5 nepříjemných vlastností mozku, které jsou našemu tělu ve skutečnosti prospěšné

Prokrastinace

Prokrastinace je nekonečné vyhýbání se a odkládání důležitých záležitostí. Dny ubíhají a my se dáváme do práce až ve chvíli, kdy nám hoří za patami. Prokrastinace je ale pro náš mozek nezbytná. Je to způsob, jakým se mozek chrání před přetížením.

Pokud prokrastinujete, přiznejte si: Necítíte se unaveně? Možná jste dlouhodobě bez energie? Možná vám dlouhodobě chybí dostatek spánku anebo některé z nepostradatelných vitaminů. Dejte si den dva naprostého volna, prospěte se a naberte síly. Nemyslete na práci ani na žádné povinnosti. Uvidíte, že naberete energii a budete schopní znovu se pustit do práce.





Zapomnětlivost

Je nepříjemné zapomínat na základní věci: zamknuli jsme dveře anebo ne? Jak jen se jmenuje ten nový kolega? Kam jsme odložili telefon?

Během dne celé tisíce zážitků opouštějí naši paměť. Možná vám to bude znít paradoxně, ale právě zapomnětlivost nás činí chytřejšími.

Mozek se snaží šetřit místo pro důležité věci. Kdybyste si pamatovali spoustu maličkostí, měli byste v hlavě brzy hotový guláš. Mozek tak průběžně třídí informace a vyhazuje ty, které vyhodnotí jako nepodstatné.





Lenost

Společnost se k lenosti staví obecně jako k něčemu negativnímu. Lenost je špatná vlastnost, s níž musíme bojovat. Vždyť i dokonce podle křesťanské víry je lenost jedním ze smrtelných hříchů!

Jak je to ale s leností doopravdy? Pravda je taková, že lenost je velmi důležitá vlastnost udržující zdraví naší psychiky. Leností vydává mozek signál, že potřebuje odpočinek. Pokud budeme signály mozku ignorovat a budeme se nutit do aktivity, mohou se u nás rozvinout neurózy, chronická únava, ztráta sil a dokonce i deprese.

Naše psychika je ohrožena mnoha věcmi: přílišnými informacemi, emocemi nebo namáhavou a zdlouhavou činností. Je důležité dělat přestávky a odpočívat, jen tak si zajistíme psychické zdraví. Naučte se nalézat správnou rovnováhu mezi činností a odpočinkem.

A nehněvejte se sami na sebe za lenost: tím, že dnes odpočíváte, sbíráte síly k tomu, abyste později jednali s o to větším nasazením.





Strach

Strach nám mnohdy znemožňuje jednat a měnit zavedené, kromě toho nám zasahuje do rozhodování a činí ho neobjektivním. Může být pak strach vůbec užitečný?

Samozřejmě ano, i strach má svůj evoluční význam. A rozhodně velmi důležitý význam! Strach nás má ochránit před potenciálním nebezpečím. Má za úkol varovat nás a zabránit nám riskovat, pokud to není opravdu nutné. Ve výsledku tak mozek vlastně chrání naše zdraví (psychické, ale i to fyzické).

Strach navíc v nebezpečné situaci zmobilizuje všechny naše síly, vyvolá produkci adrenalinu, způsobuje, že nám to myslí rychleji a jasněji, a zvyšuje naši bystrost a rychlost jednání. Dokonce zvyšuje i naši fyzickou sílu! Strach nás připravuje na možnost toho, že se situace zvrtne a my budeme muset rychle reagovat.

Díky strachu se tak snadněji dokážeme vypořádat s libovolným nebezpečím. Díky tomu jsme ve vyhrocené situaci schopni i takových výkonů, které bychom za normálních okolností nezvládli.





Zkreslování vzpomínek

Pokaždé, když vzpomínáme na nějakou událost, je to, jako bychom ji částečně znovu prožívali. V okamžiku vzpomínání je paměť přepisována, „aktualizována“ podle našeho současného vnímání a myšlení. To, jak si pamatujeme minulost, souvisí s tím, co se děje v přítomnosti. Díky tomu mohou mít dva lidé na stejnou událost dva zcela odlišné vzpomínky. A oba z nich budou stejně daleko od pravdy.

Stálá výměna starých vzpomínek za nové umožňuje naší psychice přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Vzpomínky jsou zkreslené proto, aby nám přinášely vnitřní pohodu a klid, aby nás chránily před bolestí. Vzpomínky vždycky odpovídají našemu současnému přesvědčení, našim myšlenkám a pohledům na svět.

Konec konců, i to, jak vidíme sami sebe, závisí z velké části právě na našich vzpomínkách.