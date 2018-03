10 nejoblíbenějších stránek Dark webu aneb to nejlepší z internetového podsvětí

1. Hidden Wiki

Hidden Wiki je výchozím bodem pro všechny, kteří chtějí surfovat na Dark webu. Takzvaně „skrytá“ Wiki obsahuje odkazy na všechna nejoblíbenější místa na internetovém podsvětí a je skvělým odrazovým můstkem pro ty, kteří chtějí tyto internetové vody prozkoumat. Tyto stránky lze nalézt i na „clearnetu.“ Seznam odkazů je pravidelně aktualizován na Dark webu už roky.





URL Hidden Wiki: http://zqktlwi4fecvo6ri.onion

2. AlphaBay

Číslem jedna na Dark webu je v současnosti AlphaBay. Ačkoliv většina webových stránek v těchto internetových končinách rychle přichází i odchází, AlphaBay se drží na předních příčkách už zhruba rok. Tyto stránky obsahují odkazy na všechny darkwebové trhy. Jsou zde položky jako napadené účty, elektronika, falešné doklady totožnosti a také stále populárnější léky jako například metamfetamin, extáze nebo modafinil. Tržiště funguje na základě takzvaného escrow účtu a transakce jsou prováděny ve výchozí měně Dark webu - v Bitcoinech.





URL AlphaBay: http://pwoah7foa6au2pul.onion/

3. Grams

Nejste si jisti, které darkwebové tržiště chcete využít, ale víte, že chcete sehnat nějaké drogy? Víte přesně, co chcete? Grams je ideálním vyhledávačem. Tyto stránky procházejí všechny výpisy trhů na Dark webu, takže když do vyhledávacího pole zadáte, co chcete, získáte výpis ze všech trhů. Je to ten nejlepší nástroj především pro ty, kteří Dark web ještě tolik neznají nebo hledají něco hodně specifického.





URL Grams: http://grams7enufi7jmdl.onion (funguje pouze v Tor Browser)

4. Silk Road 3,0

Ani tyto stránky nejsou v internetovém podsvětí nováčkem, nyní přišly s verzí 3,0. Několik měsíců trvala revize těchto stránek, která se týkala hlavně bezpečnostních opatření a designu. Silk Road jsou vytvořeny a vedeny stejným týmem, který stojí i za stránkami Crypto Market. Rychle rostou a mají obrovský výběr zboží.









URL Silk Road: http://reloadedudjtjvxr.onion/

5. Torch

Vyhledávače na Dark webu nejsou tak rozsáhlé, jako na běžném internetu, a to z pochopitelných důvodů. Mnoho stránek si totiž nepřeje být jen tak nalezeno a jsou k dispozici jen pro ty, kteří je znají a vědí, kde je hledat. Torch je jedním z největších vyhledavačů na Dark webu, stačí jen zadat, pro co si sem jdete.





URL Torch: http://www.xmh57jrzrnw6insl.on...

6. RAMP (Russian Anonymous Marketplace)

RAMP je nejstarším inzerentním webem internetového podsvětí. Jedná se o ruské stránky a jsou jedněmi z mála, které fungují na bázi fóra. Nejvíce uživatelů pochází z Ruska, někteří uživatelé jsou však i z jiných zemí východní Evropy. Tato stránka umožňuje kupujícím a prodávajícím sjednávat prodej drog, aniž by do toho zasahovala jakákoliv třetí osoba.

Běžnou metodou dodání zboží je tzv. „dead drops,“ kdy kupující nechá peníze na domluveném místě a balíček si vyzvedne jinde, takže se oba účastníci obchodu nemusí nikdy setkat tváří v tvář. V tomto případě nejsou požadovány Bitcoiny, ale běžná měna.





URL RAMP: http://ramp2bombkadwvgz.onion

7. Dream Market

Dream Market je třetím darkwebovým tržištěm na tomto seznamu. Tento web funguje zhruba od roku 2013, popularitu však získal teprve nedávno. Působí podobně jako AlphaBay, rovněž na systému escrow. Mezi uživateli má velice dobré hodnocení, i když popularity AlphaBay zatím nedosahuje. Očekává se ale, že se bude nadále posouvat výše.





URL Dream Market: http://lchudifyeqm4ldjj.onion/?ai=1675

8. The Hub

The Hub je jedním z největších fór dostupných na Dark webu a zaměřuje se na stránky s tématy souvisejícími s bezpečností na Dark webu, kryptoměnami, bezpečností v souvislosti s drogami a různými místními trhy. Máte-li rádi chatování s podobně smýšlejícími lidmi zabývajícími se internetovým podsvětím, pak jste na správné adrese.

URL The Hub: The Hub: http://thehub7dnl5nmcz5.onion

9. Wikileaks

Pokud jste doposud neslyšeli o Wikileaks, pak jste nejspíš posledních deset let žili někde v jeskyni. Wikileaks jsou výtvorem Juliana Assange, který se od roku 2012 ukrývá na ekvádorské ambasádě v Londýně. Wikileaks sdružují utajované informace nejčastěji z oblasti politiky a širokou veřejností jsou považovány za velice důležitý projekt v rámci svobody informací. Stránky zveřejňují uniklé informace posledních 10 let, ve svých zásobách má i tajné informace z těch nejvyšších vládních sfér.

Stránky poskytují možnost vkládat obsah přímo od zdrojů, všechno anonymně. Vše je kvůli zvýšení bezpečnosti zašifrováno a vstupní formulář klade informátorům otázky jako „Jakou hrozbu představuje informace pro svůj zdroj?“





URL Wikileaks: https://wikileaks.org/

10. TorShops

TorShops je místem pro ty, kteří by si na Dark webu chtěli zřídit svůj vlastní obchod. Je zde možné si nastavit svou vlastní doménu, ať už jste drogový dealer nebo jen máte zájem o prodej vašich šperků. Každá stránka má automaticky integrovaný systém přizpůsobený na Bitcoiny, aby se platby mohly provádět snadno. Můžete si zde dokonce rovnou najmout někoho, kdo pro vás stránky udělá. Pokud nepatříte k těm, kteří si v tomhle ohledu umí poradit sami, pak si připravte zhruba 500 dolarů (necelých 11 000 Kč).

URL TorShops: http://ww.shopsat2dotfotbs.onion/