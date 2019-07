Mužův první kontakt s pornem dramaticky ovlivňuje jeho názor na ženy, tvrdí vědci

Průměrným věkem, kdy zkoumaní muži poprvé sledovali porno, bylo jen něco málo přes 13 let

Podle studie provedené na University of Nebraska-Lincoln se u mužů, kteří jsou pornu poprvé vystaveni v pozdějším věku, objevují sklony k promiskuitě. „Zjistili jsme, že čím mladší muž je, když se poprvé dívá na pornografii, tím má později větší tendence projevovat nad ženami moc. Naopak vystavení pornu v pozdějším věku zvyšuje pravděpodobnost, že bude mít muž sklony k promiskuitě,“ uvedla autorka studie Alyssa Bischmannová.

Psychologové z univerzity Nebraska-Lincoln zkoumali celkem 33 mužů ve věku 17-54 let a požádali je o to, aby promluvili o své první zkušenosti s pornografií. Výzkumníci se zeptali, jakým způsobem se muži k pornu dostali, zda úmyslně, náhodně nebo nuceně. Účastníkům bylo položeno celkem 46 otázek, jejichž cílem změřit dvě „maskulinní normy.“

Jednou z nich bylo to, zda muži hledají moc nad ženami a druhou míra promiskuity. Průměrným věkem, kdy muži poprvé viděli porno, bylo 13,37 roku. Nejmladší uvedený věk byl velice znepokojivý, jednalo se o 5 let. Nejvyšším věkem, kdy byli daní účastníci poprvé vystaveni pornu, bylo 26 let.

Nejvíce mužů se k pornu poprvé dostalo náhodně

Mezi nejčastější formy prvního kontaktu s pornografií patřilo náhodné sledování, celkem 43,5 % dotazovaných uvedlo, že porno poprvé vidělo zcela náhodně. Přibližně 33,4 % pak uvedlo, že se na porno poprvé podívalo úmyslně, zatímco 17,2 % odpovědělo, že bylo ke sledování erotického materiálu donuceno.

„Byli jsme překvapeni, že způsob první expozice nemá vliv na to, zda chce někdo mít moc nad ženami nebo být promiskuitní,“ řekla Bischmanová. „Očekávali jsme, že úmyslné, náhodné nebo nucené zážitky budou mít i odlišné výsledky,“ dodala.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje pozdější vnímání žen, je tak dle výsledků studie věk. Výzkumný tým nyní doufá, že jeho poznatky mohou pomoci při prevenci sexuálních útoků a že pomohou lépe informovat o „léčbě různých emociálních a sociálních problémů, s nimiž se setkávají mladí heterosexuální muži, kteří sledují pornografii.“