Musk odhalil svou dosud největší raketu Falcon Heavy, která má vzlétnout během ledna

Musk o svém stroji zvaném Falcon Heavy tvrdí, že oproti druhé největší raketě, která se v současnosti používá, disponuje dvojnásobným tahem. Na svou první bezpilotní misi vyrazí raketa podle plánů příští měsíc z letecké základny Cape Canaveral.

Slavný Jihoafričan dále prohlásil, že raketa na své palubě ponese také jeho automobil Tesla Roadster, jehož cílovou destinací má být Mars. Na svém Twitteru Musk zveřejnil fascinující snímky lidí stojících vedle uskladněných raket, které nejlépe znázorňují, jak jsou stroje ve skutečnosti obrovské.





„Falcon Heavy odstartuje příští měsíc ze základny Cape Canaveral ze stejné rampy jako Apollo 11. Její tah bude dvojnásobný oproti druhé největší raketě. Tak jako tak to bude zaručeně vzrušující,“ napsal Musk na svém Twitteru.

Spekulace však vzbudilo jeho prohlášení, že se na palubě rakety jakožto užitečné zatížení bude nacházet také jeho vůz značky Tesla. Musk totiž tento svůj záměr nejdříve oznámil na Twitteru, poté však v rozhovoru pro portál The Verge uvedl, že „si to celé vymyslel“, ačkoli podle zasvěcených osob je plán opravdu skutečný.

Tak či tak představuje tato mise dosud nejambicióznější projekt firmy SpaceX, kterou Musk založil roku 2002 s cílem omezit náklady na vesmírnou dopravu a umožnit kolonizaci Marsu.





Ačkoli je start rakety oficiálně naplánovaný na příští měsíc, není to zatím skálopevný termín. Musk je totiž známý tím, že v rámci svých ambicí se svými prohlášeními někdy trochu předbíhá a své stanovené termíny pravidelně nestíhá.

A i tento lednový termín ve skutečnosti již není původní. Firma SpaceX totiž minulý týden oznámila posunutí startu rakety Heavy Falcon až na rok 2018, protože stále ještě neproběhl zkušební statický zážeh motorů.





„Chtěli jsme, aby Heavy letěla ještě letos. Nicméně letos bychom měli zvládnout statický zážeh a raketa bude moci letět jen o pár týdnů později,“ uvedla Gwynne Shotwellová, provozní ředitelka firmy SpaceX.

Při zmíněném statickém zážehu bude poprvé v provozu všech 27 motorů typu Merlin najednou. Obří raketa, kterou v zásadě tvoří 3 spojené rakety Falcon 9, ponese do vesmíru náklad o hmotnosti 63,5 tuny. A pokud budou všechny testy v pořádku, měla by raketa být připravena ke startu během prvních několika týdnů roku 2018.





Firma SpaceX na stavbě rakety Falcon Heavy pracovala dlouhé roky a letos na podzim dokonce oznámila, že již pracuje na ještě větší kosmické lodi, která bude moci přepravovat lidi na Mars.

Musk, jehož ambicí je „Rudou planetu“ v nadcházejícím desetiletí kolonizovat, na ní podle CNN chce do roku 2022 přistát alespoň se dvěma kosmickými loděmi. My nyní můžeme jen čekat, zda se mu to podaří.