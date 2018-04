Astronomové objevili nejstarší obří černou díru, mohla by pomoci objasnit počátky vesmíru

Autory objevu jsou vědci z americké výzkumné organizace Carnegie Institution for Science v čele s Eduardem Bañadosem. Podle nich je tento jev neobvyklý jak svou činností, tak vzdáleností. Vířící plyny a prach zachycený neúprosným gravitačním polem díry vytváří intenzivní magnetická pole, která zase vytváří zářivé paprsky, což z černé díry ve skutečnosti činí objekt známý jako kvasar, který má 400 bilionkrát větší svítivost než Slunce. Výzkumný tým svůj objev popsal ve dvou studiích publikovaných v odborných časopisech Nature a Astrophysical Journal Letters .

Nejzajímavější vlastností tohoto objektu je jeho stáří. Protože trvá velmi dlouho, než k nám světlo dorazí ze vzdálených koutů vesmíru, je astronomie trochu jako cestování časem, tedy nejvzdálenější objekty jsou zároveň ty nejstarší. Nově objevená černá díra se nachází ve vzdálenosti 13,1 miliardy světelných let od naší planety, což představuje také dobu, kterou trvalo, než k nám od ní dorazily první paprsky světla. To znamená, že tato černá díra vznikla pouhých 690 milionů let po Velkém třesku, což je o 60 milionů dříve než dosud nejstarší známý kvasar.





Po Velkém třesku panovala ve vesmíru doslova doba temna, kdy měly částice příliš mnoho energie na to, aby vytvářely atomy, natož pak hvězdy či galaxie vyzařující světlo. Během následných stovek milionů let se vesmír rozšiřoval, a částice se tak ochladily, což jim umožnilo spojit se nejdříve v atomy a poté v hvězdy, a ukončily tak období černočerné tmy.

O tomto přechodu od chaotické plazmy k prvním hvězdám toho dosud víme velmi málo, objevení tohoto kvasaru však vědcům tuto záhadu pomůže prozkoumat. Jak uvádí Ryan Mandelbaum z portálu Gizmodo, vědecký tým zaznamenal v uspořádání černé díry chybějící spektrální čáry. To znamená, že kvasar není tvořen ionizovaným vodíkem, jak je nyní běžné, ale většina jeho vodíku je neutrální, což značí, že vznikl během brzkého přechodného období známého jako „reionizace“. Díky tomu je tento kvasar tak unikátní. Přináší totiž otázku, jak mohla taková obří černá díra vzniknout tak rychle v době, kdy ještě takřka nevznikaly ani hvězdy?

Podle teoretických odhadů existuje černých děr podobné velikosti pouze 20 až 100, a vědci mají nyní velmi vzácnou a cennou příležitost zjistit bližší informace o tom, jak vesmír fungoval ve svém zárodku.