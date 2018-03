Kdyby asteroid dopadl o 30 sekund později, dinosauři by na Zemi přežili

Dinosaury zahubil nedostatek vegetace

Kdyby asteroid dopadl o 30 sekund dříve či později, způsobil by mnohem méně škody a dinosauři by pravděpodobně přežili. Člověk by se tak možná nikdy nestal dominantním druhem této planety.

Zjištění a výsledky nejnovějšího výzkumu jsou prezentovány v dokumentu BBC s názvem „The Day The Dinosaurs Died“ (Den, kdy vymřeli dinosauři).

Asteroid před 66 miliony let dopadl nedaleko od poloostrova Yucatán v Mexiku a zanechal po sobě kráter o šířce 178 kilometrů a hloubce 32 kilometrů. Vědci, kteří tzv. Chicxulubský kráter zkoumali a vrtali do něj, zjistili, že hornina, která se v něm nacházela, byla bohatá na sloučeniny síry.





Dopad asteroidu právě do místa s takovým podložím tedy způsobil, že se velké množství této horniny vypařilo, a do vzduchu se tak dostal podobný oblak prachu jako při ničivé vulkanické erupci. Tento oblak blokoval sluneční záření, čímž se planeta dramaticky ochladila. Po dobu 10 let nestouply teploty nad bod mrazu, a většina dosavadních živých forem tak vyhynula.

Dinosauři tedy nevyhynuli v důsledku dýchání výparů, padání kusů roztavené horniny z oblohy či vln tsunami, nýbrž v důsledku vyhladovění.

Dinosauři mohli přežít

Nicméně kdyby asteroid, jehož odhadovaný průměr byl 14,5 km a rychlost 64 374 km/h, dopadl o několik vteřin dříve či později, přistál by v hlubokých vodách Atlantického či Tichého oceánu. To by znamenalo, že vypařena by byla z velké většiny jen mořská voda, která by způsobila mnohem méně škod. Namísto toho byl ale náraz poměrně malého asteroidu právě do Yucatánu katastroficky zesílen.

Sean Gulick, profesor geofyziky na Texaské univerzitě v Austinu, který společně s profesorkou Joannou Morganovou z Královské univerzity v Londýně organizoval výzkumné vrty, řekl: „Asteroid zasáhl Zemi na velmi nešťastném místě.“

Profesorka Morganová uvádí, že dle výzkumu se do atmosféry dostalo 100 miliard tun sulfátů a dodává: „To by stačilo pro ochlazení planety na 10 let a vyhlazení téměř veškerého života.“

Profesor Gullick vysvětlil, že částice síranu, které se po dopadu dostaly do atmosféry, odrážely světlo, čímž zastínily Zemi před Sluncem. To způsobilo dramatické ochlazení planety a tím pádem také zastavení růstu plodin, které v konečném důsledku vedlo k vyčerpání veškerých zásob potravy.





Dopad asteroidu byl tak silný, že výbuch, který následoval, způsobil vyhubení tří čtvrtin veškerého života na Zemi, včetně většiny dinosaurů. Tato náhodná událost na druhou stranu umožnila přežít menším savcům, tedy našim pradávným předkům, kteří tak dostali šanci po 150 milionech let vlády mohutných ještěrů převzít na Zemi moc.

„Jen půl milionu let po vyhynutí dinosaurů zaplnili přírodu savci všech tvarů a velikostí. Je možné, že pokud by nedošlo k dopadu asteroidu, dnes bychom tu nebyli,“ řekla pro The Times profesorka Alice Robertsová, která je zároveň také moderátorka BBC.