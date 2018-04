Lidé vědí o své smrti: Vědci zjistili, že mozkové buňky fungují i několik hodin po zastavení srdce

Vědci však nyní zjistili, že vědomí člověka zůstává aktivní i poté, co tělo přestalo projevovat známky života, což tedy znamená, že lidé si mohou být vědomi své smrti.

A jisté důkazy dokonce naznačují, že člověk by krátce po své smrti mohl slyšet oznámení lékařů o své vlastní smrti.

Tato zjištění jakoby kopírovala děj nového hollywoodského remaku kultovního hororu z 90. let s názvem Hráči se smrtí. V tomto filmu se skupina mladých doktorů pustí do nebezpečného experimentu, v rámci něhož si jeden po druhém chemicky přivodili zástavu srdce, aby zjistili, co přesně se v posmrtném životě děje.

A tým vědců z lékařské fakulty New Yorské univerzity se přesně touto otázkou zabýval v rámci největší studie svého druhu v historii. Prostřednictvím studií dvojčat provedených v Evropě a Spojených státech zkoumali lidi, kteří utrpěli zástavu srdce a poté se „vrátili do světa živých“.

Autor studie Dr. Sam Parnia pro vědecký internetový portále Live Science uvedl: „Popisují sledování doktorů a sester při práci, vnímání plnohodnotných konverzací a vizuálních jevů, které se kolem nich odehrávaly a o kterých by jinak nevěděli.“





Podle Parniových slov byly tyto vzpomínky následně ověřeny danými lékaři a sestrami, kteří uvedli, že jejich technicky vzato mrtví pacienti si byli schopni detailně vybavit, co říkali.

Odumření mozkových buněk trvá hodiny

Z lékařského hlediska je definice smrti založena na ustání srdeční činnosti, které způsobí okamžité přerušení proudění krve do mozku.

„To je v podstatě způsob, jakým určíte čas smrti – vše záleží na momentu, kdy se srdce zastaví,“ vysvětluje Parnia. „Jakmile k tomu dojde, krev již dále neproudí do mozku, což znamená, že jeho funkce se téměř okamžitě zastaví. Ztratíte všechny kmenové reflexy – dávivý reflex, zornicový reflex, to vše je pryč,“ dodává.

Činnost mozkové kůry, která je zodpovědná za myšlení a zpracovávání informací z našich 5 smyslů, dle Parnii rovněž okamžitě ustane. To znamená, že za 2-20 sekund nezaznamená elektrický monitor již žádné mozkové vlny.

To spustí řetězovou reakci buněčných procesů, v jejichž důsledku odumřou mozkové buňky. Nicméně tyto procesy mohou údajně trvat i několik hodin od zastavení srdce.

A provedení kardiopulmonální resuscitace (KPR), i když pacienta úspěšně neoživí, může stále dostat určité množství krve do mozku, a to přibližně 15 % z objemu, který je třeba k normálnímu fungování.

Nicméně odumírání mozkových buněk podle Parnii stále probíhá, jen pomaleji.