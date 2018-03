15 zdravých sendvičů, kterým nedokážete odolat

Začíná hezké počasí a spousta z nás vyráží na procházky, výlety a túry. Připravte si sebou chutnou svačinu a vyjděte si jednou třeba na piknik. Inspirovat se můžete našimi jednoduchými a chutnými recepty, díky nimž se z obyčejného sendviče stane skutečný zážitek.

Vyzkoušejte něco originálního. Maso, zelenina nebo sladké – vyberte si, na co máte chuť.

1) Sendvič s vejcem

Tenhle sendvič se hodí spíše k snídani nebo svačině.

Budete potřebovat:

Bageta nebo housky

Plátek slaniny nebo salámu

Vejce

Kousek sýra

Zelenina podle chuti (třeba list salátu)

Máslo nebo jeho rostlinnou variantu

Postup:

Housky podélně rozkrájejte a namažte máslem. Osmažte slaninu na pánvi. Osmažte vejce na způsob volského oka. Na jednu stranu housky vložte vejce, slaninu a sýr, případně list salátu nebo jiné zeleniny a přiklopte druhou částí housky.

Ale to ještě není vše. Nyní sendvič položte na plech a pečte v troubě několik málo minut, dokud se sýr neroztaví.

2) Francouzský toust s jablky

Originální sladký recept z Francie se hodí na jakoukoli denní dobu.

Budete potřebovat:

Plátky světlého toastového chleba

Vejce (1 na jeden sendvič)

Skořice

1 jablko

Krémový sýr (mascarpone nebo philadelphia)

Karamelová poleva

Máslo

Postup:

Jablko nakrájejte na tenké plátky. Vejce rozšlehejte a krátce do něho namočte plátky chleba. Ty pak osmažte na másle dozlatova. Na pánev přihoďte jablko a počkejte, dokud plátky nezměknou. Během toho je polévejte karamelovou polevou (buď koupenou, nebo připravenou ze smetany a cukru). Plátek chleba pokryjte jablky, posypte skořicí a přiklopte druhým plátkem chleba.

Toust nakonec chvilku zahřejte v troubě.

3) Celozrnný toust se zeleninou a sýrem

Co budete potřebovat:

Celozrnný toastový chléb nebo housky

Listy špenátu

1/3 avokáda

Plátky tvrdého sýra

Kozí sýr

Pesto omáčka

Postup:

Housky podélně rozkrájejte a z vnitřní strany namažte omáčkou. Mezi obě poloviny vložte špenát, plátky avokáda, kousky dvou druhů sýra. Poté pečte v troubě dozlatova.

4) Sendvič s avokádem

Co budete potřebovat:

Plátky tmavého toastového chleba

Vejce

Avokádo

Pár listu kozlíčku polního (nebo třeba rukoly, salát…)

2 lžíce bílého jogurtu

Sůl

1 lžíce citronové šťávy

1 lžíce octa

Postup:

Oloupejte avokádo, vyjměte pecku a rozmělněte vidličkou na kaši. Přisypte sůl podle chuti, přidejte jogurt a citrónovou šťávu. Důkladně zamíchejte, ať se všechny chutě propojí. Dejte vařit vodu, přidejte ocet. Vodu nesolte! Opatrně rozbijte skořápku tak, abyste nenarušili žloutek, a vlijte vejce do vařící vody. Po třech minutách vejce z vody vyjměte (dobře poslouží děravá naběračka).

Plátky chleba orestujte na suché pánvi bez tuku. Můžete použít i troubu nebo gril. Mezi dva krajíce chleba pak nanášejte avokádovou pastu, vejce, salát.

5) Těstovinový sendvič

Nejlépe chutná podávaný ještě za tepla.

Co budete potřebovat:

Světlý toustový chléb

Žloutky

Hořčice

Pálivá paprika

Tvrdý sýr

Hotové těstoviny

Postup:

Sýr nastrouhejte na struhadle a vmíchejte do něj syrové žloutky, hořčici a papriku. Dobře promíchejte. Směs naneste na plátky chleba a poté na něj rovnoměrně naneste těstoviny. Tousty pak vkládáme do sendvičovače, grilu nebo do vyhřáté trouby.

6) Masový sendvič

Co budete potřebovat:

Bulky na hamburgery

Rajče

Salát

Kozí sýr

Kuřecí řízky nebo hovězí steak

Rostlinný olej

Zakysaná smetana

Sladkokyselá omáčka

Postup:

Smetanu smíchejte se sladkokyselou omáčkou a výslednou směsí namažte bulky. Steak připravte v rostlinném oleji na oblíbený stupeň propečení. Po vychladnutí nakrájejte na tenčí plátky. Do bulek vložte salát, maso, plátky rajčete a plátky sýra.

