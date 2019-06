Máte dost kupované tatarky a kečupu? Připravte si k jídlům chutné domácí omáčky

Zpestřete si své jídlo těmito omáčkami.

Bešamel

Klasická italská omáčka, kterou v Itálii přidávají snad ke všemu. Jemná omáčka může být třešničkou na dortu k pečené rybě s hranolky, podávat jí můžete k zelenině, těstovinám a dalším pokrmům.

Ingredience:

Máslo

Mouka

Mléko

Sůl, pepř, muškátový oříšek

Postup:

Do hrnce nalijte dva hrnečky mléka a zahřejte. Nevařte! V hluboké pánvi nechte roztát tři lžíce másla, přisypte dvě lžíce mouky a dobře promíchejte. Po malých troškách přilévejte teplé mléko a intenzivně míchejte, abyste zabránili tvorbě hrudek. Směs provařte asi 2 minuty, omáčka by měla zhoustnout. Jemně osolte a opepřete. Přidat můžete špetku muškátového oříšku, ale není to nezbytně nutné.

Omáčku můžete podávat s těstovinami a rajčatovou omáčkou nebo čerstvými rajčaty.

Rajčatová omáčka

Tato italská omáčka je ideální k těstovinám anebo na pizzu.

Ingredience:

1 větší cibule

3 stroužky česneku

1 konzerva rajčat

2 čerstvá rajčata

Rajčatový protlak

Oregano

Pepř, sůl, cukr

Postup:

Na hluboké pánvi rozehřejte olivový olej a přidejte najemno nakrájenou cibuli a česnek. Asi po 7 až 8 minutách přidejte lžíci oregana, konzervu rajčat a dvě lžíce rajčatového protlaku anebo kečupu (pokud použijete rajčatový protlak, musíte ještě osladit lžičkou cukru). Míchejte, dokud omáčka nezhoustne. Poté přidejte čerstvá rajčata bez slupky, dochuťte pepřem a solí a je hotovo!





Česnekový dresink

Jednoduchá a přitom výtečná omáčka. Hodí se k bramborám a hranolkům, ale třeba i jako pomazánka na jednohubky.

Ingredience:

Kopr

250 g zakysané smetany

3 stroužky česneku

Sůl, pepř

Postup:

Lístky kopru nasekejte najemno, stonky vynechejte. Plochou stranou čepele nože lístky kopru pomačkejte, abyste uvolnili šťávu. Kopr poté smíchejte se smetanou a česnekem, dochuťte solí a pepřem a omáčka je hotová.





Hořčičný dresink

Krémová hořčičná omáčka je ideální třeba k rybě.

Ingredience:

200 ml smetany

Hořčice plnotučná

Hořčice kremžská

Med

Citron nebo limetka

Bylinky

Postup:

Na pánev nalijte smetanu, přimíchejte 1 lžičku plnotučné hořčice a 4 lžíce kremžské. Prohřívejte na mírném ohni. Přidejte 2 lžičky medu a šťávu z čtvrtky citronu nebo limetky.

Do omáčky můžete přidat hořčičná semínka a koriandr, napřed je ale prohřejte na suché pánvi. Semínka musí popraskat, až pak je můžete přimíchat do omáčky.

Jakmile začne omáčka houstnout, přidejte bylinky. Kopr, petrželku, pažitku nebo cokoli podle vaší chuti.

Omáčka je hotová!





Sýrová omáčka

Perfektní k těstovinám anebo vařeným bramborám.

Ingredience:

200 g taveného sýra

10 ml oleje

200 ml smetany

50 g tvrdého sýra

Bazalka, pepř

Postup:

Olej, smetanu a sýr dobře promíchejte a prohřejte na mírném ohni. Jakmile projde omáčka varem, přidejte bazalku a pepř. Nakonec přidejte 50 g tvrdého nastrouhaného sýra a odstraňte z plotny.





Domácí tatarka

Ideální k bramborám, sýru nebo rybě.

