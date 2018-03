Ohnivý kotlík – asijský koncert chutí a vůní

Podobně jako při fondue je základem „ohnivého kotlíku“ nádoba s bujónem nebo hustší omáčkou, která je udržována při vysoké teplotě, a do které se během samotného jídla postupně vkládají na tenko nakrájené syrové ingredience.

Na výběr je jich mnoho desítek – od nejrůznějších druhů masa či zeleniny přes ryby, nudle, brambory až po houby, mořské plody nebo tofu. Vařit se nechávají v omáčce nejméně 20 vteřin, ale celkem běžné je nechat je uvnitř několik minut, zatímco kolem běží čilý společenský hovor. Ohnivý kotlík je totiž tradičně nejen skvělou specialitou, ale také setkáním rodiny, přátel nebo kolegů. U jídla se v Asii konečně s oblibou dojednávají i obchody.



Varná nádobka obsahuje buď jeden typ bujónu, nebo několik jeho druhů v navzájem oddělených sekcích. Vysoká teplota se v dnešních restauracích udržuje pomocí elektrického nebo propanového hořáku zamontovaného přímo do jídelního stolu. Už jen velmi vzácně se setkáte s původním ohřevem nad žhavými uhlíky.

Správné pořadí vkládání jednotlivých ingrediencí v podstatě neexistuje. Někdo dává do omáčky všechny najednou, jiní si v poklidu připravují kousek po kousku samostatně. Hodně oblíbený je ale postup začít nejprve masem, po něm nechat připravit zeleninu a nakonec vše zakončit nudlemi. Tím zajistíme, že u masa vynikne chuť omáčky, zelenina bude mít navíc jemnou příchuť masa a nudle chuť obojího.

Tento velmi oblíbený asijský pokrm má téměř tisíciletou tradici a za jeho kolébku je pokládáno Mongolsko. Odtud si pak našel cestu na jih do Číny a dále do Japonska, Vietnamu, Thajska, Malajsie a Indonésie. Receptura se samozřejmě v každé zemi vyvíjela trochu jinak, takže dnes existuje velké množství lokálních variant.

Některé se liší postupem přípravy a provedením nádobky pro ohřev bujónu, jiné pak použitím speciálních ingrediencí. Na severu Číny je to například velké množství nakyslé nakládané zeleniny, v Kantonu přimíchávají syrová vejce, jinde zase používají extrémně pálivou omáčku, která vám doslova a do písmene na chvíli umrtví jazyk. Někde se touto pekelnou omáčkou dokonce testuje nápadník, který přišel požádat o ruku dcery. Z jeho reakcí se pak usuzuje, jestli je to „opravdový chlap“. Posledním hitem je zmrazená omáčka ve tvaru figurek zvířat a postaviček z animovaných seriálů, kterou si hosté sami před začátkem jídla v nádobce rozehřejí.