7) Vydatný sendvič

Vhodný ke svačině

Budete potřebovat:

Světlý chléb

Šunku

Strouhaný sýr

Jogurt

Pepř

Nakládané okurky

Postup:

Okurku nakrájejte najemno a smíchejte s jogurtem a opepřete podle vlastní chuti. Krajíc chleba namažte jogurtovou pomazánkou, posypte sýrem a přidejte plátek šunky. Přiklopte druhým krajícem a smažte z obou stran na pánvi bez tuku. Použít můžete i sendvičovač.

8) Kuřecí sendvič s jablky

Tento svěží originální sendvič se hodí pro každou příležitost

Budete potřebovat:

Malé bagety

Jablko

Máslo

Plísňový sýr typu hermelín

Vařené kuřecí maso

Ovocný (nejlépe jablečný) džem

Postup:

Vařené kuřecí kousky rychle osmahněte na suché pánvi.

Bagetu podélně rozkrojte a jednu polovinu namažte máslem. Do bagety vkládejte sýr, kousky kuřecího masa, plátky jablka, druhou polovinu bagety namažte džemem a přiklopte. Bagety zapékejte v troubě asi 5 až 7 minut.

9) Bruschetta s tvarohem a jahodami

Tato italská pochoutka se hodí jako předkrm k hlavnímu jídlu

Co budete potřebovat:

Pšeničný chléb

Krémový sýr (mascarpone nebo philadelphia)

Jahody

Šťáva z jahod

Máta

Postup:

Mátu jemně nasekejte a jahody překrojte na poloviny. Každý krajíc chleba namažte krémovým sýrem, ozdobte jahodami a polijte šťávou. Výsledek ozdobte mátou.

10) Hruškový toust

Lehký toust s hruškou, smetanovým krémem a oříšky zkuste třeba k snídani

Budete potřebovat:

Tmavý toustový chléb

Krémový sýr (mascarpone nebo philadelphia)

Hruška

Lískové oříšky

Postup:

Plátky chleba pečte v troubě, dokud nechytnou krásnou zlatou barvu. Poté chleba namažte krémovým sýrem a přidejte plátky hrušky. Ořechy za pomoci válečku nadrťte. Drcenými oříšky posypte namazaný chleba s plátky hrušky a přiklopte druhým krajícem.

11) Vaflový sendvič na slano

Budete potřebovat:

Vafle

Listy salátu

Vařené krůtí maso

Nakládané okurky

Jogurt

Párátka

Postup:

Vafle osmahněte na suché pánvi dozlatova. Pomažte je jogurtem, přidejte okurku nakrájenou na kolečka a plátky krůtího masa a list salátu. Přiklopte druhou vaflí a celý sendvič probodněte párátkem, aby se vám nerozpadl.

12) Obložené rýžové chlebíčky s tvarohem a ovocem

Budete potřebovat:

Rýžové chlebíčky

Měkký tvaroh

Jahody a další plody podle vaší chuti

Broskve

Postup:

Namažte rýžové koláčky tvarohem, posypte kousky ovoce a přiklopte.

13) Tuňákový sendvič

Budete potřebovat:

Toustový chléb (nejlépe tmavý)

Konzerva s tuňákem ve vlastní šťávě

Jogurt nebo zakysaná smetana

Salátové listy

Červená cibule

Kopr

Olivy

Granátové jablko

Párátka

Postup:

Chléb z jedné strany orestujte na pánvi bez tuku. Na neopečené straně namažte jogurtem. Vložte salát, maso z konzervy, olivy nakrájené na kroužky, jemně nasekaný kopr a polokroužky cibule. Přidejte hrstku semínek z granátového jablka a přiklopte druhým krajícem chleba. Pro efekt můžete sendvič udělat dvoupatrový. Nakonec ho rozkrojte napůl a probodněte párátkem.

14) Vegetariánský burger

Budete potřebovat:

Hamburgerové bulky

Špenátové listy

Rukola

Řepa

Mrkev

Krupice

Červená cibule

Avokádo

Rajče

Rostlinný olej

Sůl, pepř

Párátka

Postup:

Řepu a mrkev rozmixujte nebo nastrouhejte – každou zvlášť. Přijde k nim po lžíci krupice a špetce soli. Promíchejte. Ze směsi vytvořte placky a ty z obou stran osmažte na oleji, dokud zelenina nezměkne. Bulky rozkrojte na poloviny. Na housku položte salát, zeleninové karbanátky, rajčata, avokádo, cibuli a rukolu a přikryjte druhou polovinou housky. Propíchněte párátkem.

Můžete zahřát v troubě anebo podávat studené.

15) Sýrový toust s houbami

Budete potřebovat:

Světlý chléb

Nastrouhaný sýr

Žampiony

Rukola

Máslo

Pepř, sůl

Hořčice

Petržel

Postup:

Žampiony nakrájejte na menší kousky, osolte a opepřete podle chuti. Smažte houby na másle, dokud nejsou hotové (zhruba 2 minuty). Nasekejte rukolu a petržel. Osmahněte krajíce chleba. Ty pak pokryjte houbami, přidejte sýr a rukolu s petrželkou. Tousty pak dohotovte v sendvičovači.