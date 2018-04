10 jídel, která byste měli ochutnat v Chorvatsku

1. Černé rizoto

Je známé pod místním názvem „crni rižot“ a připravuje se společně se sépií nebo kalmary, olivovým olejem, česnekem, červeným vínem a inkoustem z olihně, který jídlu dává specifickou chuť mořských plodů a černou barvu. Černé rizoto je populární na celém chorvatském pobřeží a ačkoliv po jeho jídle neuniknete začernění jazyka a zubů, rozhodně stojí za vyzkoušení.





2. Boškarin

Maso z šedosrstých istrijských volů patří k naprostým delikatesám. Boškarin se servíruje v těch nejlepších restauracích v mnoha podobách včetně carpaccia, omáčky s těstovinami či noky, jako salám, steak, případně jako polévka z oháňky. Nenechte si ujít.





3. Brodetto

Představuje rybí polévku pocházející z regionu Marche na východě Itálie a tradičně při jejím vaření rybáři z vesnic používali, to co daného dne zrovna nalovili. Přidávalo se do ní následně dostatek octa, aby vydržela, a mohla se jíst několik dalších dní. Stejně jako Italové používají Chorvaté při její přípravě rajčatový základ.





4. Buzara

Vcelku jednoduché ale velmi chutné jídlo z mušlí, vinného vývaru s česnekem a chlebovou drobenkou, které je oblíbené na celém chorvatském pobřeží. Připravuje se podobně jako francouzské moules marinière.





5. Fritule

Tohle sladké pečivo, které je podobné donutům, můžete najít kolem celého adriatického pobřeží, přičemž každý region má samozřejmě svou vlastní unikátní verzi. Při jeho přípravě se tak můžete setkat s vaječnými žloutky, rozinkami, nastrouhanou citronovou a pomerančovou kůrou ale i rumem a rakijí. Obvykle se ve větším množství připravují v průběhu prázdnin, ale protože si na ně lidé rychle tvoří závislost, najdete je v prodejnách v podstatě po celý rok.

6. Fuži a pljukanci

Fuži jsou po domácku vyrobené těstoviny ve tvaru ostnu, které se vyrábějí tak, že pěticentimetrový čtvereček těsta naohýbáte kolem rukojeti dřevěné lžíce. Servírují se buď s krémovou lanýžovou omáčkou nebo červenou omáčkou s hovězím, boškarinem, kuřecím nebo zvěřinou. Istrijci milují také pljukanci, což jsou těstoviny naopak připomínající tvarem zelené fazole.





7. Istrijská šunka

Dobré jídlo obvykle začíná tácem s „pršutem“ a „sirem“ – tedy šunkou a sýrem jako předkrm. Istrijská šunka se vyrábí z vepřového, které se před sušením nakládá do solného roztoku a zraje společně česnekem, pepřem a někdy také s bobkovým listem a rozmarýnem. Na rozdíl od jihu Chorvatska, kde se šunka udí, místní ji suší díky silnému severnímu větru jen v proudu vzduchu. Istrijská šunka zraje minimálně 12 měsíců, proces se ale může v závislosti na počasí protáhnout až na 18 měsíců. Výsledkem je unikátní aroma a středně slaná chuť, která se výborně hodí k domácímu sýru.





8. Malvazija a Teran

Malvazija a Teran jsou názvy tradičních místních vín. Zatímco první z nich je lehké bílé víno se stopami jablek a meruněk, které se dobře popíjí k jídlům z ryb a mořských plodů, druhé je robustní červené víno jako stvořené k doplnění masitých jídel jako je boškarin a pršut.





9. Peka

Tato specialita z masa a zeleniny je populární v celém Chorvatsku a připravuje se pod zvonovým krytem z kovu nebo keramiky, na níž se pokládají žhavé uhlíky. Však také místní označují hovorově „ispod čripnje“ neboli „pod zvonem“. V pece najdete obvykle chobotnici, jehněčí, telecí nebo kuřecí a vše doplňují brammbory.





10. Lanýže

Istrijské lesy oplývají pravděpodobně největší koncentrací lanýžů na světě, a ačkoli chorvatské tartufi nejsou tak proslavené jako italské, mají podle některých silnější aroma. Navíc jsou zcela určitě levnější a za několikachodové menu se slušnou porcí lanýžů zaplatíte polovic toho, co v Itálii.