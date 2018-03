Ať už potřebujete rychle nakrmit hladové dítě po návratu z dlouhé procházky, připravit snídani před odchodem do práce anebo vykouzlit lahodný dezert v případě, že hosté jsou už na cestě, vždy jistě oceníte recepty, které jsme pro vás shromáždili.

Mimochodem, některé recepty jsou tak jednoduché, že si je můžete připravit přímo v kanceláři. Jen si musíte ráno přibalit všechny potřebné ingredience do kabelky.





Foto: © foodwhine



Zapékané vločky s banánem

Ingredience:

Instantní ovesné vločky (do půlky hrnku)

Slunečnicová semínka (1 lžíce)

Vajíčko

Mléko (podle potřeby)

Kousek banánu

Med (1 lžíce)

Jablko nakrájené na kousky

Skořice

Postup:

Smíchejte v hrnečku ovesné vločky, slunečnicová semínka, vejce a mléko. Přidejte banán, jablko, med a opět promíchejte. Pečte v mikrovlnné troubě při vysokém stupni výkonu po dobu 2 až 3 minut. Podle potřeby můžete přidat trochu mléka nebo jogurtu.





Foto: © sofacraftymom



Míchaná vejce se šunkou

Ingredience:

Vajíčka (2 – 3 kusy)

Maso nakrájené na kostičky (šunka, kuřecí nebo krůtí)

Salsa omáčka (není nutné)

Strouhaný sýr

Olivový olej

Pepř a sůl

Postup:

Nalijte trochu oleje do hrnečku, rozklepněte vajíčka a rozmíchejte. Přidejte maso, salsu, sýr, osolte a opepřete. Důkladně vše promíchejte. Vložte do mikrovlnné trouby na 45 až 60 sekund, dokud nejsou vejce hotová. Poté vyjměte, posypte trochou sýra a můžete podávat.





Foto: © powerhungry



Rychlé müsli

Ingredience:

Javorový sirup nebo med (1 lžíce)

Voda (2 lžíce)

Lžíce oleje (olivový, kokosový nebo máslo)

Sůl

Instantní ovesné vločky (asi půl hrnečku)

Ořechy nebo různá semínka

Sušené ovoce (rozinky, švestky, meruňky, brusniky…)

Postup:

Nalijte do hrnku lžíci medu nebo sirupu, dvě lžíce vody, dvě malé lžičky oleje, přisypte špetku soli, nasypte ovesné vločky (asi do třetiny hrnku) a ořechy. Nemíchejte.

Mikrovlnnou troubu nastavte na střední výkon a pečte 2 minuty. Poté hrnek vyndejte a promíchejte. Ujistěte se, že sirup nezůstal na dně a je se směsí dobře promíchán. Poté vraťte do mikrovlnky na další 2 minuty. Poté vyjměte, přisypte sušené ovoce, nechte vychladnout a můžete snídat.





Foto: © pinterest



Bílá omeleta se zeleninou

Ingredience:

Vaječné bílky ze 4 vajec (nebo 2 celá vejce)

Nasekané listy špenátu

Zelená paprika

Červená paprika

Rajče

Sýr

Jarní cibulka

Sůl a pepř podle chuti

olej

Postup:

Vymažte hrníček rostlinným olejem a rozmíchejte v něm vajíčka. Přisypte najemno nakrájenou zeleninu a ostatní přísady a dobře promíchejte. V mikrovlnné troubě pečte asi 1 minutu. Pak promíchejte a pečte další 2 minuty, dokud nejsou vejce hotová.





Foto: © pinterest



Karbanátky v hrníčku

Ingredience:

Mléko (2 lžíce)

Kečup (1 lžíce)

Instantní ovesné vločky (2 lžíce)

Mleté maso (100g)

Sůl a pepř podle chuti

Olej

Postup:

Smíchejte všechny ingredience a udělejte z nich kouli. Hrnek vymažte olejem a vložte do něj kouli z masa. Pečte 3 minuty v mikrovlnné troubě při vysokém výkonu. Podávejte s omáčkou nebo nakládanou zeleninou.





