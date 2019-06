Co všechno o vás Tinder ví? Dost možná i to, co nevíte ani vy sami

Každý evropský občan může zažádat o výpis údajů z Tinderu, udělá to však málokterý

Letos v březnu se žena rozhodla, že požádá Tinder o přístup k jejím osobním údajům, které se tam za roky užívání nastřádaly. Obdržela neuvěřitelných 800 stran informací a zjistila, že ji Tinder zná lépe, než zná ona samu sebe. Podle zákona o ochraně soukromých údajů může o výpis zažádat každý občan EU, ale podle seznamovací společnosti tak činí opravdu jen velmi málo lidí.

Jakmile dlouholeté uživatelce výpis přišel, nestačila se divit, kolik informací obsahoval. Byly zde zaznamenány všechny facebookové „likes,“ informace o jejím vzdělání, věková kategorie mužů, o něž se zajímala, počet přátel z Facebooku nebo kdy a kde se odehrála každá jednotlivá konverzace s muži, s nimiž měla tato žena na seznamce shodu.

„Jsem z toho zděšený, ale toto množství dat mě až tak nepřekvapilo,“ uvedl Olivier Keyes, vědecký pracovník z Washingtonské univerzity. „Každá aplikace, kterou pravidelně používáte ve svém telefonu, má o vás podobné druhy informací. Například Facebook má o vás tisíce stránek informací,“ řekl Keyes.

Když uživatelka Tinderu, která si nechala zaslat své záznamy, procházela své údaje stránku po stránce, se cítila dle svých slov vinna. „Byla jsem ohromena tím, kolik informací jsem o sobě dobrovolně zveřejnila. Od míst, kde jsem byla, přes koníčky a pracovní místa, fotografie, obrázky, hudební preference až po informace o tom, co jsem ráda jedla. Rychle jsem si však uvědomila, že nejsem jediná,“ uvedla žena.

Lidé o sobě zveřejňují informace „příliš ochotně“

Studie z července letošního roku odhalila, že jsou uživatelé Tinderu až nadměrně ochotni o sobě zveřejňovat osobní informace, aniž by si to uvědomovali. „Při čtení 1 700 zpráv na Tinderu, které jsem poslala od roku 2013, jsem se najednou pohroužila do svých nadějí, obav, sexuálních preferencí a nejhlubších tajemství. Tinder mě zná tak dobře. Zná moje skutečné já,“ řekla uživatelka.

„To, co je v tomto příběhu popsáno, se nazývá sekundárně implicitní informací,“ vysvětlil Alessandro Acquisti, profesor informačních technologií na Univerzitě Carnegie Mellon. „Tinder o vás ví hodně díky vašemu přístupu k aplikaci. Ví, jak často se připojujete, kdy se připojujete a zná i procento bílých, černých či asijských mužů, s nimiž jste navázali kontakt. Ví také, jaké typy vás zajímají, která slova používáte nejvíce, kolik času tráví lidé na vašem profilu před tím, než se s vámi setkají a tak dále. Osobní údaje jsou palivem ekonomiky. Údaje o spotřebitelích jsou běžně obchodovány a využívány za účelem reklamy,“ uvedl profesor.

„Vaše informace nejsou zcela v bezpečí,“ uvádí Tinder

Jenže co se stane, pokud by se tato data dostala do rukou hackerů, byla zveřejněna nebo jednoduše zakoupena jinou společností? Tuto otázku si položila i uživatelka, jejíž příběh na tento problém upozornil. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tinder dokonce stojí, že by uživatelé „neměli očekávat, že budou jejich osobní informace, rozhovory nebo jiná komunikace vždy v bezpečí.“

Proč vlastně Tinder všechny tyto informace potřebuje? „Chceme personalizovat zkušenosti pro každého z našich uživatelů na celém světě,“ řekl mluvčí seznamovací společnosti. „Naše porovnávací nástroje jsou dynamické a při zobrazování potenciálních shod uvažujeme o různých faktorech, abychom přizpůsobili zkušenosti a poznatky každého z našich uživatelů,“ dodal mluvčí.

„Problémem je to, že oněch 800 stran mých nejintimnějších dat je ve skutečnosti jen špičkou ledovce,“ řekla žena, která se chtěla dozvědět o tom, co všechno o ní seznamovací aplikace ví.