Nejlepší sušenky, které zvládnete připravit za pár minut

Kokosové sušenky

Potřebné suroviny:

100 g hladké mouky

100 g cukru

200 g kokosu

2 vejce

1 prášek do pečiva

Postup:

Rozmíchejte vejce s cukrem. Poté přidejte kokos a promíchejte. Do mouky vmíchejte prášek do pečiva a smíchejte se zbytkem těsta.

Vlhčenou rukou z těsta tvarujte kuličky. Ty vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Pečte při 180° C po dobu asi 15 minut.





Jablečné sušenky

Potřebné suroviny:

10 g cukru

Vanilkový cukr

4 vejce

200 g margarínu

500 g mouky

1prášek do pečiva

Postup:

Rozmíchejte vejce s cukrem a vanilkovým cukrem. Přidejte rozpuštěný margarín, promíchejte a nakonec přidejte mouku. Jablka očistěte a nakrájejte na malé kousky. Ty pak vmíchejte do těsta.

Na plech vyskládejte kopečky z těsta a pečte na 200° C asi 10 až 15 minut.





Sezamové sušenky

Potřebné suroviny:

70 g mouky

60 g másla nebo margarínu

120 g cukru

1 vejce

Vanilkový cukr nebo vanilkový extrakt

160 g sezamových semínek

1 lžička citronové šťávy

Půl lžičky prášku do pečiva

Špetka soli

Postup:

Smíchejte mouku, prášek do pečiva a sůl. Změklé máslo utřete s cukrem, pak k němu přidejte vejce, vanilku, citronovou šťávu a směs důkladně promíchejte. Do směsi pak přidávejte po troškách mouku a vmíchávejte.

Nakonec vmíchejte sezamová semínka. Troubu předehřejte na 180° C. Mezi sušenkami dělejte alespoň 3 cm mezeru, aby se vám při pečení neslepily.

Pečte asi 8 až 15 minut (menší sušenky budou hotové dřív).





Čokoládové sušenky

Potřebné suroviny:

240 g kvalitní tmavé čokolády

4 lžíce rozpuštěného másla

2/3 hrnku hladké mouky

½ lžičky prášku do pečiva

Špetka soli

2 větší vejce

¾ hrnku cukru

Lžička vanilkového cukru

150 g čokolády nalámané na kousky

Postup:

Troubu předehřejte na 180° C. Plech vyložte pečícím papírem. Čokoládu nalámejte na kousíčky. Rozmíchejte cukr, vejce a vanilkový cukr, nejlépe v mixéru. 240 g čokolády roztavte s máslem v hrnci s tlustým dnem nebo v mikrovlnné troubě. Rozpuštěnou čokoládu vmíchejte do vaječné směsi. Mezitím promíchejte mouku, prášek do pečiva a sůl. Vše pak smíchejte dohromady.

150 g kousků zbývající čokolády vmíchejte do těsta.

Tvarujte kulaté sušenky a vyskládejte je na plech rozestupu 5 až 7 cm. Pečte asi 12 až 15 minut.





Domácí ovesné sušenky

Potřebné suroviny:

100 g másla

1 hrnek cukru

2 vejce

1 hrnek ovesných vloček

1 hrnek hladké mouky

Ořechy, kandované ovoce nebo sušené ovoce

Postup:

Rozpuštěné máslo smíchejte s cukrem. Přidejte vejce. Vsypte ovesné vločky. Promíchejte a pak přidejte na dochucení oříšky nebo ovoce podle vlastní chuti. Nedávejte ale víc než 2 hrnky oříšků a ovoce, aby se vám sušenky po vyndání z trouby nerozsypaly. Nakonec vmíchejte mouku.

Z výsledné hmoty tvarujte kuličky. Ty obalte v mouce a vyskládejte na plech. Pečte na 200° C asi 15 minut.





Smetanové sušenky

Potřebné suroviny:

400 g hladké mouky

200 g cukru

100 g másla nebo margarínu

1 vejce

80 ml mléka nebo smetany

½ lžičky prášku do pečiva

Postup:

Změklé máslo utřete s cukrem. Přidejte vejce, mléko a promíchejte. Nakonec přidejte mouku s práškem do pečiva. Těsto by mělo být elastické. Těsto rozválejte. Mělo by mít tloušťku asi 7 až 10 mm.

Z těsta vykrajujte sušenky libovolných tvarů a vyskládejte je na plech a dejte do předehřáté trouby. Pečte na 180° C asi 15 minut, dokud okraje sušenek mírně neztmavnou. Nenechávejte je ale v troubě příliš dlouho, jinak budou chutnat jako obyčejné sušenky a ztratí svou specifickou smetanovou chuť!





Banánové sušenky

Potřebné suroviny:

2 banány

1 hrnek ovesných vloček

Ořechy, čokoláda nebo ovoce podle vaší preference

Postup:

Rozmělněte banány na kaši. Přidejte ovesné vločky a ořechy, čokoládu nebo ovoce. Pečte na 180° C v předehřáté troubě asi 15 minut.





Madlenky

Potřebné suroviny:

120 g hladké mouky

2 vejce

80 g cukru

1 lžíce citronové šťávy

90 g másla nebo margarínu

Postup:

Máslo rozpusťte a vmíchejte do něho cukru a vejce. Poté přidejte mouku a citronovou šťávu. Důkladně promíchejte. Naplňte těstem formičky na madlenky nebo oříšky (požít ale můžete jakékoli formičky a v nejhorším případě se obejdete i bez formiček).

Pečte na 190-200° C po dobu maximálně 15 minut.





Sušenky „kávová zrnka“

Potřebné suroviny:

4 lžíce mléka

5 lžic instantní kávy

200 g másla nebo margarínu

200 ml smetany (30%)

250 g cukru

3 lžíce kakaa

650 g mouky

Postup:

Rozpusťte kávu v horkém mléce. Pak přidejte máslo, cukr, kakao a smíchejte. Nakonec přidejte mouku. Těsto tvarujte do kuliček a špejlí pak nařízněte. Dáte tím sušenkám vzhled kávových zrn. Pečte v předehřáté troubě na 180° C po dobu asi 12 až 15 minut.





Čajové sušenky

Potřebné suroviny:

2 žloutky

Vanilkový cukr

230 g moučkového cukru

120 g másla nebo margarínu

¾ lžíce citronové kůry

Postup:

Troubu předehřejte na 175° C. Plech vyložte pečícím papírem. Mouku smíchejte v míse spolu s cukrem. Pak přidejte změklé máslo, vaječné žloutky a citronovou kůru. Uhněte konzistentní těsto bez hrudek.

Vytvořte kulaté sušenky a pečte asi 10 minut.

Dobrou chuť!