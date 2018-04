Nález 5,7 milionu let staré fosilie na Krétě ohrožuje zavedený vědecký názor, že člověk pochází z Afriky

Autoři nově zveřejněného výzkumu tvrdí, že stopa, kterou nalezli na Krétě, by mohla změnit historický narativ brzké lidské evoluce. Mohla by totiž znamenat, že naši předkové byli v moderní Evropě mnohem dříve, než jsme se dosud domnívali.

Dosud přijímaný příběh lidského rodokmenu byl vytvořen převážně v 50. letech 20. století, kdy výzkumníci nalezli fosilie našich předků v jižní a východní Africe. Pozdější nálezy naznačovaly, že jejich potomci po následující miliony let zůstávali izolováni v Africe, než se nakonec přesunuli také do Evropy a Asie.

Nicméně nově objevená stopa, která dle všeho patřila člověku, který kráčel po území Kréty před 5,7 miliony lety, tento všeobecně akceptovaný příběh zpochybňuje. Ukazuje totiž, že lidé možná Afriku opustili a vydali se prozkoumávat další kontinenty mnohem dříve, než jsme si doposud mysleli.

„Tento objev přímo zpochybňuje ustanovený narativ brzké lidské evoluce a vzbudí pravděpodobně mnoho debat. Zda komunita vědců zkoumajících původ lidstva přijme fosilní stopy jako rozhodující důkaz pro přítomnost hominidů na Krétě v období miocénu, se teprve dozvíme,“ říká profesor Per Ahlberg, jeden z autorů výzkumu.





Vědci stopu, konkrétně její prsty, v rámci studie zkoumali. Zjistili, že tvor, kterému stopa patřila, neměl drápy, chodil po dvou a jeho vnitřní prsty na nohou byly delší než ty vnější. Tyto znaky je dovedly k závěru, že stopa patřila našemu dávnému předkovi.

Vědci však zároveň dávají jasně najevo, že majitel stopy a celý jeho druh se mohl vyvinout stejným způsobem a se stejnými znaky odděleně a nezávisle na lidech v Africe.

V době, kdy daná stopa vznikla, ještě neexistovala Saharská poušť, bohatá savanovitá krajina se táhla od severu Afriky až k východnímu Středomoří a Kréta se dosud neodpojila o řecké pevniny. Všechny tyto skutečnosti umožňují snadněji pochopit, jak se první hominidé na ostrov dostali.

Mark Maslin z University College London pro deník The Times uvedl, že přestože objev podporuje tvrzení, že naši předci svou nově nabytou schopnost chodit po dvou končetinách ihned využili k přesunu do dnešní Evropy, nedostatek důkazů o pozdější přítomnosti lidí by mohl znamenat, že jejich cesta „možná neskončila dobře“.