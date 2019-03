Co považují za sexy v různých koutech světa?

To, jak se pojetí krásy v každé zemi liší, dokazuje, že krása je skutečně velmi subjektivní věc a nikdy bychom se neměli kvůli svému vzhledu trápit. Nikdy nebudeme atraktivní pro všechny lidi na světě. Na druhou stranu, vždycky se najde někdo, jehož ideál budeme přesně splňovat. Každý jsme totiž jiný a každému se něco jiného líbí.

Tohle jsou ty nejzajímavější a nejpodivnější věci, které jsou v různých koutech světa považovány za atraktivní a sexy:

Japonsko: Křivé zuby

V západních zemích jsou v kurzu rovné zuby a hladký úsměv. Věřili byste tomu, že jinde to může být přesně naopak? V Japonsku je opak pravdou: chlapci i dívky stojí fronty k zubaři, aby jim takovýto křivý úsměv vytvořil.

Obličej se díky křivým zoubkům prý stává mnohem milejším a roztomilejším.





Zdroj: flickr instagram

Západní Afrika, Nová Guinea: Jizvy

Obyvatelé Nové Guineje a několika afrických zemí zdobí svá těla vzory sestavenými z mnoha jizviček. U žen jsou takové jizvy považovány za znak krásy, u mužů je to zas symbol síly a mužství, neboť jsou obvykle zjizveni při iniciačním rituálu (rituál, při němž jsou chlapci uvedeni do společnosti dospělých mužů).

Mimochodem, tento trend pronikl i do rozvinutých zemí. Jde o extravagantní modifikace těla.





Zdroj: eastnews wikimedia

Jižní Korea: Tvář ve tvaru srdce

V Jižní Koreji není plastická chirurgie určena jen pro výjimečné případy, pro tamní obyvatele je normou. Všude po městě visí plakáty lákající na zlepšení vzhledu pomocí skalpelu.

Za jeden z hlavních znaků krásy je zde považovaná tvář srdcového tvaru. Aby tohoto tvaru dosáhly, chodí Korejky na složité operace. Nechávají si zlomit čelist na tři části. Prostřední část je odstraněna a dvě krajní jsou spojeny tak, aby vytvořily špičatou bradu. Potom je nutné řezat nové čelistní klouby.

Po této operaci nemohou ženy dlouho přijímat tuhou stravu. Nemohou totiž kousat.

Navíc se říká, že po této operaci může nová tvář bolestivě reagovat na změnu počasí.





Zdroj: eastnews

Mauritánie: Nadváha

V Mauritánii nemáte šanci zaujmout muže, pokud nemáte aspoň trochu tuku na břiše navíc. Aby dívky dosáhly správných rozměrů, dávají je rodiče do zvláštních „farem“, kde se „vykrmují“. Přijímají denně až 16 tisíc kalorií. Vzhledem k této tradici se u mnoha dívek objevují potíže s žaludkem.





Zdroj: pixabay

Írán: Chirurgické obvazy a náplasti na obličeji

Írán. To je prostě centrum plastik nosu. I přes vysoké náklady jsou muži i ženy ochotni udělat cokoli, aby podstoupili operaci nosu. Nejde jen o krásu, ale i o společenské postavení.

Nejpodivnější ale na této zemi není obliba v plastikách, ale v trendu chodit s náplastí na nosu, aby si každý myslel, že operaci podstoupili.





Zdroj: eastnews

Čína, Thajsko: Bílá kůže

V mnoha částech Asie je světlá kůže znakem krásy. Pokud vejdete do obchodu a budete chtít zakoupit přípravek pro péči o obličej, pravděpodobně nenajdete takový, který by neměl zároveň bělicí účinek. To samé platí pro pánské vody po holení.

Na plážích se mnoho Číňanů neobjevuje bez masky na obličej, která brání opálení.

Číňané a Thajci si musí klepat prstem na čelo, když se dozvědí, že evropské ženy platí za návštěvy solária!





Zdroj: freestockphotos eastnews wikimedia

Fulbové: Vysoké čelo

Za nejdůležitější znak krásy je v kmeni Fulbů považováno vysoké čelo. Místní krásky si odstraňují kus vlasů na hlavě a vytváří tak iluzi vyššího čela.

Podobný zvyk byl rozšířen ve středověké Evropě, kdy si ženy holily téměř polovinu vlasů nad čelem.





Zdroj: wikipedia eastnews

Myanmar: Dlouhý krk

Někdy se východnímu rajonu této země říká „země žirafích žen“. Žije zde totiž kmen, jejichž ženy nosí mosazné kroužky kolem krku a snaží se tím krk co nejvíce „vytáhnout“. Čím delší krk, tím krásnější žena.

Podle místní legendy pomáhají kroužky chránit ženy před tygry, ale ve skutečnosti jde pouze o snahu udržet si kmenovou identitu.





Zdroj: depositphotos

Etiopie: Vytahaný ret

Mursiové, kmen žijící v Etiopii, si vytahují rty pomocí speciálních disků. Čím vyšší disk, tím vyšší společenské postavení dívka zaujímá a tím větší „výkupné“ za ni musí muž zaplatit před svatbou.

Existují dvě vysvětlení této neobvyklé tradice. Za prvé, Mursiové věří, že skrz ústa mohou do člověka proniknout zlí duchové. Disky tomu mají zabránit. Podle druhé verze to Mursiové začali dělat proto, aby je Američtí osadníci neodváželi do otroctví – o znetvořené ženy neměli zájem.





Zdroj: wikimedia wikimedia

Tádžikistán: Srostlé obočí

V některých oblastech Tádžikistánu je za velmi sexy považované obočí srostlé nad kořenem nosu. Ženy si proto často kůži mezi obočím dobarvují černou barvou.

Věří se, že mít „jedno obočí“ je dobrým znamením a znamená šťastný osud.





Zdroj: wikimedia

Na závěr

Některé tradice nás možná rozesmály, nad jinými jsme se podivovali a některé se nám zdály barbarské. Ale zkusme se pozorně zamyslet nad vlastními tradicemi, nad vlastním hodnocením krásy. Propichujeme si uši, chodíme na nepohodlných jehlových podpatcích. Nalepujeme si falešné řasy, barvíme si vlasy, tetujeme se. Opravdu to nemůže přijít nikomu z jiné země podivné?