4 důvody, proč byste si měli zakrýt webkameru

1. Ochráníte své osobní údaje

První důvod je zřejmý. Jde o ochranu proti hackerským útokům zaměřeným proti vaší osobě. Takové nebezpečí hrozí, pokud jste známá osoba anebo osoba s přístupem k důležitým informacím. Známý je příklad Marka Zuckerberga, který si na svém laptopu nezakryl pouze webkameru, ale i mikrofon.

Druhý důvod je méně zřejmý. Jde také o způsob, jak chránit svůj počítač před viry. Pokud má útočník plnou kontrolu nad počítačem, dokáže ovládat i webkameru (a nemusí vás na to ani upozornit svítící kontrolka).





2. Kamera je klíčovou dírkou do vašeho soukromého života

Předpokládejme, že nejste žádnou mediálně známou osobností ani držitelem utajovaných informací. Je nějaký důvod, proč si dávat pozor?

Za svým počítačem děláme nejrůznější věci. Zadáváme hesla do svých bankovních účtů, pouštíme si videa ve víře, že jednáme anonymně. Kamera nás může zachytit v těch nejsoukromějších situacích. Nemusíte ani dělat nic přímo u počítače. Sami se zamyslete nad tím, co všechno by mohla webkamera zachytit.





3. Nejde o výmysly. Existují konkrétní příklady napadení

V roce 2015 britský hacker použil program Trojan, aby webkamerou sledoval soukromý život svých přátel. Virus může váš počítač snadno napadnout třeba při prohlížení veřejných fór.

V roce 2016 se zakladatel stránky 2ch.hk zmocnil počítačů několika lidí. Na dálku s nimi pak prováděl různé žerty: spouštěl v nevhodné chvíli muziku anebo otevíral okna s erotickým obsahem. Reakce lidí vysílal ve své show na YouTube.

V roce 2011 byl kalifornský hacker Luis Mihangos odsouzen na 6 let za sledování dívky webovou kamerou. Luis prostřednictvím kamery pořídil dívčiny intimní fotografie a posléze jí s nimi vydíral.

V roce 2013 vyšlo najevo, že FBI může při vyšetřování využívat webové kamery jejich uživatelů.

4. Je to snadné a nic vás to nestojí - tak proč ne?

Stačí kousek izolepy anebo drobné samolepky. Přelepte si webkameru a je to. Pokud vám takové řešení nepřijde dostatečně elegantní, můžete si pořídit uzávěr v obchodě s elektronikou. Díky vzrůstající poptávce začínají obchody nabízet uzávěrky nejen na kameru, ale i na mikrofon. Sehnat se dají nejen uzávěrky na notebooky, ale i na mobily nebo tablety.

Samozřejmě je na každém z nás, zda se rozhodne kameru zakrýt, anebo ne. Například odborník přes šifrování, Matthew Dick, odpověděl na otázku, proč nemá zakrytou webkameru, že není „idiot“. Pokud ho prý uvidí případní hackeři nahého, bude to pro ně dostatečný trest sám o sobě.





