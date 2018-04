Kdyby socialisté neodmítli Hitlera před vstupem k nacistům, mohla se historie vyvíjet jinak, tvrdí profesor

Thomas Weber, profesor historie na Aberdeenské univerzitě ve Skotsku, objevil dříve nezveřejněný dokument, který odhaluje, že nově utvořená Německá socialistická strana v roce 1919 Hitlera odmítla a sdělila mu, že si nepřeje, aby do strany vstoupil, a neumožnila mu ani přispívat do svých novin.

Weber tvrdí, že kdyby jeho žádost o členství byla schválena, historie by se vyvíjela jinak. Ačkoli byla Německá socialistická strana rovněž krajně pravicová, byla v té době větší a úspěšnější než nacistická NSDAP. Hitler by se podle Webera tedy dokázal spokojit s méně významnou rolí, v důsledku čehož „by se pravděpodobně nikdy nedostal k moci“.

„Ještě rok předtím nevykazoval žádné vůdcovské kvality a rozkazy raději plnil, než rozdával.“

Hitler se později přidal k nacistické straně a v roce 1921 se stal jejím lídrem. Německá socialistická strana byla o rok později rozpuštěna. „Tímto příběhem se dosud nikdo nezabýval. Konečně se objasňuje jeho obsesivní chování vůči Německé socialistické straně, kterým se následujících několik let prezentoval,“ řekl Weber.





Všichni ostatní přední členové brzké nacistické strany totiž byli na počátku 20. let jakožto členové nové a malé strany pro sloučení se socialisty. „Kdyby nebylo Hitlerova vytrvalého odmítání, v jednu chvíli kvůli tomu dokonce ze strany vystoupil, byla by jeho strana pohlcena Německou socialistickou stranou, čímž by zanikla a historie by se ubírala jinou cestou… Vzhledem ke skutečnosti, že strana Hitlera odmítla, dává jeho chování, které dosud nikdo nedokázal přesvědčivě vysvětlit, konečně smysl,“ uvádí Weber.

Daný dokument pochází ze svědectví Hanse Georga Grassingera, který byl zakládajícím předsedou Německé socialistické strany. Weber dokument nalezl v archivu mnichovského Ústavu pro soudobé dějiny. „Prostě ho dosud přehlíželi. Problém je, že tam toho mají opravdu mnoho,“ řekl.

V dokumentu se píše: „Na podzim roku 1919, někdy kolem září, se Hitler objevil v kanceláři vydavatelství, aby se zde setkal s Grassingerem, kterého požádal o možnost přispívat do stranických novin a rovněž o místo v Německé socialistické straně. V té době neměl žádné peníze a Grassingera požádal také o půjčku. Řekli mu však, že pro něj v novinách nemají využití a že ho nechtějí ani ve straně.“

Weber o svém výzkumu bude pojednávat ve své chystané knize s názvem „Becoming Hitler: The Making of a Nazi“, jejíž vydání je naplánováno na 7. – 9. listopadu.

„Je zde tendence považovat chování Hitlera, který se choval naprosto iracionálně a který kromě toho, že byl nadaný řečník, neměl mnoho vloh pro politickou činnost, v období mezi jeho vstupem do nacistické strany a polovinou 20. let za primadonské… Ve své knize ukazuji, že tento pohled daný příběh vysvětluje zcela špatně. Hitler byl ve skutečnosti schopný a přesvědčivý politický činitel, který… by nikdy neodpustil člověku, který by ho ignoroval a odmítl, a choval vůči těmto lidem doživotní touhu po pomstě,“ tvrdí Weber.

Při všech třech příležitostech, kdy bylo navrženo spojení daných dvou stran, „ztropil Hitler naprostý cirkus“. „Příběhy odmítnutí Hitlera v jedné straně a jeho následných činů v nové straně, která ho přijala, tedy nacistické straně, jsou proto blízce propojené,“ dodává.

Mezi Weberovy již vydané knihy patří například také „Hitlerova první válka“ (Hitler’s First War), podle které se nyní natáčí také televizní minisérie.