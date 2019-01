Jak nejlépe zastavit rvačku mezi psy?

Netahejte psy za hřbet, vnímají to jako součást rvačky

To, co lidé při rvačkách svých mazlíčků nejčastěji dělají, je že na psy křičí a pak se je usilovně snaží tahat za hřbety a dostat pryč od sebe. Psi se však v tu chvíli nedívají kolem a může se stát, že se po lidské ruce oženou a majitele mohou v návalu adrenalinu i pokousat.

Tahání totiž přiměje psy k ještě větší agresivitě, protože mají pocit, že se jedná o součást rvačky. Vůbec nejhorší variantou je vložit ruku mezi těla rozzuřených psů. V takovém případě si můžete být téměř jisti, že dojde ke zranění.

I když na vás váš pes běžně vůbec nezaútočí, v souboji s dalším psem má díky svým přirozeným pudům pocit, že bojuje o život a kdokoliv další, kdo se do souboje vmísí, je v ten moment rovněž považován za nepřítele.

Pokud tedy chcete sebe i svého psa efektivně ochránit, měli byste v první řadě zůstat v klidu a věc řešit s rozumem a chladnou hlavou. Ukvapená reakce totiž může stát poranění vás i vašeho psa. Je třeba vyhodnotit situaci a vyčíst, v jaké fázi se rvačka nachází.

Nadcházející konfrontaci lze rozpoznat i ze zvukových projevů psů

K tomu vám nejlépe dopomohou hlasité psí projevy. Pokud na sebe psi štěkají a vrčí z plných plic, znamená to, že k sobě v podstatě hovoří. Čím hlasitější jejich „rozmluva“ je, tím je méně pravděpodobné, že se do jejich konfliktu budete muset zapojit. Pokud psy necháte, aby si vše mezi sebou takto vyříkali, pravděpodobně k žádné velké rvačce nedojde. Takováto domluva by měla trvat maximálně minutu (i když vám se to možná bude v návalu strachu a adrenalinu zdát déle).

Jakmile na sebe přestanou psi vrčet, vše je vyřízeno a začnou se pravděpodobně věnovat něčemu jinému, jako by se vůbec nic nestalo. Vážným soubojům naopak většinou předcházejí tiché projevy obou protivníků. Anebo je jeden ze psů – zpravidla agresor - zticha, zatímco jeho oběť může štěkat či kňučet. Takovéto chování bude vyžadovat váš neprodlený zásah.

Foto: Flickr

Psy může rozptýlit voda či hlasitý zvuk

Pokud jste třeba venku na zahradě, velice účinným nástrojem k zastavení psů při rvačce je postříkat je vodou ze zahradní hadice. Pokud jste v domě, můžete použít kbelík nebo velký hrnec s vodou. O nepořádek se nebojte, kaluže vody se zbavíte rozhodně snáze než krve nebo ošklivého poranění.

V žádném případě neztrácejte čas tím, že budete na psy křičet. To funguje jen stěží. Účinný může být jen opravdu hlasitý zvuk, jako například klakson, houkačka a podobně. Něco takového však většinou při ruce není.

Jednou z fyzických metod zásahu je použití deky, bundy nebo kabátu, který můžete přes bojovníky hodit. Ztlumí to zvuky a zamezí to vzájemnému pohledu protivníků, což je může rozptýlit a snížit hladinu vzrušení.

Deka nejenže poskytne fyzickou bariéru, ale ztlumí také dopad ostrých zubů na kůži protivníka. Vy pak můžete jednoho nebo druhého psa do deky zabalit a bezpečně jej oddělit.

Pro bezpečné ukončení rvačky jsou ideálně potřeba dva lidé

K nejbezpečnějšímu způsobu ukončení psího souboje je zapotřebí alespoň dvou osob. Každý člověk chytne psa za zadní nohy a ty zvedne do vzduchu, aby zůstal na zemi jen předními. V této poloze lze celkem bezpečně odtáhnout psy od sebe. Zároveň by se za této situace boj již neměl znovu rozhořet. Se psem se otáčejte do kruhu, aby byl neustále v pohybu a nemohl vám zaútočit na nohy. Abyste se přesvědčili, že už boj mezi psy nenastane, zavřete alespoň jednoho do uzavřeného prostoru.

Pokud jste sami, je však tato metoda velice riskantní. Jestliže ale není zbytí, použijte vodítko, abyste mohli utvořit smyčku kolem zadních končetin psa, který je agresorem. Poté se snažte se psem posunout k něčemu, za co by se dalo vodítko přichytit (plot, strom…). Následně můžete udělat to samé se druhým psem a toho odtáhnout od uvázaného psa. Poté počkejte, až se psi uklidní a teprve pak jděte zkontrolovat případná zranění.

Pamatujte, že přerušení vážného souboje dvou psů může být velmi nebezpečné. Za zapamatování rovněž stojí skutečnost, že i z vypjatých psích hádek často oba aktéři odcházejí bez zranění. Pokud tedy chcete zůstat rovněž bez újmy, je na místě se do konfliktu příliš aktivně nezapojovat.