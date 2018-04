Velikonoční beránek třikrát jinak

1. Tradiční velikonoční beránek

Budete potřebovat:

pro 4 – 6 osob pečení: 30 – 40 minut

120 g másla

200 g pískového cukru

1 vanilkový cukr

4 vejce

200 ml mléka

300 g polohrubé mouky

1 lžíci kakaa

tuk na vymazání formy

hrubou mouku na vysypání formy

moučkový cukr na posypání

mandle nebo rozinky na ozdobu

Příprava:

Změklý tuk utřeme společně s pískovým a vanilkovým cukrem a žloutky vyšleháme do pěny. Přidáme vlažné mléko a část prosáté mouky. Z bílků ušleháme sníh a se zbylou prosátou moukou, smíchanou s práškem do pečiva, jej zlehka vmícháme do těsta. Těsto rozetřeme do tukem vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme do středně předehřáté trouby na cca 175 °C a zvolna pečeme 30 – 40 minut. Beránka vyklopíme, pocukrujeme a na místo očí vtlačíme mandle nebo rozinky.

2. Beránek z banánového těsta

Budete potřebovat:

Pro 4 – 6 osob pečení: 50 minut

250 g másla

200 g cukru

1 vanilkový cukr

4 vejce

2 menší banány

250 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

tuk na vymazání formy

hrubou mouku na vysypání formy

Příprava:

Změklé máslo utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem do pěny. K máslové hmotě přidáme žloutky, rozmixované banány a mouku promísenou s práškem do pečiva. Vše promícháme.

Z bílků ušleháme tuhý sníh, který potom zlehka vpravíme do těsta. Formu beránka vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou. Těsto vlijeme do formy a v předehřáté troubě při 180 °C pečeme asi 50 minut.

Foto: Flickr

3. Veganský beránek

Budete potřebovat:

Pro 4 – 6 osob pečení: 45 minut

200 g špaldové nebo ječné mouky, nebo můžete mouky nakombinovat

80 g pohankové mouky

2 balíčky bílého tofu (cca 230 – 250 g)

3 lžíce jablečného koncentrátu + 1 dl vody (alternativa 1, 5 dl jablečného moštu)

150 g sladěnky (zdravější varianta sirupu, ke koupi ve zdravé výživě)

150 g tuku (rostlinný margarin alsan, nebo kokosový tuk)

2 lžíce vinného kamene (kypřící prášek bez fosfátů)

50 g oříšků nebo loupaných mandlí, či slunečnicových semínek

50 gramů spařených rozinek, nebo jiného sušeného ovoce (předem namočeného ve vodě)

Příprava:

a) Mokrá část

Dva balíčky bílého přírodního tofu nakrájíme na větší kostky a dáme do hrnce. Následně přidáme asi 3 lžíce jablečného koncentrátu a deci vody. Pokud použijeme jablečný mošt, tak ho neředíme. Vaříme asi 15-20 minut. Pak tofu včetně vody, ve které se vařilo, rozmixujeme do hladké hmoty.

V míse rozmixujeme tyčkovým mixérem dohladka sladěnku s tukem a přidáme k mixovanému tofu a opět vše důkladně promixujeme.

b) Suchá část

Všechny druhy mouky promícháme společně s vinným kamenem.

Do mokré části pomalu zapracujeme mouku s vinným kamenem, přidáme oříšky či rozinky, nebo jiné nakrájené sušené ovoce, důkladně promícháme a necháme 10 minut odpočinout. Těsto by mělo být vláčné, spíše hustší, jako na bábovku, ale ne moc řídké (záleží na kvalitě mouky). Pokud je tak tuhé, že nelze skoro míchat, přidejte trochu vody, pokud je naopak hodně mokré, přidejte ještě trochu mouky.

Troubu předehřejeme na 170 °C. Formu vymažeme tukem a vysypeme moukou. Těsto vlijeme do formy a pečeme 45 minut přiklopené a 15 minut odklopené. Pokud se vám zdá i po hodině pečení stále těsto mokré, pečte ještě dalších 15 minut s odklopenou formou.