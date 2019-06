9 šokujících a zajímavých faktů o Číně, které jste dosud nevěděli

1) Reinkarnace

V roce 2011 čínská státní správa zabývající se náboženskými záležitostmi vydala prohlášení zakazující reinkarnaci. Byť se tento krok může zdát poněkud absurdním, byl zaměřen především na Tibet a tibetské budhisty, pro něž je možnost reinkarnace významnou součástí jejich náboženství. Čína jim však tuto část víry právně zakázala.

2) Trest smrti

Podle dat zveřejněných organizací Amnesty International Čína každoročně vykoná tisíce poprav. Mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy dokonce tvrdí, že Čína každý rok na základě svých zákonů umožňujících uložení trestu smrti popraví víc osob, než celý zbytek světa dohromady.

Foto: AFP

3) Pohlavní nerovnováha

V čínské populaci existuje podle demografických údajů americké zpravodajské mediální organizace Pulitzer Center on Crisis Reporting poměrně výrazný nepoměr žen a mužů. V současnosti se v Číně na každých 100 žen narodí 120 mužů. V některých částech země šplhá poměr pohlaví novorozenců dokonce až na 150 mužů ku 100 ženám.

Foto: Xinhua

4) Znečištění

Tým vědců z Kalifornské univerzity v Berkley zjistil, že smog a znečištění, které produkuje masivní čínská ekonomická aktivita, se přes celý Pacifik díky vzdušnému proudění dostává až do Spojených států – zejména na západní pobřeží. Nejde přitom o nijak malý problém. Vzorky vzduchu odebrané v Sanfranciském zálivu odhalily, že až 29 % místního znečištění pochází z Číny.

Foto: LAtimes

5) Vysokoškolské studium technologie výroby podprsenek

Hongkongská Polytechnická univerzita nabízí ve svém portfoliu titulovaný obor specializující se pouze na podprsenky. Absolventi tohoto oboru jsou experti na oděvní průmysl tohoto dámského spodního prádla a nacházejí uplatnění ve společnostech, jako je například Top Form, která každoročně vyrobí více než 60 milionů podprsenek.

6) Poštovní holubi

Na konci roku 2010 začala Čínská lidová osvobozenecká armáda (ČLOA) s výcvikem jednotky 10 tisíc holubů, aby mohla v případě války podpořit konvenční komunikační infrastrukturu Čína.

7) Kontrola slovních hříček

Čínský státní úřad pro tisk, knihy, rozhlas, film a televizi v prosinci roku 2014 oficiálně postavil mimo zákon používání jakýchkoliv slovních hříček a her se slovy v televizi či reklamě. Nápadité marketingové heslo, které si chytře a vtipně hraje se slovy či výslovností, se tak zde může šeredně nevyplatit.

8) Jídelní hůlky

Národní úřad pro lesnictví zveřejnil data, podle kterých Čína každoročně pokácí téměř 4 miliony stromů za účelem výroby mnoha miliard dřevěných jídelních hůlek pro jedno použití. Zhruba 50 % této výroby využívá pro své potřeby sama Čína. Ze zbývajících 50 % je celých 77 % vyvezeno do Japonska, 21 % do Jižní Koreje a 2 % do Spojených států.

9) Testování na zvířatech

Čína ze zákona vyžaduje testování každého dovezeného zahraničního kosmetického produktu na zvířatech, jako jsou myši, morčata, králíci či krysy. Důvodem je ověřit bezpečnost těchto produktů pro lidi. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Ovšem Čína stejně přísné testování na zvířatech zároveň povinně nepožaduje po žádném lokálním výrobci kosmetiky, neboť tuzemské kosmetické produkty jsou podle vlády vyráběny dle čínských standardů.

Zdroj: SARA, Amnesty International, Berkeley College, Pulitzer Center, The Hong Kong Polytechnic University, State Forestry Administration