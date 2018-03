Najít vodu na Marsu může být snadnější, než jsme si mysleli

Nový výzkum ukazuje, že podstatná část tohoto vodního ledu se nachází překvapivě blízko povrchu, v některých případech i pouhých pár metrů. Pokud by tato teorie byla potvrzena, jednalo by se o velký příslib pro vesmírné mise na Rudou planetu.

Výzkum publikovaný ve vědeckém časopise Science odhaduje, že vodní led na Marsu existuje v hloubce od 1-2 metrů až po 100 a více metrů pod povrchem. Vědecký tým pod vedením Colina Dundase z americké vědeckovýzkumné vládní agentury USGS použil sondu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), aby určil osm lokací planety, kde strmé útesy podle všeho obsahují pláty čistého ledu odhaleného silami eroze.

Podpovrchového ledu by na Marsu mohlo být mnohem více, než dokážeme nyní potvrdit

Skutečnost, že se na Marsu nachází zmrzlá voda, nebyla žádnou novinkou. Již totiž víme, že voda se na této planetě nachází především u pólů a podle radiových skenů sondy MRO také kolem rovníku. Další pozorování zase naznačovala, že tlusté pokrývky nacházející se ve vyšších zeměpisných šířkách by mohly obsahovat směs ledu a prachu, nicméně rozsah, složení a kvalita tohoto údajného vodního ledu dosud nebyly potvrzeny. Tato poslední studie by tak konečně mohla představovat důkaz, na který jsme všichni čekali.





Sonda MRO snímky pořídila v průběhu tří marťanských let, což odpovídá 5-7 měsícům zde na Zemi. Dundas a jeho tým na snímcích spatřili velké kusy skály, které od ledu odpadly v důsledku eroze. Zamrzlá voda, která je nyní vystavena vnějšímu prostředí, pravděpodobně každé léto o pár milimetrů ustoupí, nezmizí však úplně.

V těchto lokacích také nebyly zaznamenány žádné krátery, což znamená, že se jedná o poměrně mladé útvary, které vznikly teprve nedávno. Dále je důležité podotknout, že vodní led je viditelný pouze v místech, kde probíhá proces eroze, a vědci tedy spekulují, že by led pod povrchem mohl být obsažen v mnohem hojnější míře, než jsou schopni na základě tohoto pozorování určit.

A protože lze na útvarech vidět pruhy a různé barevné variace, je led pravděpodobně tvořen vícero vrstvami. Následné zkoumání těchto jednotlivých vrstev by vědcům mohlo umožnit lépe porozumět změnám tamního klimatu, a dokonce rozpoznat známky dřívější obyvatelnosti.





Výsledky jsou slibné, ale čeká nás ještě hodně práce

„Výsledky jsou přesvědčivé a v souladu s předchozími hypotézami, které tvrdí, že se napříč rozsáhlými oblastmi Marsu pod jeho povrchem ukrývá led. Je skvělé viděOtt také obrazové a spektroskopické důkazy, které podporují to, co nám říkal radar, tedy že se na Marsu nachází množství mělkého podpovrchového ledu. Obrazové důkazy jsou zvláště působivé, protože můžete vidět led přímo na vylepšených kolorizovaných snímcích,“ řekla Cassie Stuurmanová, nedávná absolventka Texaské univerzity v Austinu, která nyní působí ve firmě Planet Labs.

Stuurmanová dále uvádí, že nejpřekvapivějším aspektem této studie je objevení odhaleného ledu v oblastech kolem rovníku, protože vodní led při tlacích a teplotách, které v těchto oblastech panují, není stabilní. Vysvětluje to však, proč zde vědci zaznamenali procesy aktivní eroze či sublimace.

Oblasti s odhaleným ledem dokonce našli i v nižších zeměpisných šířkách. Právě tyto oblasti by představovaly nejvhodnější kandidáty pro lidské využití, pokud se tam někdy vypravíme,“ dodala Stuurmanová.

Otázkou však nadále zůstává čistota dané vody. Výsledky sice naznačují, že by měla být relativně čistá, je však třeba dalšího výzkumu, který by to potvrdil. Dalším potenciálním problémem je nadměrná slanost, kvůli které by si budoucí kolonisté museli na planetu přivézt odsolovací zařízení, která v raketě také zaberou určitý prostor. A zmrzlá voda by rovněž mohla obsahovat chloristany, které jsou pro lidi jedovaté.

Zkrátka a dobře, v současné době ještě nevíme úplně všechno, důležité však je, že na to postupně přicházíme.