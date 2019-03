Konec naděje na nesmrtelnost? Zastavení procesu stárnutí je podle vědců matematicky nemožné

Joanna Maselová, ekologická a evoluční bioložka z Arizonské univerzity, a postdoktorský výzkumník Paul Nelson tvrdí, že zpomalení procesu stárnutí mnohobuněčných organismů je matematicky nemožné. Závěry svého výzkumu nedávno zveřejnili ve studii, která byla publikována v jednom ze světově nejprestižnějších vědeckých časopisů PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

„Bezvýchodná situace“

„Stárnutí je matematicky nevyhnutelné, a to zcela vážně. Z logického, teoretického i matematického hlediska zde neexistuje žádné jiné východisko,“ uvedla Maselová v tiskové zprávě.

Jak vysvětlují Hannah Osborneová z amerického týdeníku Newsweek, přestože se buňky neustále množí a nahrazují, s postupem času u nich dochází k pomalé ztrátě funkčnosti a nakonec odumřou. Některé buňky však také urychlují své množení, což poté může vést k vytvoření rakovinných buněk.





Různé druhy buněk v našem těle také soupeří o zdroje, což umožňuje odfiltrovat nefunkční buňky a potenciálně nebezpečné mutace. Problémem je, že tento přirozený výběr je nedokonalý. Co by se však stalo, kdybychom dokázali perfektně odstranit selhávající a nefunkční buňky?

Ačkoli vědci dosud nepřišli na to, jak tento proces biologicky provést, Maselovou a Nelsona zajímalo, co by se stalo s rovnováhou buněk, kdyby tento přirozený výběr dokonalý byl. Vytvořili proto matematický model, který simuluje konkurenci mezi buňkami v těle.

Buď nefunkční buňky, nebo rakovina

Zjistili, že eliminace nefunkčních buněk ve skutečnosti umožňuje jednodušší šíření potenciálně rakovinných buněk. Tento proces poté funguje i obráceně, tedy eliminace rakovinných buněk umožňuje větší kumulaci špatně fungujících buněk.

„Je to bezvýchodná situace. Zůstanete uvízlí v situaci, kdy můžete buď umožnit kumulaci nefunkčních buněk, nebo dovolit rakovinným buňkám, aby se množily, a když učiníte jedno, nemůžete učinit to druhé. Nemůžete provést obě možnosti zároveň.“

Pokud mají Maselová s Nelsonem pravdu, je dost možné, že právě oni mají klíč k pátrání po nesmrtelnosti, který však není mýtického, ale spíše vědeckého charakteru: Boj o přežití mezi nefunkčními a rakovinnými buňkami končí kolapsem těla. A neexistuje způsob, jak ho zastavit.

„Máme matematické vyjádření toho, proč je nemožné vyřešit oba problémy. Buď budou všechny vaše buňky fungovat čím dál hůře, nebo dostanete rakovinu,“ říká Maselová a dodává, že za celým tímto procesem stojí jeden základní důvod, tedy že vše jednou rozpadne.

„Nezáleží na tom, jak moc se jejich rozpadu snažíte zabránit, prostě to nemůžete dokázat,“ zakončila bioložka.