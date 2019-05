Běžné chyby při výchově domácího mazlíčka

1. Líbání, objímání a braní do náruče

Kdo to občas neudělá? Zvedneme zvíře do vzduchu a obejmeme ho. Ve zvířecí říši se takovéto projevy náklonnosti ale nevyskytují a zvíře pravděpodobně nepochopí, že mu tím vyjadřujete lásku. Může si připadat přinejmenším vyděšeně.

Tip: Nechte zvíře, ať si na lidské projevy lásky, zvykne. Vždy ho předem varujte, než ho zvednete do náruče. Pokud objetí napřed pokaždé doprovodíte určitým slovem, bude příště při vyslovení daného slůvka připravené a nevyděsí se.





2. Budíme je jen proto, že se nám zachtělo se s nimi pomazlit

Uznejte sami. Pokud někdo z rodiny vyčerpáním usne na gauči, přikryjeme ho dekou a snažíme se kolem chodit po špičkách, abychom ho neprobudili. Proč stejné pravidlo neuplatňujeme, když jde o naše čtyřnohé společníky? Samozřejmě není nutné zvíře přikrývat, ale násilně zvíře budit, když to není nutné, tím ho vystavujeme zbytečnému a nepříjemnému stresu.

Tip: Pokud toužíte opravdu projevit lásku spícímu mazlíčkovi, nejlépe to uděláte tím, že ho necháte spát!





3. Díváme se mazlíčkovi do očí nebo se na zvíře smějeme

Když se vám nějaký člověk upřeně zadívá při hovoru do očí, obvykle si pomyslíme, že jde o upřímného člověka, který s námi jedná na rovinu. Většina zvířat si pohled do očí ale vykládá úplně jinak. Pokud na sebe zvířata upírají pohledy, znamená to, že se chystají k boji. Váš pohled si tedy vyloží jako výhružku a výzvu k boji.

Podobné je to i se smíchem. Zvířata ukazují zuby jen v případě, že je na sebe výhružně cení. S největší pravděpodobností budou proto z vašeho širokého úsměvu nervózní a budou ho pokládat za gesto vyjadřující agresivitu.

Tip: Nemusíte se samozřejmě vyhýbat pohledu do očí, ale nezírejte do nich dlouho a nehybně. A rozhodně nekombinujte pohled do očí s širokým úsměvem.





4. Nadáváme mazlíčkům i za maličkosti

Zvíře, které má přístup k jídlu, ho sní. Pokud někde zapomeneme kousek masa a pes ho sní, je to jen naše chyba. Vždyť pes nemůže vědět, že jídlo je vaše a on se ho nesmí dotknout. Jeho instinkty mu říkají, že jídlo, na které narazí, je třeba sníst – jen tak může přežít.

Tip: Než zvířeti vynadáte, vzpomeňte si na jeho instinkty a zamyslete se, zda s ohledem na ně mohlo zvíře vůbec jednat jinak. Uvědomovalo si zvíře, že dělá něco zakázaného?





5. Pokaždé používáte jiné fráze

„Přines! Aport! Kde je míček? Běž pro míček!“

Šelmy se mezi sebou nedorozumívají pomocí zvuků, ale pomocí pohybů a pachů. Naučit se komunikovat pomocí zvuků a chápat lidská slova je proto pro ně obtížné. Neztěžujte jim to víc, než je nutné. Pro daný povel používejte vždy jen jednu jedinou frázi.

Tip: Jednomu povelu ať odpovídá jedna jediná fráze. A pokud slovní příkazy doplníte gesty, uvidíte, že váš mazlíček začne vaše příkazy chápat mnohem rychleji.





6. Necháváme zvířata stále jen odpočívat

Stejně jako člověk, potřebuje i kočka nebo pes fyzickou aktivitu. Jestliže necháte zvíře celé dny doma, bude se nudit. Nedostatek pohybu vede k obezitě, zdravotním potížím (například problémům s klouby) a snížení délky života. Zvíře, které se nudí, může také začít více zlobit.

Tip: Hrajte si se svým mazlíčkem nebo choďte na procházky. Prospěje to zdraví vašemu i zdraví mazlíčka!





7. Uklidňujeme zvíře frází „všechno je v pořádku“

Nebo jakoukoli jinou frází. Třeba „neboj se!“. Zvíře samozřejmě neví, co říkáme. Pokud danou frázi ale používáme ve chvíli, kdy má zvíře z něčeho strach (dorazila například nečekaná návštěva), spojí si ji právě s něčím nepříjemným. Jakmile později zvíře danou frázi zaslechne, očekává příchod něčeho nepříjemného a dostane strach.

