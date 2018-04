4 neuvěřitelná fakta o mořských vydrách

1. Jsou největšími mezi lasicemi

Lasicovití (Mustelidae), čeleď srstnatých savců, do které patří vše od lasiček až po medojedy, zahrnuje také podčeleď, do které spadají jak sladkovodní, tak mořské vydry. Ačkoli se jedná o druhého nejmenšího mořského savce, zčásti také proto, že k zateplení využívá svou hustou srst a nikoli tuk, je dle organizace pro ochranu zvířat Defenders of Wildlife největším členem lasicovitých.





2. Po svých hostinách zanechávají spoušť

Josh Silberg z odborného časopisu Hakai Magazine píše, že protože nedisponují rybím tukem, musí mořské vydry neustále kompenzovat energii, kterou ztrácí udržováním tělesného tepla, zároveň jsou však tak trochu líné, když přijde na jídlo. Místa, kde vydry žerou svou potravu, jsou vždy posetá různými kusy a útržky jejich jídla. Poté, co v moři uloví především ježovky, zpracují vydry svou kořist podle Silberga tak, „že ji rozervou svými tlapkami nebo rozbijí kamenem, který používají jako kovadlinu. Jakmile je ježovka otevřená, vysají vydry výživné gonády hořčičné barvy, jak nejlépe dovedou, a poté se vrhnou zpět do moře pro další. Zůstane po nich jen spousta nesežraných kusů a odtržků“.





Silberg dále uvádí, že nedávno zkoumali oblast, kterou mořské vydry rekolonizovaly, vědci, kteří zpozorovali, že tento „nepořádek“, který po sobě vydry zanechávají, způsobuje neobvyklé chování jejich sousedů. Kačky strakaté začaly stravovacích návyků mořských vyder využívat tak, že po nich dojídaly zbytky. Toto chování je neobvyklé, protože za běžných okolností by se kačky predátorům jako mořské vydry vyhýbaly. A tento stav také pravděpodobně nesetrvá dlouho, protože vydry již ulovily většinu tamních ježovek a pomalu přecházejí na další, méně zajímavou kořist.

3. Samci provádí hrozivé věci samičkám a tulením mláďatům

Brian Switek z internetového magazínu Slate píše, že samci mořské vydry občas útočí na tulení mláďata a snaží se s nimi spářit. Tyto útoky pro mláďata často končí smrtelnými zraněními. A podobně jsou vydří samci hrubí i na své samičky. „Typickým jevem u samců mořské vydry je, že samičku pevně uchopí zezadu a koušou ji do obličeje. Toto hrubé chování je uváděno jako příčina 11 % úmrtí mořských vyder, která byla zaznamenána mezi lety 2000 a 2003,“ píše Switek.





Jedním z možných důvodů tohoto agresivního chování vůči tulením mláďatům může být skutečnost, že někteří vydří samci nejsou schopni prosadit se v konkurenčním boji, který při procesu páření panuje, a nemají tak k páření vhodnou samičku.







4. Kočičí výkaly jim škodí

Vědci z lékařské fakulty kalifornské univerzity UC Davis strávili dvě desetiletí zkoumáním záhady, proč parazitický prvok kokcidie kočičí, kterou přenáší pouze kočky, způsobuje smrt mořských vyder. Během doby výzkumu jednoznačně potvrdili, že existuje spojení mezi úmrtími mořských vyder a kočičími výkaly. Poté však trvalo delší dobu zjistit, jak se kočičí parazit do vydřích těl vlastně dostává.





Nejnovější výzkum veterinářů z UC Davis ukázal, že územní rozvoj, který způsobuje odtok mořské vody, jako například budování cest nebo stavba nových domů může přenos bakterie do oceánu či moře urychlit.