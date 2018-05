RECEPT: Quiche s rukolou a pikantní klobásou

Základem dobrého quiche jsou kvalitní suroviny. A ačkoliv quiche existuje spousta druhů, jejich základ je vždy předem daný: vejce, smetana, sýr a křehké těsto. Křehké těsto se přitom pro úsporu času zdaleka nevyplatí nahradit například těstem listovým, které je tenčí, rychleji vlhne a pro potřebu slaného koláče není zcela vyhovující.



Quiche můžeme naplnit ingrediencemi dle vlastních chutí. Neztratí se v něm zelenina, maso a dokonce ani mořské plody. Náš quiche je přidáním klobásy mírně pikantní a díky rukole a cherry rajčátkům není příliš těžký na žaludek. Připravený ho budete mít do dvou hodin. Chybu neuděláte, když si těsto, které je třeba nechat vychladnout, připravíte večer předem či ráno před přípravou oběda.

Na quiche budete potřebovat:

kulatou formu na koláč (cca 25 cm)

280 g hladké mouky

140 g máslo

3 hrsti rukoly

kelímek cherry rajčátek

menší pikantní klobásu (cca 80 g)

250 ml smetany na vaření

100 g strouhaného sýra

sůl a pepř

vodu

Příprava:

1. Mouku, máslo a špetku soli zpracujte na drobenku. Přidejte přibližně 8 lžic studené vody a uhněťte těsto do tvaru koule. Tu zabalte do folie a dejte ji na cca 30 minut vychladit do lednice.

2. Na pomoučněném válu těsto vyválejte do velikosti vaší koláčové formy, respektive o trochu větší. Vyválený kruh přeneste pomocí válečku do formy a těsto zatlačte do okrajů. Těsto ve formě dejte na 20 minut vychladit.

3. Troubu předehřejte na 200°C. Na menší pánvi na sucho mírně osmažte na malé kousky nakrájenou pikantní klobásu – ve výsledném koláči pak bude chutnější.

4. Samotné těsto ve formě dejte na cca 15 minut zapéct.

5. Na zapečené těsto ve formě vyskládejte rukolu, rajčátka a po vychladnutí i pikantní klobásu. Ve středně velké míse prošlehejte vejce se smetanou a přidejte sýr (trochu si ho však nechte ještě na posypání). Celou směs mírně osolte a opepřete a zalijte s ní ingredience na koláči. Zbylým sýrem posypte koláč.

6. Quiche pečte přibližně 25 minut – hotový je, když má zlatavý povrch a když nůž zapíchnutý do středu vyjde čistý.

7. Podávejte ještě teplý či vychlazený.

Dobrou chuť!

TIP: Rukolu v receptu můžete nahradit listovým špenátem.