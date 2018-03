„Katastrofální nedostatek spánku v moderní společnosti nás zabíjí,“ varuje expert

Lidé by měli být ke spánku motivováni vládou i zaměstnavateli

Ředitel Centra pro výzkum spánku na Kalifornské univerzitě v Berkeley tvrdí, že nedostatek spánku v moderní společnosti způsobuje lidské populaci velké problémy. I přesto však politici i zaměstnavatelé neberou tento problém vážně a dostatečný noční spánek je vnímán jako znak lenosti.

Elektronická světla, televizní a počítačové obrazovky, delší dojíždění, nejednoznačná hranice mezi prací a osobním životem i řada dalších aspektů moderního života přispívají k nedostatku spánku, což znamená méně než sedm hodin denně.

Jenže nedostatečný spánek může být spojen se vznikem rakoviny, s cukrovkou, srdečními chorobami, mrtvicí, Alzheimerovou chorobou, obezitou, špatným duševním stavem i dalšími problémy. Stručně řečeno, nedostatek spánku zabíjí.

Profesor Walker, který je původem z Liverpoolu, řekl: „Žádný aspekt naší biologie není spánkovou deprivací ponechán nepoškozen.“

„Nedostatek spánku se může projevit ve všech zákoutích lidského těla a i přesto s tím nikdo nic nedělá. To se musí změnit, ať už na pracovišti nebo v našich domovech,“ podotkl spánkový expert. „Kdy jste však naposledy viděli nějaký plakát NHS (Národní zdravotní služba), který lidem radí, aby více spali? Kdy lékař předepsal nikoliv pilulky na spaní, ale spaní samo o sobě? Spánek musí být upřednostňován a lidé k němu musí být motivovaní,“ řekl Walker.





Matthew Walker. Foto: Saroyan Humphrey/Observer

Když spí dítě, nikoho by nenapadlo říct, že je líné

„Ztráta spánku navíc stojí ekonomiku Spojeného království až 30 miliard liber ročně (přibližně 870 miliard Kč), či 2 % HDP,“ pokračoval expert, který uvedl, že on sám trvá na osmi hodinách nerušeného spánku každou noc a spánkový režim dodržuje „velmi pravidelně.“

Walker strávil posledních 4,5 roku sepisováním své odborné knihy Why We Sleep, která se věnuje důsledkům nedostatku spánku v moderní společnosti. Odborník se mimo jiné zabývá tím, co se za posledních 75 let tolik změnilo, že lidé nemají na spánek čas nebo mu nevěnují dostatek pozornosti. Ještě v roce 1942 spalo šest nebo méně hodin kolem 8 % lidí, zatímco v roce 2017 je to téměř až jeden člověk ze dvou.

Podle Walkera je současná společnost „osamělá a depresivní“ a alkohol a kofein jsou široce dostupnými „nepřáteli spánku.“ Naše společnost rovněž podle Walkera příliš spojuje spánek s leností. „Když se podíváme na dítě, které spí, nikoho nenapadne říct, že je to líné dítě. Ale pro něj je to prostě potřebné. Jenže jak vyrůstáme, spánek už je vnímán úplně jinak. Lidé jsou jediným živočišným druhem, který se záměrně zbavil spánku bez jakéhokoliv zřejmého důvodu,“ řekl Walker.