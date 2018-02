13 nečekaných příznaků toho, že se dožijete vysokého věku

Při pokusech o předpověď toho, jakého věku se dožijeme, zohledňují vědci jak věci zjevné a samozřejmé, tak i opravdu nečekané. Jejich souvislost s dlouhým věkem však považují za nezpochybnitelnou.

Kolik každodenních situací ohrožuje náš život? Jaké návyky nám ho mohou zkrátit, a jaké naopak prodloužit? Vybrali jsme pro vás seznam těch nejzajímavějších a nejnečekanějších faktorů, které stojí za dlouhověkostí.

1. Nebojíte se stáří

Studie opravdu ukazují, že lidé, kteří jsou emočně vyzrálí, chovají se úměrně svému věku a nebojí se stárnout, mají šanci žít až o 7,5 roku déle.





2. Jste shopaholic

Pokud milujete nakupování, radujte se. Ukázalo se, že u mužů, kteří často nakupují, je riziko předčasného úmrtí o 28 % nižší. U žen o 23 %.





3. Máte domácího mazlíčka

Komunikace se čtyřnohým kamarádem snižuje úroveň stresu a navíc podporuje tvorbu oxytocinu. Právě tenhle hormon má vliv naši dobrou náladu.

Domácí mazlíček utužuje naše zdraví, chrání nás před srdečními chorobami, a tím nám prodlužuje život.





4. Jíte a pijete fialové potraviny

Má vaše strava často fialovou barvu? Pak se vaše šance zůstat zdraví a žít dlouho, několikanásobně zvyšuje.

Jak je to možné? Za fialovou barvou stojí nejčastěji borůvky. Látky v nich zabraňují růstu rakovinových buněk v prsou, jsou bohaté na prebiotika a úspěšně bojují s negativními projevy stárnutí.

Fialové hroznové víno zase zlepšuje funkci mozku a chrání před kardiovaskulárními chorobami.

U žen, které týdně konzumovaly alespoň 3 porce fialového pokrmu (nebo nápoje), docházelo o celých 32 % méně k srdečním záchvatům.





5. Na většině fotografií se usmíváte

Vědci po prozkoumání mnoha fotografií dospěli k závěru, že úsměv prodlužuje život. Studie ukázala, že lidé, kteří se na fotografiích usmívali, se dožili průměrně o 7 let více, než jejich mrzutí kolegové.





6. Denně vypijete pár šálku kávy

Pravidelné pití kávy snižuje riziko předčasného úmrtí. Přesněji řečeno, jeden šálek kávy snižuje riziko předčasné smrti o 12 %. 3 šálky o 18 %.





7. Máte stálého partnera

Láska posiluje naše zdraví a chrání nás před stresem. A manželství podle nejnovějších studií prodlužuje život. Lidé, kteří žijí bez partnera, umírají ve středním věku 2x častěji.

Vědci z Harvard Medical School kromě toho věří, že manželský život pomáhá snižovat riziko srdečních chorob, Alzheimerovy choroby, a dokonce i vzniku rakoviny.

Studie vedená vědci z University of Chicago ukázala, že ženatí muži žijí průměrně o 10 let déle. Vdané ženy zase asi o 4 roky déle.





8. Máte pozitivní jméno

Tohle je skutečně překvapivé, ale statistika tento údaj potvrzuje. Muži s pozitivními jmény žijí průměrně o 4,5 roku déle. Naopak muži, jejichž jména vyznívají negativně, žijí o 3 roky méně.

9. Máte mírnou nadváhu

Lidé s mírnou nadváhou žijí déle, než lidé s normální, podprůměrnou nebo naopak příliš vysokou vahou. Vědci se domnívají, že pár kil navíc pomáhá tělu vypořádat se se slábnutím ve stáří.





10. Máte široké boky

Ženy se širokými boky mívají pevnější zdraví. Nadváha ve spodní části těla výrazně snižuje riziko cukrovky a srdečních onemocnění. Tuk uložený v bocích se liší od tuku ve zbytku těla. Tuk uložený v horní části těla je nebezpečný, protože obklopuje životně důležité orgány, může je ohrozit a zkrátit život.





11. Jste obklopeni lidmi se smyslem pro humor

Norští vědci zjistili, že přátelství s lidmi, kteří mají smysl pro humor, prodlužuje náš život až o 7 let. Smích má výrazný pozitivní dopad na zdraví až do 70 let.





12. Mluvíte s ženami

Vědci z Harvardovy university zjistili, že muži, kteří vyrůstali obklopeni větším množstvím žen, zemřeli později než ti, kteří pravidelně vídali jen matku.

Tito muži mají navíc i mnohem větší šanci na uzavření šťastného manželství. A manželství, jak jsme zjistili v bodě 7, prodlužuje život.





13. Rádi pečujete o ostatní

Vědci opravdu přišli na to, že manželé, kteří o sebe navzájem pečují, žijí déle. Stačí své drahé polovičce věnovat 14 hodin týdně a pozitivní následky se dostaví.

Lidé se také dožívají vyššího věku, pokud mají vnoučata. I proto je tak důležité nechávat děti na hlídání u prarodičů.





Bonus: Žijete na Ikarii

Na řeckém ostrově Ikaria žije procentuálně nejvíce devadesátiletých lidí na světě. Staří lidé tu trpí na různé nemoci spojované s vysokým věkem jen zřídkakdy. Vědci se domnívají, že za výtečným zdravím místních stojí horský terén, který vyžaduje každodenní fyzickou aktivitu. Lidé se tu navíc stravují zdravě: Jí hodně čerstvé zeleniny, používají olivový olej a pijí dobré víno.