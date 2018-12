Jednoduchá a chutná jídla z kuřecího masa

Kuře v hořčičné omáčce

Ingredience:

30 g másla

10 g olivového oleje

6 kousků kuřecích stehen (použít můžete i jiné maso)

150 g hub

3 stroužky česneku

2 polévkové lžíce hořčice

80 ml smetany (20%)

Tymián

Postup:

Na rozehřáté pánvi rozpusťte máslo a přidejte olivový olej.

Dejte na pánev a smažte dozlatova. Houby nakrájejte na větší kousky a osmažte na stejné pánvi, v másle, oleji a kuřecí šťávě, kterou maso pustilo. Přidejte k nim česnek a hořčici a nakonec podlijte polovinou hrnečku vody.

Přiveďte k varu a poté přidejte smetanu. Míchejte na mírném ohni, dokud omáčka nezhoustne. Osolte a opepřete.

Omáčku nalijte do formy na pečení. Kuřecí kousky otřete papírovou utěrkou, to pomůže tomu, aby kůrka byla chutnější a křupavější. Opatrně stehna vyskládejte do omáčky, vydrhnutou kůžičkou nahoru (neměla by se namočit).

Pečte v předehřáté troubě na 180°C po dobu 15 až 20 minut.

Po dopečení kuře posypeme čerstvým nebo sušeným tymiánem.









Zapékané kuře se sýrem

Ingredience:

300 g kuřecích prsou

50 g mouky

2 ks vajec

150 ml mléka

50 g sýra

Italské bylinky

Sůl

Postup:

Kuřecí maso nakrájejte na malé kousky. Vejce rozmíchejte s mlékem, moukou s práškem do pečiva, kořením a špetkou soli. Smíchejte s kuřecími kousky. Nakonec přidejte nastrouhaný sýr a jemně promíchejte. Vlijte do zapékací mísy a pečte v předehřáté troubě na 200°C po dobu 35 až 40 minut.









Kuře se sýrovou omáčkou

Ingredience:

Plátek kuřecího masa (prsa)

120 g sýra (eidam)

1 cibule

1 stroužek česneku

Citron (asi čtvrtina)

2 polévkové lžíce olivového oleje

1 lžíce mouky

Bazalka

Sůl a pepř

Postup:

Kuřecí maso osolte a opepřete a pomažte olivovým olejem (můžete udělat už den předem). Maso smažte na pánvi v olivovém oleji. Po celou dobu používejte mírný oheň.

Když je maso hotové, ve zbývajícím oleji osmažte najemno nakrájenou cibuli, česnek a bazalku. Po 2 minutách sejměte z plotny. Nastrouhaný sýr smíchejte s bylinkami, přidejte citronovou šťávu. Vše promíchejte. Zředit můžete vodou, vývarem nebo další citronovou šťávou.

Do omáčky přidejte maso a povařte ještě 2 až 3 minutky. Ještě teplé pak můžete podávat třeba s bramborami.









Kuřecí „kotlety“

Ingredience:

1 ks kuřecího masa (prso)

1 ks vajíčka

1 lžíce mouky

1 lžíce majonézy

2 stroužky česneku

Sůl, pepř

Postup:

Kuřecí maso nakrájejte na menší plátky. V misce smíchejte kousky masa s vejcem, moukou, majonézou, česnekem. Osolte a opepřete. Kousky masa orestujte na pánvi z obou stran.

Podávejte s citronem a bramborami.









Kuřecí řízky

Ingredience:

1 ks kuřecího masa (prsa)

Citron

2 ks vajec

Strouhanka

Sůl, pepř

Postup:

Kuřecí maso jemně naklepejte. Citronovou šťávu smíchejte se solí a pepřem. Maso potřete touto šťávou, poté namočte ve vajíčku a nakonec obalte ve strouhance. Osmažte na rozpálené pánvi dozlatova. Lepší a zdravější je dát méně oleje nebo másla a smažit z obou stran.