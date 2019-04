10 fascinujících faktů o Berlíně, které jste nevěděli

1. Berlín má více muzeí než deštivých dnů v roce

Pokud se rozhodnete v jednom z průměrných 106 berlínských deštivých dní za rok navštívit muzeum, máte k dispozici 180 možností. Přesně to je totiž počet rozličných muzeí, která si můžete v hlavním městě Německa prohlédnout. Ani všechny deštivé dny vám ovšem nebudou k návštěvě všech muzeí stačit…





2. Berlín předběhl dobu zákazem kouření na ulici

V roce 1848 vydalo vedení města zákaz kouření na ulici, nyní je jedním z mála měst v celé západní Evropě, kde se smí běžně kouřit v barech. V dnešní době skončí na berlínských ulicích až 2,9 miliard nedopalků od cigaret ročně.

3. Berlín je plný nočních prodejen

Co byste v Berlíně udělali, pokud by vám ve 4 hodiny ráno došel alkohol nebo cigarety? Navštívili byste jednu z 1 000 prodejen zvaných Spätis, které vám bez problému kdykoliv během noci nabídnou vše, co potřebujete. A můžete si být rovněž jisti tím, že vašeho nočního zachránce najdete na každém rohu.





4. Vznikl zde signál S.O.S.

Na druhé Mezinárodní radiotelegrafické konferenci v Berlíně roku 1906 bylo dohodnuto, že zkratka Morseovy abecedy S.O.S. bude mezinárodním nouzovým signálem. Sekvence tří teček následovaných třemi pomlčkami a opět třemi tečkami zůstala námořním nouzovým signálem až do roku 1999.

5. Šance, že v Berlíně šlápnete do psího výkalu, je opravdu vysoká

Pro ty z vás, kterým se zvedne žaludek, když šlápnete cestou do práce do psího výkalu, nebude berlínská statistika příliš příjemná. V roce 2013 zde bylo napočítáno celkem 110 000 psů, což je o 12 tisíc více, než tomu bylo v roce 2010. Počet těchto mazlíčků v německé metropoli stále roste a společně s tím i počet neuklizených psích exkrementů, které číhají na podrážky nic netušících kolemjdoucích.





6. Každý druhý Berlíňan je svobodný

Studie z roku 2015 zjistila, že se Berlíňané odmítají usadit, protože jim to evokuje klasický buržoazní život, kdy se předpokládá, že budou lidé žít v páru. Manželství zde proto příliš nekvete a převládá zde komunita singles.

7. Berlíňané se často stěhují

To, že jsou obyvatelé Berlína spokojeni jakožto single, má nejspíš vliv i na jejich neustálou touhu přesouvat se z místa na místo. Bez ohledu na důvody se každou hodinu průměrně přestěhuje z jedné čtvrti Berlína do jiné celkem 18 lidí.





8. Berlín už dávno není chudým městem

Bývalý starosta Berlína popsal město jako „chudé, ale sexy“. To už dávno není pravda, tedy alespoň co se týče chudoby. Poměrně nedávno zde byl prodán luxusní byt v centru města za rekordních 5,7 milionů eur (150 milionů Kč), což překonalo předchozí rekord v hodnotě 700 tisíc eur. Každý 5 840. obyvatel města je milionář, ve městě jich žije 585.

9. Město utrácí mnoho peněz za odstraňování grafitti

Pokud by byl Berlín novodobým Hádem, pak by byl Sisyfos nejspíš odsouzen k životu pouličního čističe. Stejně jako musel Sisyfos do nekonečna valit kámen na kopec, aniž by se mu to někdy podařilo, berlínští čističi stále dokola odstraňují z městských zdí všudypřítomné grafitti. Za odstranění kreseb sprejerů utratí město ročně až 35 milionů eur (930 milionů Kč), přesto se pouliční umění do města stále vrací.





10. V berlínských klubech je stále plno

Každý víkend vyrazí do berlínských klubů něco mezi 40-50 tisíci lidí. Ať vystoupíte na kterékoliv stanici městské železniční sítě, můžete si být jisti tím, že v jejím okolí nějaký ten nabitý noční klub najdete.