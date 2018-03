Nejkratší IQ test na světě: Na tyto 3 otázky odpoví správně pouze ti nadprůměrně inteligentní

Test kognitivní reflexe je pravděpodobně jednou z nejrychlejších možností, jak posoudit něčí IQ, neboť obsahuje pouze tři otázky, které se na první pohled zdají být velmi snadnými.



Poprvé se tento test objevil na veřejnosti v roce 2005, když jej publikoval Journal of Economic Perspectives. Nedávno se opět dostal do hledáčku pozornosti poté, co americký ministr zahraničí Rex Tillerson vyzval prezidenta Donalda Trumpa k porovnání IQ testů poté, co americkou hlavu státu označil za „hlupáka“.

Možná si místo porovnávání IQ testů obsahujících desítky otázek měli oba zaneprázdnění muži zkusit tenhle rychlotest a během 5 minut by byla pravda venku.

Byť se vám možná otázky budou na první pohled zdát velmi jednoduché, jsou ve skutečnosti trochu složitější a odhalení správné odpovědi vyžaduje notnou dávku inteligence.

Jak test podstoupit:

1) Otočte kliknutím první tři karty, přečtěte si postupně všechny tři otázky a na každou z nich odpovězte.

2) Otočte kartu se špatnými odpověďmi, které však jako správné lidé podstupující tento test uvádějí nejčastěji. V kolika případech jste se s nimi shodli?

3) Otočte postupně karty se správnými odpověďmi a své odpovědi vyhodnoťte.





Kolik otázek jste zvládli a v kolika případech jste se nechali unést zdánlivou jednoduchostí a přidali se k názoru většiny, který se však ukázal být chybným?