejznámějšího amerického filmového studia je odnepaměti pohádkový zámek. Předlohou mu původně byl německý Neuschwanstein, ale v roce 2006 ho nahradil Popelčin zámek z Disneylandu.





depositphotos depositphotos



Lego

Název dětské stavebnice LEGO pochází ze zkratky dánské fráze „leg godt!“ a znamená „hraj si dobře!“.





depositphotos



Fanta

Max Keith, který měl během druhé světové války na starost divizi Coca-Cola, se jednoho dne rozhodl vytvořit nový produkt. Když vybírali jméno pro nový nápoj, vyzval Keith všechny své společníky, aby „zapojili fantazii“. Nato jeden z přítomných (Joe Knipp) okamžitě vyslovil: „Fanta!“





depositphotos



Nintendo

Název vychází ze tří japonských znaků NIN, TEN a DO, které přeložit asiá jako „nech štěstí nebesům“.





depositphotos



Pandora

Název klenotnictví Pandora je inspirován mytologií. Podle pověsti přikázal Zeus božskému kováři, aby stvořil ženu, jejíž kráse nikdo neodolá. Bohové jí dali do vínku mnoho darů, mezi nimi ovšem i takové, kterých se sami chtěli zbavit: nemoci, obavy, potíže. Všechny tyto dary zamknuly do pevné skříňky. Pandóra však jednoho dne skříňku otevřela a všechno, co se v ní skrývalo, tak vypustila do světa mezi lidi.

Pandóra vyděšeně víko zase zavřela, ale jediné, co z ní nestačilo uniknout, byla naděje.





depositphotos



Cadillac

Značka luxusních automobilů Cadillac dostala jméno podle zakladatelova předka. Zakladatel, mechanik Henry M. Leland měl totiž ve svém rodokmenu francouzského vojevůdce jménem Antoie de la Mothe Cadillac.





depositphotos



Durex

Britská značka kondomů Durex pochází ze zkratky tří slov: durable, reliable a excellence (odolnost, spolehlivost, dokonalost).





depositphotos



Levi Strauss

Do známého loga LEVI’S je nenápadně zakomponovaný symbol pro část lidského těla, kterou mají výrobky značky (džíny) zvýraznit a zkrášlit. O jakou číst těla asi jde?





depositphotos



ebay

Zakladatel společnosti Pierre Omidyar pro svou společnosti Echo Bay Tecgnology Group sehnal kancelář, která se nacházela v městečku Echo Bay (Nevada). Omidyar chtěl zaregistrovat stránku „echobay.com“, ale ukázalo se, že jméno už je zabrané. Proto název musel zkrátit na „ebay.com“. Mnoho lidí si dnes ale myslí, že ebay je zkráceně „Electronic Bay“.





depositphotos



Samsung

„Sam“ znamená v korejštině „tři“. „Sung“ je slovo pro „hvězdu“. Samsung může být tedy přeloženo jako „tři hvězdičky“. Je ale nutno dodat, že slovo „tři“ má v korejštině také podobný význam jako u nás například v nadsázce řečené „stovky“. Znamená „hodně“, „spoustu“ nebo „moc“.





depositphotos



Sega

Název je zkratkou pro „Service Games of Japan“. Společnost se původně zabývala dodávkou automatů pro hru pinball do vojenských základen v zemi.





depositphotos



Audi

Na první pohled je logo známého výrobce autmobilů jednoduché a srozumitelné. Logo ale není zvolené náhodně. Každý ze čtyř kruhů má svůj význam. Každý kruh totiž symbolizuje jednu ze čtyř zakládajících společností, které v roce 1932 Audi vytvořili: DKW, Horch, Wanderer a Audi.

depositphotos



Alfa Romeo

Logo této značky vychází z historických motivů. Červený kříž pochází původně z vlajky Milánké obce, drak je symbolem starověkého rodu Visconti, který kdysi obýval Lombardii. Zajímavé je, že tyhle dračí automobily, které Alfa Romeo vyrábí, mají na svědomí méně úmrtí než kterýkoli jejich konkurent.





depositphotos