Tip: Pokud chcete zvíře uklidit, chovejte se jako obvykle. Z každé změny vašeho chování bude nervózní. Naopak, pokud uvidí, že jste klidní a chováte se jako vždy, bude zvíře klidnější.





8. Krmíme zvířata dobrotami, která jim nepatří

Je těžké odolat, když na nás mazlíček upírá své oči. Ale dávejte pozor, jídlem, které není určeno pro zvířata, jim můžete ublížit. Pokud chcete mazlíčka potěšit, dejte mu dobrotu, která je určena přímo pro něho.

Tip: Krmte své mazlíčky kvalitním jídlem, které je pro ně určeno.





9. Jedna toaleta pro víc koček nestačí

Samozřejmě, mít jen jednu toaletu pro více koček, to nám značně ulehčuje naši práci. Ale pamatujte, že kočky jsou velice čistotná a samostatná zvířata, která mají rádi své soukromí. Dělit se o jeden píseček s dalšími kočkami pro ně může být velmi stresující a nepříjemné. Pokud je ve vašich silách poskytnout každé kočce jednu toaletu, udělejte to.

Tip: Nemyslete jen na své pohodlí, ale i na pocity zvířat. I my, lidé, chceme mít v koupelně soukromí.





10. Plníme misky vrchovatě

I ty nejlepší úmysly mohou mít negativní důsledky. Co se stane, pokud budeme misky naplňovat až příliš mnoha krmením? Zvířata se budou přejídat. Žádné zvíře si nepomyslí, že by mělo sníst jen část a zbytek si nechat na později. Opět tu roli hrají instinkty. Zvíře má zakódováno, že každé jídlo, na které narazí, musí ihned sníst, jinak ho sní někdo jiný. V přírodě se navíc nevyplácí opovrhnout byť jediným soustem.

Přejídání ovšem povede jen k tomu, že bude mít zvíře za pár hodin znovu hlad. Mohou se pak u něho vyskytnout zažívací potíže, bolesti žaludku a obezita.

Tip: Krmte zvíře několikrát během dne, ale dávejte mu jen malé porce. Pokud si nejste jistí množstvím jídla, které by měl váš mazlík denně spořádat, není nic jednoduššího, než se poradit se svým veterinářem.





11. Necvičíte zvíře už od malička

Mnoho lidí dělá tutéž chybu. Odkud je pejsek malé štěňátko, ledacos mu odpouštíme, ale jakmile vyroste, začínáme mu za chování, které se pro něho stalo normálním, nadávat. Pamatujte si, že čím mladší pejsek je, tím snadněji se učí. Pro dospělého psa je těžké osvojit si nové návyky a naučit se nové povely. Rok od roku se trénink stává náročnějším a složitějším. Začněte proto co nejdříve a netolerujte u štěňat a koťat chování, které víte, že nebude možné tolerovat, jakmile dospějí.

Tip: Pokud chcete zvířeti vynadat, udělejte to maximálně do pěti minut od chvíle, kdy zlobilo. Plácnout psa za loužičku, kterou udělalo před hodinou, bude úplně k ničemu. A nezapomeňte chválit!





12. Necháváme zvíře příliš často samotné

Někdy to jinak nejde, jistě. Ale zvíře, které je samo, bývá smutné a znepokojené. Psi mohou být letargičtí, ztrácejí chuť k jídlu, kočky jsou vystresované a své obavy vyjadřují například loužičkami anebo divokým škrábáním.

Zajistit plnou misku nestačí, pamatujte si, že každé zvíře potřebuje také společnost! Psa bychom neměli nechávat úplně samotného víc než 5 hodin, kočku můžeme nechat samotnou celý den (pokud jí zajistíme dostatek vody a jídla), ale ne více a ne příliš často!





13. Zapomínáme, kolik pro ně znamenáme

Naši čtyřnozí přátelé potřebují pozornost, péči a lásku. Pokud nemáte zvířat víc, jste vy to jediné, co mají. Každé odloučení snášejí těžce. Nevyčítejte zvířatům, když se snaží upoutat vaši pozornost – byť zlobením, pobíháním po bytě nebo třeba dotěrným mazlením. Uvědomte si, že jste pro ně nejbližší přítel a že i ona potřebují doteky a projevy lásky. I my lidé se přece někdy cítíme osaměle a toužíme po objetí.

Tip: Nezapomínejte, jak moc nás naši mazlíčci milují.