Foto: © pinterest



Italská polévka Minestrone

Ingredience:

Polovina mrkve

Celer

Paprika

Rajče

Voda

Fazolové lusky, žampiony, cibule, cuketa, fazole, vařené maso – cokoli doma máte

Vajíčko

Sýr

Postup:

Do hrnečku nasypte nakrájenou mrkev, celer, papriku a zalijte vodou tak, aby byla všechna zelenina ponořená. Vařte polévku až 4 minuty při maximálním výkonu. Vejce rozklepněte do hrnečku s horkou polévkou a jemně promíchejte. Vraťte do trouby na další 2 minutky. Po vyndání se ujistěte, že vejce není syrové, posypte sýrem a podávejte.





Foto: © healthynibblesandbits



Orientální rýže

Ingredience:

Rýže (100g)

Hrstku hrášku

Červená paprika

Jarní cibulka

Fazolové klíčky

Zelí (nejlépe červené)

Sójová omáčka

Sezamový olej (může být i jiný)

Koření, sůl

Postup:

Nasypte rýži do hrnku a zalijte vodou tak, aby hladina vody převyšovala rýži zhruba o 3 prsty. Dejte na několik minut do mikrovlnné trouby a pečte na maximální výkon. Jakmile rýže vsákne všechnu vodu, hrnek vyjměte. Přimíchejte všechnu zeleninu a zakryjte potravinářskou fólií. Na minutu ještě vraťte do trouby.

Mezitím smíchejte koření s olejem a sójovou omáčkou. Směs nalijte do hrnku. Pokud u sebe nemáte žádnou misku, lijte rovnou do hrnečku, ale musíte pak vše důkladně promíchat. Opět přikryjte hrnek fólií a vraťte do trouby na posledních 35 až 40 vteřin. Vyndejte, nechejte minutku vychladnout a můžete se pustit do jídla.





Foto: © babble



Bleskové těstoviny se sýrem

Ingredience:

Těstoviny (asi půl hrnečku)

Voda

Mléko (asi ¼ hrnečku)

Strouhaný sýr (nejlépe čedar)

Postup:

Nasypte těstoviny do hrnečku a zalijte vodou. Vložte do mikrovlnné trouby, nastavte maximální výkon a spusťte na 2 minuty. Poté promíchejte a opět vložte na další 2 minuty. Opakujte, dokud těstoviny nevstřebají všechnu vodu a nebudou měkké. Poté přidejte mléko a sýr a vložte do trouby na poslední minutu. Vše promíchejte a můžete obědvat.





Foto: © spoonuniversity

Řecký salát s kuskusem

Ingredience:

Syrový kuskus (asi půl hrnečku)

Kuřecí vývar nebo voda

Citronová šťáva

Olivový olej

Špetka soli

Okurky

Rajče

Olivy

Cibule

Sýr (nejlépe feta)

Postup:

Do hrnečku nalijte vodu a vložte do trouby. Jakmile voda začne vařit, vyndejte hrnek a nasypte do něho kuskus. Zakryjte a nechte pár minut stát (zhruba 5). Poté promíchejte vidličkou. Přidejte citronovou šťávu, olivový olej, sůl a dobře promíchejte. Nechte vychladnout, nakrájejte rajčata a zbytek zeleniny a vše smíchejte. Posypte sýrem a můžete podávat.





