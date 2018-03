Sladkokyselá bomba: Cheesecake s limetkou

Budete potřebovat:

příprava: 15 minut pečení: 55 – 65 minut

1 ½ šálku rozdrobených grahamových chlebíčků

6 lžic rozpuštěného másla

cca 700 g měkkého smetanového sýru (Lučina, žervé, tučný měkký tvaroh, ricotta, mascarpone)

1 šálek cukru

1 lžíci kukuřičného škrobu

3 vejce

1 lžíci limetkové kůry

2/3 šálku limetkové šťávy

Foto: Wikimedia

Příprava:

Strouhanku z grahamových chlebíčků smícháme s máslem a hmotu rozprostřeme a vmačkáme do předem vytřené formy na dort. Formu vložíme do lednice.

Ve velké míse rozšleháme elektrickým mixérem sýr, cukr, limetkovou kůru a kukuřičný škrob, až je směs jemná a nadýchaná. Našleháme vejce a opatrně je vmícháme dovnitř. Poté přilijeme do mixéru běžícího na nízké otáčky limetkovou šťávu a naposledy ručně promícháme. Těsto by nemělo být příliš našlehané, aby při pečení nepopraskalo. Poté ho nalijeme do připravené formy.

Cheesecake pečeme v troubě předehřáté na 150 °C 55 až 65 minut. Aby těsto nepopraskalo, vložíme pod něj do trouby hrnec s horkou vodou.

Po vypnutí trouby lehce pootevřeme dvířka a necháme v ní cheesecake odstát. Potom ho vyndáme a na noc uložíme do lednice, druhý den se do něj již můžete pustit.