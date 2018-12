Miliardář Bloomberg: „Na vysokou jde dnes jen hlupák, chytří lidé dělají instalatéry.“

Proto se nelze divit tomu, že když měl promluvit na setkání investorů z Wall Street, všem vyrazil dech (a pravděpodobně i pošramotil ego), když prohlásil, že jít dnes za každou cenu studovat vysokou školu je pěkná hloupost. O prestižních univerzitách pak podle něj nemůže být u většiny z nás žádná řeč.

Dnešní svět se potácí ve zvláštní alibistické propasti, kde lidé odcházejí na vysokou, aniž by při tom byť jen trochu přemýšleli. Vše, co vidí, je společenský statut, vážené postavení a hromady peněz, tedy skutečnosti, které k vysokoškolsky vzdělaným lidem seděly možná tak před 40 lety v socialismu, kdy nemohl studovat každý.

Ve Spojených státech je situace jiná a v jistém smyslu horší, protože vám zde vysokoškolské vzdělání nikdo zadarmo nedá. Drtivá většina studentů tak musí studovat na dluh a po dokončení studií jej pracně řadu let splácet.

Bloomberg každému, kdo si není jistý, jestli jít na vysokou, nebo se vyučit instalatérem, radí, aby si doma na kus papíru provedl několik snadných matematických výpočtů: „Můžete zaplatit 50 až 60 tisíc dolarů (1,1 – 1,3 milionu korun) ročně Harvardu, Stanfordu či jiné prestižní škole, nebo si s trochou šikovnosti můžete stejnou sumu vydělat jako učeň u instalatéra.“

Zatímco z vysokých škol podle Bloomberga vycházejí asociální lidé bez flexibility schopni pouze učení a následného opakování stejných cyklů/činností/teorií, kteří mají navíc panickou hrůzu ze selhání, takový schopný instalatér je člověk, který díky své práci umí výborně jednat s lidmi a jakožto řemeslník si může dovolit (a dokáže) tlačit na cenu. 99 procent jeho klientů dnes už totiž jeho řemeslo samo nezvládá ani okrajově, takže je pánem situace vždy on.

Sám Bloomberg sice studoval dvě vysoké školy, avšak dnes sám tvrdí, že střední třída by se měla přestat upínat na tituly a kancelářské práce a raději si uvědomit, jak zajímavé příležitosti na ni mohou čekat v řemeslných službách. Aby jen neplácal do větru, rozhodl se investorům v naleštěných oblecích uvést jeden příklad z praxe:

„Otec jednoho z mých zaměstnanců je instalatér a má svou firmu. Nyní zaměstnává šest dalších instalatérů, které si sám vyškolil. Víte, co dělá dnes, zatímco jeho podřízení opravují? Objíždí golfová hřiště a užívá si způsobem, o kterém si třeba i já vzhledem ke své vytíženosti mohu nechat jenom zdát. Vybudoval si svůj byznys stejně jako mnozí jiní, jen nikdy nešel na vysokou.“

Na tomto i řadě jiných příkladů se Bloomberg snaží ukázat, že za chudnutí třídy nemohou jenom ti nahoře. Lidé by si podle něj měli konečně uvědomit, jaký efekt na naší společnost a trh práce mají velmi rychle expandující moderní technologie a zařídit se podle toho: „Podívejte se na dnešní právnické firmy. Zmáčknete jedno tlačítko a veškeré hledání je u konce. Není to tak dlouho, co právníci na tuto práci měli v archivech a knihovnách právní úředníky. Ti jsou dnes i se svými tituly na dlažbě.“

I když tento miliardář a velice schopný byznysmen hovořil o Spojených státech, trefil by se do černého stejně tak i v České republice. Schopných řemeslníků, kteří dokáží odvést kvalitní práci, je jako šafránu.

Samozřejmě, že existují, ale pokud byste se dnes rozhodli zažádat o jejich služby, počkáte si v lepším případě několik měsíců, v horším i déle než půl roku. Jsou totiž neuvěřitelně zaneprázdněni a jejich klienti je doporučují stále dalším a dalším lidem, kteří tápou a marně hledají někoho schopného.

Pravdou je, že tito lidé už dnes často mají lepší hodinovou sazbu, než třeba doktor v nemocnici, nebo korporátní analytik v obleku. Je to špatně? Sotva, protože jde o přirozený vývoj a důsledek masivní poptávky a neuspokojující nabídky.

Lidé ke svému životu řemeslníky stále potřebují, byť dnes většina mladých lidí z nějakého důvodu považuje vyučení za něco podřadného. Mezitím se však něco podřadného bez kloudné hodnoty a smyslu stává z vysokých škol, které jsou přeplněny k prasknutí a chrlí příliš mnoho příliš průměrných a nepoužitelných absolventů. Mnoho z nich tam ve skutečnosti vůbec nemělo chodit, ale podlehli nátlaku rodiny či svého okolí. Ve výsledku tady máme hromadu práce pro velmi málo řemeslníků a velmi málo práce pro hromadu vysokoškoláků.

Poselství Bloomberga je jasné. Měli bychom si tuto skutečnost co nejdříve uvědomit a přestat naše potomky nutit, aby se pokoušeli získávat stále bezcennější tituly jako všichni ostatní. Protože šikovní lidé, kteří nechtějí trpět biflováním na vysoké, si dnes mohou v montérkách bez problémů vydělat stejně či dokonce mnohem víc než člověk v obleku v kanceláři.

Jen se sami zamyslete – když budete potřebovat poradit s financemi, právem, nebo pojistit, budete mít problém sehnat k tomu příslušnou osobu? Naopak – finanční poradci, advokáti a pojišťováci budou stát u vašich dveří frontu. Co když ale chcete kvalitně namontovat střešní okna, vyměnit baterii nebo položit podlahu? Při hledání schopných lidí na takovou práci se možná zapotíte (a vaše peněženka také).