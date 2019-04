5 zemí světa, v nichž žijí lidé nejdéle

1. Japonsko

Japonsko je s průměrným věkem dožití 83 let globálním centrem výzkumu dlouhověkosti. Ostrov Okinawa, kde se lidé dožívají vůbec nejvyššího věku, je někdy přezdíván jako „země nesmrtelných.“ Žije zde až 400 lidí, kteří už za sebou mají oslavu 100 let. Velkou zásluhu na tom má bezesporu místní strava, která zahrnuje hlavně tofu, sladké brambory a malé množství ryb. Je zde i nižší úroveň stresu, a to díky aktivním sociálním kruhům, v nichž se zdejší starší lidé ocitají. Něco takového přispívá i k silnému pocitu sounáležitosti.

„Kvalita života v Japonsku je na opravdu vysoké úrovni, což nejlépe zjistíte, pokud překonáte jazykovou bariéru a lépe porozumíte zdejší mentalitě,“ uvedl Daniel Gatti, generální ředitel společnosti Velvet Media a dlouhodobý obyvatelka Japonska. „Umět zdejší jazyk je klíčem k hlubší integraci do zdejší společnosti a tím i k plnohodnotnému a smysluplnému životu,“ dodal Gatti.







Foto: Pixabay

2. Španělsko

Středomořská strava bohatá na zdravý olivový olej, zeleninu a víno určitě přispívá k tomu, že se Španělsko může pochlubit průměrným věkem dožití 82,8 roku. Ale tím pravým tajemstvím Španělů je jedna jediná věc. Siesta. „Lidé si myslí, že všichni Španělé mívají siestu v době, kdy jsou zavřené obchody, tedy mezi druhou a pátou hodinou. Je to však jen způsob, jakým je organizována pracovní doba,“ uvedl Miguel Ángel Diez i Besora pracující v cestovní agentuře Gray Line.

„Pokud máte jen půlhodinovou přestávku na oběd, tak se najíte příliš rychle. Ale pokud máte dvou až tří hodinovou přestávku, můžete si zajít domů nebo do restaurace, tam si v klidu posedět, dát si oběd a po něm dezert a mít tak dostatek času na to, abyste jídlo strávili,“ řekl Diez i Besora. K dlouhověkosti Španělů přispívá i to, že se díky hustotě obydlení španělských měst všude pohybují pěšky, jelikož obchody i restaurace bývají v docházkové vzdálenosti.

„Když jsem se přestěhovala z Moskvy do Barcelony, všimla jsem si, že zde lidé upřednostňují procházky nebo jízdu na kole,“ uvedla Marina Manasyanová, spoluzakladatelka společnosti Eat Local Food Tours.





Foto: Wikimedia

3. Singapur

Díky přístupu k nejmodernějším zdravotnickým zařízením i celkovému zdravotnímu systému se Singapurci dožívají v průměru až 83,1 let. Země má jednu z nejnižších úrovní kojenecké úmrtnosti a velký důraz klade na preventivní zdravotní péči. K delšímu životu přispívá to, že je zde plno kultury a lidé mají ve městech mnoho vyžití. „Je zde mnoho lidí, kteří chodí do posilovny nebo cvičí ve veřejných parcích,“ uvedl cestovatel a v současnosti obyvatel Singapuru Bino Chua.

Země dokonce nedávno otevřela svůj první terapeutický park, jehož cílem je snížit stres a zlepšit duševní pohodu obzvláště mezi stárnoucími obyvateli. Kvůli vysokým cenám je zde taky omezena konzumace cigaret a alkoholu, jelikož zde tyto produkty stojí mnohem víc než v jiných zemích.





Foto: Wikimedia

4. Švýcarsko

I Švýcarsko, které je jednou z nejbohatších zemí Evropy, se může chlubit dlouhověkostí. Průměrný věk dožití je zde 81 let, za což může hlavně kvalitní zdravotní péče, osobní bezpečnost i pocit blahobytu. Některé studie dokonce poukazují na vysoký příjem sýrů a ostatních mléčných výrobků, což velice pozitivně ovlivňuje zdraví místních obyvatel.

Výhodou je i zdejší krásná příroda, která přímo vyzývá k návštěvě a turistice. Dny strávené na čerstvém vzduchu v Alpách mají na lidské zdraví blahodárný účinek.





Foto: Wikimedia

5. Jižní Korea

Jižní Korea se stala první zemí, která dosáhla průměrné délky života 90 let. Podle nedávného výzkumu za to může silná rozvíjející se ekonomika, dobrý přístup ke zdravotní péči i nižší krevní tlak, než v západních zemích. Země má také stravu bohatou na fermentované potraviny, o nichž se říká, že snižují hladinu cholesterolu, zvyšují imunitu a potlačují rakovinu. Korejské jídlo je pak celkově bohaté na vlákninu a živiny.

Ke kvalitě života přispívá i zaměření na komunitu a tradice. Například veřejné lázně nazývané jimjilbang jsou skvělým místem k setkávání a odstranění stresu. Vliv na mentalitu zdejších lidí má i buddhismus.





Foto: army.mil