Foto: © thepaleomama

Dýňový koláč

Ingredience:

Dýňové pyré

Vajíčko

Med nebo javorový sirup (možné použít i cukr)

Skořice

Muškátový oříšek

Vlašské nebo lískové ořechy na ozdobu

Máslo

Kokos

Mandle nasekané najemno

Postup:

Smíchejte přísady na těsto (máslo, kokos, mandle). V jiné misce nebo hrnku smíchejte dýňové pyré, vejce, skořici, muškátový oříšek a med. Nalijte na těsto do hrnečku a vyhlaďte. V mikrovlnné troubě pečte 2 minuty. Zkontrolujte pomocí špejle, zda je dortík propečený. Pokud není, vraťte do trouby na 20-30 vteřin.





Foto: ivorypomegranate

Borůvkový muffin v hrníčku

Ingredience:

Mouka

Třtinový cukr

Prášek do pečiva

Sůl

Máslo

Mléko

Borůvky

Skořice

Postup:

Smíchejte všechny suché přísady a dobře promíchejte. Směsi by mělo být zhruba půl hrnečku. Poté přidejte máslo (asi co se vejde na jednu lžíci). Pokud je směs příliš suchá, přilévejte mléko. Do těsta pak vmíchejte borůvky. Pečte v mikrovlnné troubě při maximálním výkony zhruba 90 sekund.





Foto: © howsweeteats

Čokoládový dort

Ingredience:

Drcené sušenky (2 až 3 lžíce)

Rozpuštěné máslo (3 a půl lžíce)

Cukr (2 lžíce)

Vajíčko

Vanilka

Mouka (1/4 hrnku)

Kakao

Sůl

Strouhaná čokoláda

Marshmallow

Postup:

Máslo a čokoládu nechte rozpustit v mikrovlnné troubě (potrvá to asi 30 vteřin). Pak přidejte vejce, cukr, vanilku. Prášek do pečiva a kakao promíchejte s moukou. Vše smíchejte. Na dno hrnečku nasypte polovinu drcených sušenek a umačkejte. Na sušenky nalijte čokoládovou směs a posypte zbylými sušenkami a jemně je promíchejte se směsí.

Nakonec jako poslední vrstvu ozdobte několika kousky marshmallow a dejte na 2 minuty péct do mikrovlnky.





Cheesecake v hrnečku

Ingredience:

Krémový sýr typu mascarpone nebo tvaroh (asi 50g)

Zakysaná smetana (2 lžíce)

Vajíčko

Citronová šťáva (půl lžičky)

Vanilka

Cukr

Postup:

Smíchejte všechny ingredience v hrnečku. Pečte asi 90 vteřin, každých 30 vteřin ale troubu otevřete a směs promíchejte. Poté nechtě zákusek vychladnout. Ozdobit ho můžete ovocem, ořechy a šlehačkou.





Foto: © stltoday



Kávový dort

Ingredience:

Mouka (3 lžíce)

Instantní káva (1 lžíce)

Kakao (2 lžíce)

Cukr (2 až 3 lžíce)

Prášek do pečiva (čtvrtina lžičky)

Mléko (2 lžíce)

Vajíčko

Rostlinný olej (2 lžíce)

Vanilka

Postup:

Smíchejte mouku, kávu, kakao, cukr a prášek do pečiva. Poté přidejte mléko, vejce, vanilku. Dobře promíchejte, ať v těstě nezůstanou hrudky. Hrneček vymazejte olejem a nalijte do něho těsto. Pečte v mikrovlnné troubě při vysokém výkonu asi 90 vteřin.





Foto: © pinterest



Bochánek se skořicí

Ingredience:

Jablečné pyré (2 lžíce)

Rostlinný olej (1 lžíce)

Smetana (1 lžíce)

Třtinový cukr (2 a půl lžíce)

Vanilka

Mouka (asi ¼ hrnečku)

Mletá skořice (3/4 lžičky)

Špetka soli

Krémový sýr typu mascarpone (1 lžíce)

Moučkový cukr (2 lžíce)

Mléko (1 lžička)

Postup:

Smíchejte všechny ingredience až na poslední tři. V mikrovlnné troubě pečte 1 minutu na vysoký výkon. Z posledních tří ingrediencí připravte krém.