10 informací o Kaddáfím, které jste neměli vědět

Tyran nebo dobrodinec?

Po 41 let až do své smrti v roce 2011 dělal libyjský vůdce Muammar Kaddáfí opravdu chvályhodné věci pro svou zem. Opakovaně se pokusil sjednotit a posílit celou Afriku. Navzdory tomu, co bylo o jeho osobě vypovězeno v médiích, dělal Kaddáfí věci, které by od takového „tyrana“ nikdo nečekal. Zde je 10 věcí, které Kaddáfí ve své zemi prosazoval a o kterých jste možná až do nynějška nevěděli:

1. Domov jako přirozené lidské právo

V Kaddáfího Zelené knize, kde jsou sepsány jeho názory a politické postřehy, se mimo jiné uvádí: „Domov je základní potřebou jak jednotlivce, tak rodiny, a proto by neměl být ve vlastnictví jiných.“ Zelená kniha byla poprvé publikována v roce 1975 a byla určena všem Libyjcům a dokonce byla zahrnuta i jako součást národního vzdělávacího systému.

2. Vzdělávání i lékařské ošetření zdarma

Pod bývalým libyjským vůdcem se mohla Libye chlubit jedním z nejlepších zdravotnických systémů na Středním východě a v Africe. Pokud libyjský občan nemohl získat přístup ke vzdělání či ke zdravotní péči, byla mu státem proplacena lékařská péče v zahraničí.

3. Největší zavlažovací projekt na světě

Kaddáfí nechal vybudovat zavlažovací systém, který byl navržen tak, aby byla voda snadno dostupná všem lidem v zemi. Projekt byl financován Kaddáfího vládou a on sám jej označil za „osmý div světa.“

Stavba zavlažovacího systému v Libyi; Foto: Wikimedia

Mapa zobrazující rozsáhlý zavlažovací systém vybudovaný napříč Líbyí

4. Podnikání v oblasti zemědělství zdarma

Pokud chtěl některý libyjský občan začít podnikat v oblasti zemědělství, stát mu na příkaz Kaddáfího zdarma zařídil dům, zemědělskou půdu, hospodářská zvířata i osivo.

5. Novopečené matky měly k dispozici štědrý příspěvek na dítě

Když libyjská žena porodila dítě, dostala od státu 5 000 amerických dolarů (dnes 125 tisíc Kč) na péči o dítě, ale i pro své potřeby.

Foto: Wikipedia

6. Elektřina zdarma

Umíte si představit, že nebudete platit absolutně žádné účty za elektřinu? Za vlády Kaddáfího to bylo v Libyi realitou.

7. Levný benzín

Za Kaddáfího vlády byla cena benzínu v Libyi velice nízká, litr benzínu stál zhruba 0,14 amerického dolaru, tedy něco málo přes 3 koruny.

8. Kaddáfí zvýšil úroveň vzdělání

Než se stal Muammar Kaddáfí vůdcem Libye, pouze 25% Libyjců bylo gramotných. Za jeho vlády se gramotnost populace zvýšila na 87% a 25% obyvatel dosáhlo na vysokoškolské vzdělání.

9. Libye měla svou vlastní státní banku

Libye měla za Kaddáfího vlády svou vlastní státní banku, která lidem poskytovala úvěry s 0% navýšením. Země rovněž neměla žádný zahraniční dluh.

10. Zlatý dinár

Ještě před pádem Tripolisu se Kaddáfí snažil prosadit a zavést jednotnou africkou měnu navázanou na zlato. Ve šlépějích vizionáře Marcuse Garveyho, který se snažil o sjednocení Afriky a razil termín „Spojené státy africké,“ se chtěl vydat i Kaddáfí a mimo jiné představit jednotnou měnu. Tou měl být zlatý dinár. Tento krok by zřejmě býval uvedl světovou ekonomiku do chaosu.

Foto: Wikipedia

Myšlenka zlatého dináru byla „elitou“ dnešní společnosti široce odsuzována a kritizována. Africkým zemím by totiž společná měna umožnila dostat se z dluhů a chudoby a začít výrazněji obchodovat. Afrika by byla konečně schopna říci „ne“ mezinárodnímu vykořisťování a poplatkům. Některé teorie tvrdí, že byl dinár skutečným důvodem pro to, aby NATO proti vizionářskému libyjskému vůdci zasáhlo.

Byl tedy Kaddáfí teroristou?

Málokdo může na tuto otázku spravedlivě odpovědět, ale jestli k tomu má někdo právo, je to libyjský občan, který zažil jeho vládu. Ať tak, či onak, je zjevné, že Muammar Kaddáfí udělal pro svou zemi mnoho pozitivního.