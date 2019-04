Pánský časopis odhalil 10 nejvíce sexy transgender modelek světa

Deset finalistek se narodilo v mužském těle, ale všechny se během života začaly identifikovat jako ženy. Některé z nich, jako například Talulah, prodělaly úplnou chirurgickou změnu pohlaví. Transgender ženy byly pro pánský časopis, jehož čtenáři jsou v 60 % případů muži, vybrány na základě jejich talentu, celkové osobnosti a vzhledu.

1. Talulah-Eve Brown, 23

Módní a televizní hvězda Talulah-Eve se do popředí zájmu dostala letos v lednu, když se stala vůbec první transgender účastnící soutěže Velká Británie hledá topmodelku. Talulah, která se narodila jako Aaron, podstoupila úplnou operaci změny pohlaví. Jako jediná transgender modelka se prošla na prohlídce Gilese Deacona, který nedávno navrhl svatební šaty pro Pippu Middleton.





2. Carmen Carrera, 32

Carmen se ještě jako muž zúčastnila celosvětově úspěšné soutěže RuPaul's Drag Race a od té doby se postupně transformuje na ženu, kterou se vždy chtěla stát. Carmen se narodila jako Christopher Roma v roce 1985, nyní vystupuje jako burleskní umělkyně a televizní osobnost, která má na svém instagramovém účtu téměř 380 000 fanoušků. Carmen se stala prvním transgender andílkem Victoria's Secret.





3. Caroline Cossey, 63

Transgender ikona Caroline se stala v roce 1981 vůbec první transsexuální Bond girl poté, co se objevila ve snímku Jen pro tvé oči. O deset let později se dokonce objevila na obálce časopisu Playboy. Caroline se narodila jako chlapec v Norfolku v roce 1954 a stala se nejslavnější transgender ženou na světě, když o tomto problému otevřeně mluvila už v době, kdy byl ještě považován za hluboké tabu. Cossey podle časopisu Front vydláždila cestu mnoha dalším úspěšným trasngender ženám, které se na tomto seznamu objevily.





4. Laverne Cox, 45

Laverne započala svou kariéru v reality sérii I Want To Work for Diddy, ale její hvězda vyletěla vzhůru až rolí v seriálu Orange is the New Black. Zde si zahrála roli transgender vězenkyně Sophie Bursetové. Od té doby se Laverne stala první transgender ženou, která se dostala na obálku časopisu Time, její podobizna se dokonce objevila v muzeu voskových figurín Madame Tussauds.





5. Isis King, 32

Jedna z nejčastěji se objevujících transgender žen v americké televizi je Isis Kingová, která se v roce 2008 stala první transgender soutěžící v soutěži Amerika hledá topmodelku. Isis se rovněž stala první transgender mluvčí oděvní značky American Apparel a objevila se i na obálce časopisu Seventeen.





6. Lea T, 36

Obdivovaná brazilská modelka Lea T, která se narodila jako Leandra Medeiros Cerezo, je dcerou fotbalové hvězdy Toninha Cereza a zároveň múzou kreativního ředitele Givenchy Ricarda Tisci. Lea T dokončila svou transformaci na ženu v roce 2012, když podstoupila operaci v Thajsku. Od té doby se objevila ve Vogue či s Kate Moss na obalu Love Magazine.





7. Andreja Pejić, 26

Andreja je známa svou androgynní všestranností i výrazným vzhledem, který jí dovoluje dělat modelku jak pro dámskou, tak pánskou módu. 26letá Andreja původem z Bosny a Hercegoviny se stala jednou z nejslavnějších transgender modelek světa. Její rodina emigrovala z bývalé Jugoslávie do Austrálie, kde Andreja ve svých 16 letech ještě jako chlapec začala pracovat v McDonaldu, kde byla objevena modelingovou agenturou. Poté, co podepsala smlouvu pro agenturu Storm, fotila pro GQ, Vogue, ELLE a další.





8. Gigi Gorgeous, 25

Kanadská hvězda narozená jako Gregory Allan Lazzarato se nejprve proslavila jako youtuberka, jejíž kanál si oblíbilo 2,7 milionu fanoušků. Gigi přizvala fanoušky z celého světa k tomu, aby sledovali její postupnou transformaci na ženu. Gigi se objevila v pořadu Access Hollywood, v reality show Project Runway a nakonec i ve svém vlastním filmu s názvem This is Everything.





9. Jenna Talacková, 28

Jenna si získala mezinárodní pozornost poté, co byla diskvalifikována ze soutěže Miss Universe v Kanadě za to, že byla transgender ženou. Jenna úspěšně žalovala pořádající organizaci a nakonec jí bylo povoleno se soutěže zúčastnit. Modelka se také objevila ve vlastní reality show Brave New Career.





10. Candis Cayne, 46

Candis, která byla původně tanečnicí v New Yorku, získala svou slávu jako transgender herečka v roli Carmelity v show Dirty Sexy Money. Narodila se jako Brendan McDaniel na Havaji v roce 1971 a nedávno vyjádřila touhu mít vlastní děti, když se objevila v dokumentárním filmu Caitlyn Jenner, která je rovněž slavnou transgender osobností..