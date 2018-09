Děláte si alespoň tři selfie denně? Podle vědců můžete být nemocní

Vědci stanovili různé stupně „selfitismu“

Vědci z Nottingham Trent University (NTU) a Thiagarajar School of Management v Indii tvrdí, že je selfitismus skutečným jevem a že byla dokonce vytvořena škála pro zhodnocení závažnosti této duševní poruchy.

Tato škála byla testována na 400 účastnících z Indie, což je země s největším počtem uživatelů Facebooku a rovněž nejvyšším počtem úmrtí v důsledku nebezpečných pokusů o získání dokonalého selfie.

Popularitu selfie snímků hojně podporují různé celebrity, jako například zpěvák Justin Bieber, módní ikona Kim Kardashian či Nicole Scherzinger. Všichni tito lidé a mnoho dalších jim podobných neustále plní své profily na sociálních sítích svými fotografiemi.

Zjištění zveřejněná v Mezinárodním věstníku duševního zdraví a závislostí pomohla k identifikaci třech úrovní „selfitismu“, které se pohybují od „hraničních“ až po „akutní“ a „chronické“. Výzkumníci zjistili, že typickými pacienty jsou lidé s nedostatkem sebevědomí, kteří se tímto způsobem snaží strhnout pozornost a posílit tak své sociální postavení.

BTS

Příspěvek sdílený Lis 29, 2017 v 6:55 PST

Příspěvek sdílený Kim Kardashian West (@kimkardashian),

Podle některých odborníků „selfitismus“ neexistuje

Nicméně Simon Wessely, profesor psychologické medicíny na King's College v Londýně je k těmto závěrům skeptický.

„Výzkum naznačuje, že se lidé snaží upoutat na sebe pozornost, zvýšit si sebevědomí a lépe se integrovat do svého prostředí,“ řekl Wessely. „Zdá se mi, že jestliže je to pravda, pak je tento článek rovněž určitým akademickým selfie,“ dodal ironicky profesor s odkazem na zprávu uveřejněnou v Mezinárodním věstníku duševního zdraví.

Doktor Mark Salter, který je mluvčím Královské psychiatrické akademie, uvedl: „Selfitismus neexistuje a neměl by existovat. Existuje zde pouze tendence označovat celou řadu komplikovaných lidských způsobů chování jediným slovem. Ale to je nebezpečné, protože to může vytvořit realitu, která ve skutečnosti reálná vůbec není.“