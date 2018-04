7 tipů, jak zatočit s pálením žáhy

1. Omezte alkohol

Některé lidi trápí pálení žáhy po propité noci, některé ne. Někomu na zadělání problému stačí i sklenka vína. Pokud patříte mezi ty šťastnější a žáha vás z alkoholu nepálí, odborníci i tak radí alkohol omezit. Konzumace alkoholu způsobuje sníženou funkci jícnu (jícen jako by byl opilý spolu s vámi a na 100% nepracoval) a žaludeční šťávy se pak přes něj vrací zpět.





2. Nepřejídejte se

Mezi potraviny spojené s pálením žáhy patří například káva, čokoláda a pálivá jídla. Spíš než na konkrétních potravinách, na které každý jedinec může reagovat jinak, záleží ale na množství snědeného jídla. Když se budete pravidelně přejídat, váš žaludek potravu nebude muset stíhat zpracovat a bude nadmutý. To pak způsobí omezenou funkci jícnu, který bude mít problém zůstat uzavřen a obsah žaludku se do něj vrátí. Namísto velkých porcí odborníci radí rozdělit si stravu do více malých porcí v průběhu dne.





3. Hýbejte se

Nikdo od vás neočekává výkony hodné atletů a přímo po jídle byste nadměrnou fyzickou aktivitu stejně měli vynechat – pálení žáhy by to spíš nastartovalo a zhoršilo. Krátká procházka nebo projížďka na kole vám však s trávením může jen pomoci.





4. Po jídle si nelehejte

Šlofíček po vydatném obědě zní lákavě, ale ve skutečnosti vám může uškodit. Poloha vleže může vést k tomu, že se vám vaše žaludeční šťávy snáz vrátí tam, kde být nemají a vás ochromí pálivá bolest. Odborníci radí vyčkat alespoň tři hodiny a doporučují trávit v sedě či vestoje. Spojit to můžete například i s lehkou procházkou, viz bod číslo tři.





5. Přestaňte kouřit

O vlivu kouření na lidské zdraví toho bylo napsáno mnoho. Pokud však stále hledáte důvod, jak s tímto zlozvykem přestat a zároveň trpíte na pálení žáhy, již na nic nečekejte. Nikotin stejně jako alkohol způsobuje sníženou funkci jícnu a jeho „dolní záklopky“, kterou se vám vrací žaludeční šťávy zpět nahoru a způsobují ono pálení. Kouření cigaret navíc vede ke snížené produkci slin, což také může pálení žáhy zhoršit.





6. Meditujte

Různé studie dokázaly, že zvýšený stres, nedostatek odpočinku a celkové napětí organismu může vést k pálení žáhy a dalším gastrointestinálním poruchám. Obzvláště v dnešní uspěchané době bychom si tak měli najít chvilku pro sebe a jednoduše relaxovat. I když se to se všemi povinnostmi může zdát neproveditelné, meditace, jóga, krátká procházka nebo aromaterapie mohou s ohledem na naše zdraví udělat zázraky.





7. Zhubněte

Máte problémy s pálením žáhy zrovna, když nejste nejvíce fit? Tak to jste právě našli další záminku, proč těch pár přebytečných kil konečně shodit. Nadbytečná váha totiž může způsobovat utlačování oblasti břicha a nadměrný tlak vaší váhy na břicho a žaludek může způsobit putování žaludečních šťáv zpět do jícnu.

Pokud ani vypsané tipy a omezení nepomohou, doporučujeme sáhnout po speciálních přípravcích určených na překyselený žaludek a tlumení pálení žáhy, případně problémy konzultovat s lékařem.