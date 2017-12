RECEPT: Anglický vánoční puding

Potřebné ingredience:

450 g směsi rozinek, sultánek, sušených meruněk (případně brusinek)

50 g vlašských ořechů a mandlí

30 g kandované pomerančové kůry

100 g hnědého cukru

30 g strouhanky

25 g nasekaných mandlí

2 vejce

100 g hladké mouky

80 g másla

menší vařené jablko

pomerančová kůra

polovina pomeranče

polovina citronu

brandy, sherry

kypřicí prášek

lžička směsi koření obsahující skořici, muškátový ořech a rozdrcený hřebíček

Příprava:

Vařené jablko oloupejte, zbavte jadřince a nakrájejte na malé kostky. Do misky nasypejte směs rozinek a sušeného ovoce, kandovanou pomerančovou kůru a přidejte nakrájené jablko. Nastrouhejte kůru z citrusů a odložte si ji zatím stranou. Z citrusů vymačkejte do nádobky šťávu, přidejte sherry a brandy, promíchejte a zalijte touto směsí ovoce. To by mělo být celé ponořené, aby mohlo tekutinu dobře nasáknout. Nechte odležet přes noc.

Následující den umíchejte cukr s máslem do hladka, přidejte vejce, mouku, ořechy, mandle, strouhanku, směs koření a nezapomeňte na špetku kypřicího prášku. Dobře promíchejte, přidejte naloženou směs ovoce a opět promíchejte. V tomto bodě se celého procesu zúčastňují všichni členové rodiny a při míchání se střídali. Do směsi se tradičně přidává také mince pro štěstí.

Vymažte formu máslem (můžete použít jakoukoli, do níž se puding vejde), napěchujte do ní připravenou směs a volně přikryjte pečicím papírem. Vařte v páře po dobu pěti až šesti hodin, případně v tlakovém hrnci. Ten zkrátí potřebnou dobu vaření zhruba na dvě a půl hodiny. Při vaření v páře je samozřejmě nutné dolévat průběžně dle potřeby vodu.

Puding je velmi trvanlivý, takže je možné ho připravit dopředu a využít teprve až když například dorazí návštěva, kterou chcete překvapit. V takovém případě ho skladujte na chladném a tmavém místě. Tradičně se podává 25. prosince jako součást večeře.