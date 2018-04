Připravte dokonalý steak

Následující body vám pomohou připravit dokonalý steak.



Správný steak má tloušťku 2,5 (maximálně 5 cm) a z obou stran je osmažený do křupavé kůrky. Maso na steak je zásadně krájeno pouze příčně přes vlákna.

Abyste dosáhli ideálního výsledku, zavěste maso na chladném místě a nechte zrát po dobu čtyř i více týdnů.

1) Příprava masa

Před samotným pečením zahřejte maso na pokojovou teplotu. To je zásadní, studené maso by jinak zchladilo pánev a nedosáhlo by se požadovaného účinku.

Pokud je maso zmražené, nechte ho rozmrazit v lednici a na poslední hodinu před smažením položte na stůl. Osušte ho jemně ubrouskem nebo utěrkou.

Maso nenaklepávejte. Narušili byste tím vláknitou strukturu a při smažení by steak ztratil šťávu a byl příliš suchý.

2) Sůl a koření

Během smažení nesolte. Steak by se vařil ve vlastní šťávě, kterou by maso vlivem soli pustilo. Steak by se neosmažil, a tím pádem by se nevytvořila kůrčička.

Doporučuji buď osolit a opepřit alespoň hodinu před smažením, aby se koření stihlo do masa vsáknout, nebo až minutku po dosmažení a sundání z ohně.

3) Nádobí

Pánev, na níž steak připravujete, musí mít silné dno, aby udržela vysokou teplotu. Výborně se hodí obyčejná litinová pánev. Vhodná je i grilovací pánev. Ta dá masu typický mřížkovitý vzor a zabraňuje připálení.





4) Smažení

Rozpalte pánev na maximum. Smažte na másle, stačí jednu minutu z každé strany. Rychlou přípravou se vytvoří kůrka a šťáva zůstane „uvězněna“ uvnitř. Poté plamen ztlumte a na mírnějším ohni steak dohotovte. To trvá minutu až pět minut podle toho, jak moc propečený si steak přejete. Záleží na vás.

Teplotu steaku změří teploměr na maso se sondou pronikající skrz plát masa. To vám může přijít vhod i při přípravě různých jiných pokrmů z masa.

5) Stupně propečení

Doba pečení závisí na tloušťce steaku, vždy se ale řiďte pravidlem „co nejkratší čas, co nejvyšší teplota“.

Abyste poznali, že steak skutečně dosáhl požadovaného propečení, využijte jednoduché pomůcky, kterou máte vždy po ruce. Nebo spíše – je to přímo vaše ruka.

Spojte palec s ukazováčkem a druhou rukou se dotkněte kořene palce. Poté spojte palec s dalšími prsty. Všímejte si, že tvrdost svalu se zvyšuje. Porovnávejte tvrdost steaku s pružností vašeho svalu u kořene palce a díky tomuto triku dosáhnete vždy správného výsledku.

Je-li steak stejně měkký jako sval palce vaší ruky při uvolněné ruce, je steak krvavý. Při spojení palce a ukazováčku se pružnost svalu rovná tvrdosti velmi slabě propečeného masa a tak dále.





Pro steaky o klasické tloušťce 2,5 cm platí následující:

BLUE (krvavý steak): 1 minuta, uvolněná ruka

RARE (velmi slabé propečení): 2 minuty, palec a ukazováček

MEDIUM RARE (slabé propečení): 2 až 2,5 minuty, palec a prostředníček

MEDIUM (střední propečení): 3 až 3,5 minuty, palec a prsteníček

WELL DONE (silné propečení): 4,5 minuty, palec a malíček

Po dosmažení nechte steak odpočinout, aby se šťáva uvnitř rovnoměrně rozložila.