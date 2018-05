6 fantastických funkcí Excelu

Kontingenční tabulky

S pomocí kontigenčních tabulek můžete data uspořádat, provést výpočty nebo získat průměrné hodnoty z dat z daných elektronických tabulek, aniž byste museli sami vyvozovat jakékoli vzorce.

Stačí kliknout na záložku „Vložit“ a „Kontigenční tabulka“. Vyskočí vám dialogové okno Vložit kontingenční tabulku. Můžete vybrat libovolné rozvržení tabulky. Tu pak uvidíte v náhledu. Pokud si ji zvolíte, stačí kliknout na tlačítko OK.

Aplikace Excel následně přidá kontingenční tabulku na nový list a zobrazí seznam polí, která můžete použít v tabulce.

Hledat řešení

Pokud víte, jaký je výsledek daného vzorce, ale nemůžete zadat všechny vstupní hodnoty, použijte nástroj hledat řešení.

Stačí kliknout na „Data“, „Analýza hypotéz“ a „Hledat řešení“.

Do pole „Nastavená buňka“ zadejte odkaz na buňku, ve které se nachází požadovaný vzorec. Do pole „Cílová hodnota“ zadejte výsledek vzorce. Do pole „Měněná buňka“ zadejte odkaz na buňku, v níž se nachází opravená hodnota, a klepněte na tlačítko OK.





Podmíněné formátování

Podmíněné formátování umožňuje rychle vybrat důležité informace na listu.

Na kartě „Domů“ na kartě „Styly“ klepněte na „Podmíněné formátování“ a vyberte vzorec, který potřebujete.

Pokud například potřebujete vybrat všechny hodnoty menší než 100, vyberte „Zvýraznit pravidla buněk“ a „Menší než…“. Vyskočí vám jednoduché dialogové okno, do něhož zadáte cifru „100“. Pak už stačí jen kliknout opět na OK a všechna pole s hodnotou menší 100 se vám zbarví vámi vybranou barvou.

Index a Vyhledávání

Díky těmto funkcím můžete vyhledat informace uvnitř tabulky.

Nejprve použijte funkci POZVYHLEDAT (MATCH). S pomocí této funkce najdete sloupec, v němž se požadovaný výraz nachází.

Odpověď vložte do INDEXU a Excel ukáže buňku, v níž se dané hodnoty protínají.

Například. „=POZVYHLEDAT(„hledaný výraz“;A1:G1;0)“ vám ukáže, v jakém sloupci se hledaná hodnota nachází.

Dalším krokem proto bude zadání výsledku do INDEXU.





Graf „vodopád“

Jedná se o jednu z forem vizualizace dat. Velmi užitečná funkce pro všechny, jejichž práce souvisí s financováním nebo statistikou.

Vodopádový nebo také kaskádový graf vložíte jednoduše. Nejprve označte hodnoty, poté klikněte na „Vložit“ a „Vodopádový“.

Předpověď počasí

Tato funkce vám umožní vypočítat a předvídat budoucí hodnoty na základě stávajících dat.

Určete alespoň 2 buňky obsahující počáteční hodnoty. Vyberte „Data“ a „Prognózy“. V okně Vytvořit list prognózy vyberte graf pro vizualizaci prognózy. V poli Konec prognózy vyberte konečné datum a klikněte na „Vytvořit“.