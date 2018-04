Jsou elektrické automobily opravdu ekologické?

Blíží se éra benzínových a naftových automobilů ke konci?

Rada britského Oxfordu minulý měsíc oznámila, že se od roku 2020 hodlá začít zbavovat všech benzínových a naftových vozidel z některých ulic s cílem úplného zákazu do roku 2035. Francie pod vládou Emmanuela Macrona vyhlásila „konec prodeje všech benzinových a naftových automobilů do roku 2040,“ což by podle francouzského ministerstva ekologie znamenalo „skutečnou revoluci.“

Nizozemsko má v plánu uskutečnit podobný krok za pouhých osm let a dokonce i Indie zvažuje zákaz benzínových a naftových vozidel do roku 2035. Britská vláda mezitím oznámila, že do roku 2040 budou všechna vozidla na elektrický pohon nebo budou produkovat jen „ultra nízké emise.“

I z toho důvodu nastal čas podívat se elektrickým automobilům „na zoubek.“ Výzkum, který nedávno provedlo výzkumné centrum Trancik Lab z vysoce ceněného Massachusettského technologického institutu (MIT), by mohl smazat samolibý úsměv z tváří tisíců uživatelů elektronických automobilů.

Během výzkumu bylo zjištěno, že elektrický automobil Tesla S P100D vyprodukuje více oxidu uhličitého než benzinový motor. Na jeden kilometr je to zhruba 226 gramů, zatímco například vůz Mitsubishi Mirage vyprodukuje jen 192 gramů oxidu uhličitého na kilometr.

Výstupy průzkumu z MIT podpořil i výzkum Norské univerzity vědy a techniky, která v loňském roce uvedla: „Větší elektrické vozy mohou mít vyšší emise skleníkových plynů než běžné menší vozy.“ Ale jak je možné, že elektromobily, které ani nemají výfuk, mohou takto znečišťovat ovzduší?

Problém tkví ve výrobě elektrické energie i v používaných materiálem pro elektromobily

Na tomto místě je třeba podotknout jednu věc. Elektrické automobily jsou samy o sobě skutečně ekologičtější než benzínové a naftové automobily stejné velikosti. Jenže je zřejmé, že elektrická energie pro elektromobil musí odněkud pocházet. Pokud nebudete vlastnit soukromou elektrárnu, jež bude pracovat s obnovitelnými zdroji energie, pak je nepravděpodobné, že využijete hlavní dodavatele elektřiny.

Například ve Velké Británii využívá až 51 % elektráren fosilní paliva, jako je plyn a uhlí. Jaderná energie je zodpovědná za 21 % výkonu, zatímco z obnovitelných zdrojů pochází méně než čtvrtina. I když tedy elektrické vozy skutečně snižují emise na silnicích, zvýšená poptávka po jejich dobití znamená, že bude v elektrárnách spáleno více fosilních paliv, což na celém světě napumpuje do atmosféry miliony tun znečišťujících látek.

Závisí také na velikosti elektromobilu, protože čím je větší, tím víc energie spotřebuje. „Kdybychom se skutečně zajímali o CO2, pak bychom především snížili velikost i hmotnost auta,“ řekl automobilový analytik a expert na energetiku Nico Meilhan. „Pokud přejdete z ropy na kobalt a lithium, nevyřešili jste žádný problém. Jen jste přešli na jiný,“ dodal.

Výroba lithia má totiž velké environmentální dopady, protože je třeba rozdrtit horninu, často v Austrálii a pak ji dopravit do Číny, kde se následně tato hornina zpracuje. Podobné je to u lithia. Lithium z jihoamerických pouští totiž znamená vyprodukování jedné tuny oxidu uhličitého za každou vyrobenou tunu uhličitanu lithného.

A ještě další věc. Co se stane s dobíjecími bateriemi, až jim dojde životnost? Předpokládá se, že v příštích 12 letech bude vyhozeno až 11 milionů lithium iontových baterií, z nichž bude zrecyklováno pouhých 5 %. Problém představuje i výroba elektrických automobilů, která může být stejně tak ekologicky škodlivá, jako výroba automobilů poháněných benzínem či naftou.