Ingredience:

6 lžic majonézy (je možné nahradit z poloviny zakysanou smetanou, pokud nemáte rádi majonézu, použijte jen smetanu).

Kyselá okurka

Petrželka

1 stroužek česneku

Sůl, pepř

Postup:

Okurku a petrželku nakrájejte najemno a smíchejte s majonézou nebo smetanou. Přidejte česnek, osolte a opepřete. Nechte odležet v lednici alespoň 1 hodinu. Pokud budete chtít, můžete ještě přidat šťávu z čtvrtky citronu a lžičku hořčice a najemno nakrájenou jarní cibulku.





Medový dresink

Dresinky s medem se hodí snad ke každému smaženému, pečenému nebo grilovanému jídlu. Výborně chutnají třeba s grilovaným kuřetem.

Ingredience:

½ hořčice

1/4 hrnečku medu

Strouhaný zázvor

Postup:

Smíchejte hořčici (použít můžete plnotučnou i kremžskou), med a zázvor a nechte omáčku odležet hodinu v lednici.





Omáčka z červeného vína

Ideální omáčka ke každému masu nebo hranolkům. Nemusíte se bát podávat tuto omáčku dětem, všechen alkohol se z vína vypaří a zůstane jen chuť a vůně.

Ingredience:

1 lžíce olivového oleje

1 cibule (lepší je bílá nebo červená)

2 sklenky vína

175 ml vody

40 g másla

1 lžíce hladké mouky

Petržel, sůl, pepř, cukr

Postup:

Osmahněte cibulku na olivovém oleji. Jakmile zesklovatí, zalijte ji vínem a vodou. Na mírném ohni vařte asi 10 minut. Pak přimíchejte máslo a mouku. Dobře promíchejte. Po odstranění z tepla dochuťte petrželkou, solí, pepřem a pokud je omáčka příliš kyselá, oslaďte trochou cukru.





Žampionový dresink

Dresink dobře chutná s bramborami, knedlíky i těstovinami.

Ingredience:

200 g žampionů

1 cibule

150 g smetany

Česnek

Bylinky podle chuti

Postup:

Houby a cibuli najemno nakrájejte a smíchejte a osmahněte na pánvi. Zalijte smetanou a duste dalších 5 až 7 minut. Poté přidejte bylinky a česnek.

Pokud chcete mít omáčku hladkou, můžete ji rozmíchat v mixéru.





Barbecue omáčka

Tuhle omáčku jistě každý zná, ale víte, že si ji můžete snadno připravit doma? A nemusíte kvůli tomu shánět žádné exotické suroviny. Postačí věci, které máte běžně doma.

Ingredience:

50 g másla

Cibule

200 ml kečupu nebo rajčatového protlaku

50 g medu

2 lžíce citronové šťávy

¼ lžičky pepře

Postup:

Na mírném ohni rozpusťte máslo, přidejte najemno nakrájenou cibuli a osmahněte ji. Jakmile zhnědne, přidejte kečup nebo rajčatový protlak, zalijte přibližně třetinou hrnku vody a povařte. Po několika málo minutách přidejte med, citronovou šťávu a pepř. Chvíli vařte, dokud omáčka mírně nezhoustne.

Hotovo!





Andaluská omáčka

Ingredience:

200 g majonézy

3 lžíce kečupu

1 lžíce koňaku

Cibule

Citronová šťáva

Pepř

Postup:

Smíchejte majonézu, kečup, koňak, najemno nakrájenou cibuli, citronovou šťávu a mletý pepř. Misku s omáčkou zakryjte fólií a nechte hodinu odležet v lednici.





Salsa

Oblíbená španělská omáčka se hodí k těstovinám, tortillám nebo nachos.

Ingredience:

15 cherry rajčátek

1 stroužek česneku

Kopr, pažitka

1 lžička octa

1 lžíce rajčatového protlaku

Olivový olej

Sůl, pepř

Postup:

Rozmixujte rajčátka, česnek, kopr a pažitku. Přidejte ocet, rajčatový protlak a olivový olej. Osolte a opepřete podle chuti.





