40 faktů o psech, které jste nevěděli

1. Psi se dokážou naučit až 250 slov a gest, dokážou počítat až do pěti a zvládnou řešit jednoduché matematické úlohy. Intelektuálně jsou na úrovni dvouletých dětí.

2. Je známo několik případů, kdy se psi naučili cestovat veřejnou dopravou. Není to bezva?

3. Psi nemají rádi objímaní. Považují to za projev vaší dominance. Je to pro ně ponižující.

4. Psi mají výborný sluch a slyší ultrazvukové píšťalky. Paul McCartney proto ke konci skladby Day of Life přidal hudbu, kterou dokáže uslyšet jen pes. Udělal to speciálně pro svého skotského ovčáka.

5. Ve staré Číně byl poslední obranou císaře malý pejsek (Pekingský palácový psík). Byl ukryt v rukávu císaře a v případě ohrožení měl vyskočit a vrhnout se na nepřítele.

6. Když se lord Byron dozvěděl, že na univerzitě (Cambridge) nejsou povoleni psi, přivedl si místo toho medvídka.

7. Bez mokrého čenichu nedokáže pes stopovat podle pachu.

8. Obojky s hroty vynalezli ve starověkém Řecku. Měly chránit psy proti útokům vlků.

9. Pes Banks se skamarádil s husou poté, co oslepl. Husa mu pomohla postavit se na nohy a stala se jeho průvodkyní. Nehne se od něho ani na chvíli.





10. Psi pijí zvláštním způsobem, kdy jazyk používají jako lžíci. Jazykem ale nepohybují nahoru a dolů, ale dopředu a dozadu.

11. Štěňátka mají 28 zubů a dospělí psi 42.

12. Srdce dospělého psa je stejně velké jako to lidské. Srdce velkých psů bije rychlostí 60 až 100 úderů za minutu, u malých psů to je dokonce 100 až 140 úderů.

13. 72% majitelů psů věří tomu, že jejich mazlíčci dokážou předpovídat počasí. Pravda je, že psi mají vynikající sluch a dokážou tak zaslechnout přicházející bouři dříve než lidé. Jejich sluch je 10x lepší než náš.

14. Psi mají také vynikající čich. Cítí 10 000x až 100 000x lépe než lidé. Proto vždycky poznají, když před nimi skrýváte něco dobrého!

15. Čokoládové dobroty jsou pro psy nebezpečné. Obsahují totiž theobromin, který psi neumí trávit.

16. Pro psa jste vůdcem smečky. Pes instinktivně vyžaduje souhlas od vůdce smečky před každým jednáním.

17. Stejně jako lidská miminka se i ta psí rodí s fontanelou, která s věkem zarůstá.

18. Nejrychlejší pes na světě běžel rychlostí 67,32 km/h. Jeho rekord nebyl od roku 1994 překonán. Byl to pes plemene greyhound.

19. Nejčastějším zdravotním problémem psů je obezita.

20. Existuje 703 čistokrevných plemen psů.

21. Psi si všímají na věci nejprve jejího pohybu, poté jejich barvy a až nakonec jejich tavru.

22. Čím delší čumák pes má, tím lépe mu funguje vnitřní chladící systém.

23. Na hlavy psů jménem Rocky a Barco, kteří hlídali hranice mezi Texasem a Mexikem, byla vypsána odměna ve výši 30 000 dolarů.

24. 45% psů spává v posteli společně se svými páníčky.





25. Boxeři dostali své pojmenování nikoli kvůli agresivitě, ale kvůli způsobu, jakým při hře poybují předními tlapkami. Jakoby boxovali!

26. Štěňata začínají vidět po prvním měsíci života.

27. Psi plemena lundehund mají na každé pacce 6 prstů.

28. V Bibli se o psech píše 14x.

29. Ztroskotání Titanicu přežili celkem tři psi. Všichni cestovali v první třídě.

30. Poprvé byl pes naklonován v roce 2005 jihokorejským vědcem Hwang Usokem.

31. Nejstarší pes se dožil 30 let. V přepočtu na lidské roky to je 210 let!

32. Největší pes (když stojí na zadních) měří 2 metry a 20 centimetrů.





33. Nejmenší pes na světě je čivava Heavven Sent Brandy. Váží 900 gramů a vejde se do plechovky od Coca Coly.

34. První zákon týkající se psů byl přijat na přelomu 17. a 18. století v Japonsku. Podle zákona bylo zabíjení psů trestáno popravou a občané se měli k toulavým psům chovat s úctou.

35. Kanárské ostrovy dostali své jméno podle psů, ne kanárků. „Canis“ totiž v latině znamená pes.

36. Ve 14. století měl jeden pes hodnotu jednoho vola nebo 3 koní nebo stáda ovcí.

37. Psi jsou přímými potomky vlků.

38. Pes je masožravec. Potřebuje proto málo sacharidů a hodně bílkovin.

39. Když měl být pes Laika vyslán do vesmíru, počítalo se s tím, že zemře. To pobouřilo mnoho lidí po celém světě.

40. 66% lidí preferuje psy před jinými zvířaty.

Ačkoli mají někteří z nás radši kočky a jiní zase psy, jak jedni, tak i druzí nás dokážou milovat a být nám dobrými přáteli. A sama zvířata jsou někdy možná rozumnější než mnozí lidé. Protože zvířatům na tom, zda jste pes, kočka nebo člověk, nezáleží.