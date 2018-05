Nepečené dezerty, které zvládne každý

Citronový dezert

Ingredience:

¼ hrnku jemně nastrouhaných vlašských ořechů

½ hrnku hladké mouky

1 lžíce třtinového cukru

4 lžíce rozteklého másla

230 g sýru typu mascarpone

1 hrnek moučkového cukru

230 g chlazené šlehačky

100 g citronové šťávy (práškové nebo čerstvé)

3 hrnky mléka

Pudink

Postup:

V kuchyňském robotu rozmixujte vlašské ořechy, mouku, cukr a máslo. Připravte si sklenice nebo pohárky (asi 24). Do každé sklenice dejte po lžíci výsledné směsi z ořechů. Smíchejte sýr se šlehačkou a postupně vmíchávejte moučkový cukr. Výslednou směsí naplňte sklenice zhruba do poloviny. Z mléka uvařte pudink. Sklenky jím naplňte po okraj. Nakonec posypte oříšky a ozdobte šlehačkou. Před podáváním uchovávejte v ledničce.





sugarspunrun



Banánovo-čokoládový dort

Ingredience:

100-200 g sušenek

50-100 g másla

2-3 banány

400 ml zakysané smetany

100 ml mléka

6 lžic cukru

3 lžíce kakaa nebo 80-100 g tmavé čokolády

10 g želatiny

Postup:

Želatinu připravte podle návodu na obalu. Sušenky rozemelte v mixéru na prášek. Máslo rozpusťte a přidejte k sušenkám. Dobře promíchejte. Dno formy vyložte rovnoměrnou vrstvou sušenkové hmoty, tak vytvoříte korpus pro dort. Formu vložte vychladit na 30 minut. Do hrnce nalijte mléko, cukr, želatinu a kakao. Zahřívejte a míchejte, dokud se želatina zcela nerozpustí. Nevařte, jen prohřívejte!

Přidejte smetanu a promíchejte.

Oloupejte banány a nakrájejte. Vyložte banány rovnoměrně na korpus a nakonec vše zalijte čokoládovou hmotou. Dejte do lednice alespoň na 3 hodiny.





picssr



Nepečená roláda

Ingredience:

200 g sušenek

100 ml vody

20-100 g cukru

2 lžíce kakaa

80 g strouhaného kokosu

80 g změklého másla

60 g moučkového cukru

Postup:

Sušenky nadrťte a smíchejte s kakaem. V horké vodě rozpusťte cukr a nechte vychladnout. Vychladlou sladkou vodu postupně přidávejte k sušenkové hmotě a míchejte. Kokos smíchejte s máslem a moučkovým cukrem.

Sušenkovou hmotu rozválejte na potravinářské fólii do obdélníka. Shora těsto namažte kokosovou hmotou a těsto zaviňte do role. Na hodinu dejte do mrazáku. Poté roládu okamžitě po vyndání nakrájejte ostrým nožem na plátky.





liveinternet



Dort s arašídovým máslem

Ingredience:

30 g čokoládových sušenek

¾ hrnku cukru

6 lžic másla

½ lžičky skořice

100 g sýra typu mascarpone

1/3 hrnku arašídového másla

1 hrnek šlehačky

Postup:

Sušenky nadrťte (buď za použití kuchyňského robota, nebo ručně v plastovém sáčku). Smíchejte sušenky, roztavené máslo, cukr a skořici. Směsí rovnoměrně vyložte dno dortové formy a nechte hodinu chladit v lednici.

Smíchejte arašídové máslo, cukr, smetanový sýr a šlehačku. Jakmile vyndáte formu z lednice, nalijte na korpus arašídovou směs a znovu vraťte do lednice. Po 2-3 hodinách můžete vyndat, ozdobit ořechy nebo čokoládou a podávat.





bbritnell



Ledový koláč

Ingredience:

550 g sušenek

1 a ½ lžíce rostlinného oleje

1 hrnek vanilkového jogurtu

500 g smetany

½ lžičky vanilky

1 hrnek směsi na palačinky

Postup:

Rozdrobte sušenky. Smíchejte je s máslem a vytvořte korpus na dně formy. Dejte chladit. Smíchejte vanilkový jogurt a 250 g smetany. Přidejte vanilku a znovu promíchejte. Postupně vmíchejte směs na palačinky.

Výslednou hmotu nalijte na korpus a vraťte do lednice alespoň na 1 hodinu. Před podáváním zalijte dort zbývající smetanou a ozdobte.

sugarspunrun



Karamelová rýže v čokoládě

Ingredience:

8 lžic másla

1 hrnek třtinového cukru

6 lžic šlehačky

1 lžička vanilky

Špetka soli

300 g marshmallow

7 hrnků uvařené rýže

¼ hrnku nastrouhané čokolády

Postup:

Formu vymažte olejem. Ve velkém hrnci roztavte máslo, vmíchejte cukr a smetanu a za neustálého míchání prohřívejte 2 minuty. Směs by ale neměla vařit!

Ztlumte plamen a přidejte špetku soli, vanilku a marshamllow. Pokračujte v míchání. Nakonec vmíchejte rýži. Rýži obalenou karamelovou směsí pak vložte do připravené formy. Čokoládu rozpusťte a nalijte na rýži. Nakonec dejte na pár hodin zchladit do lednice.





sugarspunrun



Nepečený cheesecake

Ingredience:

500 g tvarohu

1 plechovka kondenzovaného mléka

10 g želatiny

2/3 sklenice vody

250 g sušenek

100 g másla

Ovoce nebo marmeláda

Postup:

Sušenky rozmixujte na jemný prášek a smíchejte s rozpuštěným máslem. Dortovou formu vyložte pečícím papírem a rozložte na dno sušenkovou hmotu.

Připravte si želatinu (pokud není na zadní straně obalu návod, postupujte následovně: želatinu rozmíchejte ve vodě a nechte 10 minut odstát. Poté vložte hrnek s želatinou do hrnce s vařící vodou a za stálého míchání čekejte, dokud nebude želatina hotová.) Tvaroh smíchejte s kondenzovaným mlékem a želatinou. Důkladně smíchejte.

Tvarohovou hmotu nalijte na korpus ze sušenek. Zakryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice na minimálně 3 hodiny. Při podávání přidejte ovocnou omáčku nebo marmeládu.





povar