Pesto

Výborná pomazánka na jednohubky, hodí se i k nachos nebo do zeleninového salátu.

Ingredience:

50 g parmazánu

50 g bazalky

2 hřebíčky

1 stroužek česneku

3 lžíce piniových oříšků

100 ml olivového oleje

Sůl

Postup:

Rozmixujte bazalku, hřebíčky, česnek, parmazán, olivový olej, piniové oříšky, sůl.





Sladkokyselá omáčka

Známá asijská omáčka, která se hodí snad ke všemu od rýže po brambory.

Ingredience:

1a1/2 lžíce cukru

2 lžíce octa

1 lžíce rajčatového protlaku

Sojová omáčka

100% pomerančový džus

4 lžíce vody

1 lžička kukuřičné mouky

Postup:

Smíchejte cukr s octem, rajčatovým protlakem, trochou sójové omáčky a 3 lžícemi pomerančového džusu. V oddělené misce smíchejte vodu s kukuřičnou moukou a poté je smíchejte se zbytkem směsi.

Směs nakonec přiveďte k varu a omáčka je hotová.





Lehký italský dresink

Vynikající k salátům a jakékoli zelenině.

Ingredience:

2a1/2 lžíce olivového oleje

1a1/2 balzámového octa

1 stroužek česneku

¼ lžičky soli

Pepř podle chuti

Postup:

Smíchejte olivový olej, sůl, pepř, balzámový ocet a menší stroužek česneku. Vše dobře protřepejte, ať se chutě dobře spojí.





Tzatziki

Lze použít jako pomazánku na jednohubky nebo třeba jako dresink k bramborám a smaženému květáku. K tzatziki se také skvěle hodí chuť oliv.

Ingredience:

125 ml bílého jogurtu

2 stroužky česneku

1 okurka (oloupaná a nastrouhaná)

1 lžíce olivového oleje

Citronová šťáva

Kopr, petrželka, sůl

Postup:

Rozmixujte jogurt, česnek, okurku, olivový olej a citronovou šťávu. Přidejte petrželku, kopr a sůl. Nechte odležet v lednici.





Dresink z červené řepy

Ingredience:

Řepa

Okurka

100 g majonézy

100 g smetany

2 lžíce křenu

Postup:

Řepu najemno nastrouhejte, smíchejte s najemno nakrájenou okurkou, smetanou a majonézou. Nakonec přidejte křen.





Kari omáčka

Indický dresink se hodí snad na všechno. Dobrá je k masu i vegetariánským jídlům. Výtečně chutná s rýží.

Ingredience:

1 větší cibule

2 stroužky česneku

1 lžíce mouky

Vývar nebo voda

2 lžíce kari

1 lžička citronové šťávy

1 lžíce zakysané smetany

Lžička hořčice

Postup:

Osmahněte cibuli a česnek, opatrně posypte moukou a míchejte. Poté sejměte z plotny a zalijte vývarem anebo vodou. Vmíchejte kari a vraťte na plotnu. Po 5 minutách přidejte citronovou šťávu a hořčici. Nechte mírně vychladnout a nakonec vmíchejte smetanu. Podávejte teplé.





Pikantní turecká omáčka

Ingredience:

2 velké cibule

1 lžíce rajčatového protlaku nebo čerstvé rajče (zbavené slupky)

1 červená paprika

2 lžíce olivového oleje

1 lžička citronové šťávy nebo octa

Sůl, pepř, koriandr, kopr

Postup:

Smíchejte 2 nakrájené cibule s rajčatovým protlakem anebo velkým rajčetem. Přidejte papriku. Vše rozmixujte. Nakonec přimíchejte olivový olej, sůl, pepř, koriandr a kopr. Pokapejte citrónovou šťávou nebo octem. Dobře promíchejte, provařte a můžete podávat.





