VIDEO: Zachrání vegani svět? Co by se stalo se Zemí, kdyby všichni přestali jíst živočišné produkty?

Většina obyvatel planety Země se narodí jako všežravci. Konzumujeme všechno od zeleniny, ovoce, luštěnin až po maso a mléčné produkty. Pokud vyznáváte veganský životní styl, jste býložravec a vaše strava se omezuje jen na ovoce, zeleninu, obilniny a ořechy. Jen ve Velké Británii se takto stravuje půl milionu lidí a je vědecky dokázáno, že tímto životním stylem výrazně snižují svá rizika na onemocnění cukrovkou, vysoký krevní tlak a dokonce některé typy rakoviny.



Každý rok je na zemi pro účely nejen masného průmyslu odchováno 3,5 miliardy krav, prasat a ovcí a více než 10 miliard kuřat. Na to je potřeba přibližně 40 00 000 kilometrů čtverečních zemské půdy, která zvířatům zajistí místo pro život a taky místo, kde se pěstuje jejich krmivo - to je skoro jako plocha Severní a Jižní Ameriky dohromady.

Kdybychom zvířata přestali konzumovat a jinak využívat, uvolnila by se na světě půda o velikosti Afriky, na které bychom mohli pěstovat třeba zeleninu a nakrmit tak 7 miliard nových býložravců. Ptáte se, co by se s hospodářskými zvířaty stalo? Většina by asi brzy zemřela, protože by se stala obětmi predátorů žijících v divoké přírodě. Vlci se s ovečkami koneckonců nekamarádí ani v pohádkách.



Ač se to někteří lidé a politici snaží vyvrátit, je faktem, že planeta Země prochází klimatickými změnami, čemuž by omezení produkce živočichů mohlo napomoct. Jen 15 % skleníkových plynů totiž produkují krávy svými větry. Kdyby se všichni na Zemi stali vegany, emise by se snížily až o 70 % a na místech, kde se krávy chovají, by žila a vyrostla nová fauna a flóra.





Živočišné produkty zdaleka nejsou jen maso a mléko...

Celosvětové veganství by však neznamenalo spásu pro všechny. Jsou místa, která jsou zemědělstvím a hospodářstvím zasažena natolik, že by se zde ničemu jinému v blízké době nedařilo. A Skotsko by možná bylo plné plevelu, který jinak pasou a konzumují místní ovce.

Kdyby nikdo nekonzumoval živočišné produkty, otřáslo by to i světovou ekonomikou a naším společenským životem. Miliarda lidí je na světě na plný úvazek zaměstnaná právě v hospodářství a přidruženém zemědělství. Nastala by tak velká krize nezaměstnanosti a možná by zanikly i některé kultury.

Je nutné si také uvědomit, že chovná zvířata se nepoužívají zdaleka jen na maso a mléčné produkty. Živočišného původu je i některá kosmetika, drogerie, léky, textil a dokonce i žvýkačky. A i když by se náhražky rostlinného původu určitě časem daly najít, nebylo by to jednoduché a už vůbec ne rychlé.