5 důvodů, proč nepít vodu z plastových lahví

O plastu a jeho dopadu na životní prostředí toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Už jeho samotná výroba do ovzduší, země a vody vypouští jedovaté látky, nemluvě pak o dopadu již použitých plastů, které vyhodíme. Část, která putuje do spalovny, do vzduchu opět vypouští škodliviny a plast na skládce či vyhozený do přírody se zde bude rozkládat stovky až tisíce let. A nakonec do země opět vypustí škodlivé látky, když nemá schopnost rozložit se na úrodný humus. O výskytu plastů v mořích a oceánech ani nemluvě.

Plast je zkrátka metlou dnešní moderní doby, která nám sice v mnohých směrech usnadňuje život, ale naopak ho znepříjemňuje budoucím generacím. Jak se navíc ukazuje, i obyčejné pití vody z lahve pro nás v dlouhodobém měřítku může být zdraví nebezpečné.





1. Plasty do vody vypouští nebezpečné látky

Pokud budete plastové láhve vystavovat běžnému opotřebení a teplu, na což stačí jízda v rozpáleném autě, mytí v myčce a UV záření, může to poškodit vnější vrstvy plastu. Ten do vaší vody pak může vypustit látku bisfenol a (BPA). Pokud je na lahvi označeno, že BPA neobsahuje, může ve výsledku vypouštět bisfenol S (BPS). I malé množství těchto látek pak má negativní vliv na naše zdraví a je spojováno s výskytem astmatu, rakovin, cukrovky a poruchami imunitního systému.

2. Plasty mohou ohrozit vaši plodnost

Je vědecky dokázané, že BPA a BPS látky snižují plodnost. Podle studie z roku 2013 měli ženy a muži připravující se na umělé oplodnění se zvýšenými hodnotami BPA a BPS v krvi a moči menší pravděpodobnost úspěšného dokončení těhotenství. Výsledky studie naznačují, že látky BPA v těle imitují hormon estrogen a těhotenství ovlivňují v různých stádiích.





3. Plasty zvyšují riziko srdečních chorob

Zvýšené hodnoty BPA v těle mohou způsobit srdeční choroby, protože zvýšený příjem BPA je spojen s vysokým krevním tlakem. Účastníkům studie z roku 2015, kteří pili nápoje z plechovek obsahující BPA, se tlak zvedl téměř okamžitě. A tím, že BPA v těle imituje estrogen se navíc zvyšuje riziko srdečních příhod a infarktů.

4. Doplňování tekutin do lahve nás vystavuje riziku bakterií

Na rozdíl od skleněných a ocelových lahví se ty plastové časem výrazně více opotřebují. A i ty nejmenší praskliny a štěrbiny v sobě mohou mohou nosit bakterie, z kterých můžeme dostat chřipku, rýmu, ale i gastroenteritidu.





5. Plasty škodí životnímu prostředí

Plast opravdu je metlou moderní doby a i když ho částečně můžeme recyklovat, nemůžeme tak konat do nekonečna. Většina plastů tak hned či po čase skončí v koši a následně na skládkách a ve spalovnách. Pokud se spotřeba plastů nesníží, odhaduje se, že už kolem roku 2050 bude na zeměkouli skoro 12 milionů kilo plastů. Nemusíme snad dodávat, že rozložení takovéhoto množství plastů se nedočkají ani naše děti, ani děti jejich dětí.





Z čeho bychom tedy měli pít? Pokud nejsme u zdroje pitné vody a nejsme vybaveni sklenicí, možností máme i tak spoustu. Jelikož se riziko plastů netýká jen „jednorázových“ PET lahví, ale i těch bytelnějších, v kterých si nosíme pití do práce či školy (u obou se plast opotřebovává stejně), nabízí se nám dvě alternativy. Jednou z nich jsou lahve z nerezové oceli, které jsou známe svou odolností a lehkou konstrukcí. Druhou jsou pak lahve skleněné, které jsou navzdory předsudkům odolné také. Jsou totiž vyráběné z borosilikátového skla, která je nejen lehčí, ale i odolné vůči střídání teplot. Pro větší odolnost jsou skleněné lahve často obejmuty vrstvou silikonu nebo k nim od výrobce rovnou dostanete textilní obal z filcu nebo neoprenu. Nerezové i ocelové lahve jsou v dnešní době velmi mpopulární a díky tomu je jejich nabídka na trhu pestrá, když lahve seženeme v různých barvách, tvarech a objemech – dokonce i pro kojence.