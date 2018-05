Nejzachovalejší fosilie australopitéka je po 20 letech vykopávek a zkoumání zpřístupněna veřejnosti

Od jejího objevení mezi lety 1994 a 1997 vědci určili původ ostatků, analyzovali jednotlivé kosti a publikovali četné studie. A jak uvádí BBC, nyní, po 20 letech vykopávek a usilovné výzkumné práce, byla kostra poprvé zpřístupněna veřejnosti na výstavě v Jihoafrické republice.

Cesta kostry Little Foot ven z propadliště dějin byla velmi dlouhá a vyčerpávající. Jak uvádí David McKenzie z CNN, v roce 1994 si paleontolog Ron Clarke prohlížel krabici s fosiliemi pocházejících z jihoafrické krasové jeskyně Sterkfontein, na které při své práci narazili horníci těžící vápenec. Clarke nalezl čtyři drobné části kotníkových kostí, které podle jeho domněnek patřily ranému lidskému předkovi. V roce 1997 pak objevil další součásti této kostry v nedaleké lékařské škole a rozhodl se, že se pokusí najít zbývající kosti Little Foota přímo v jeskyni.





A spolu se svým týmem je skutečně našel zapuštěné do tvrdé horniny zvané brekcie. Kostru z horniny následně vysekali v blocích a začal náročný proces odstraňování drobných částí z kamene. Lokalizace a odstranění všech pozůstatků Little Foota z jeskyně trvalo až do roku 2012. A jejich odstraňování z brekciových bloků bylo podle Clarkeových slov ještě obtížnější. „Při vykopávkách jsme používali velmi malé nástroje jako například jehly. Proto to trvalo tak dlouho. Bylo to, jako kdybychom z betonu vysekávali nadýchané pečivo,“ řekl.





Výsledky jsou však úžasné. Zatímco Lucy, nejslavnější kostra raného hominina nalezená v roce 1970 v Etiopii je úplná z pouhých 40 %, Little Foot se podle Elainy Zachosové z National Geographic pyšní 90% úplností a zachovala se dokonce i jeho lebka. Má se za to, že Little Foot je jiný druh australopitéka než Lucy a může být ještě starší. Lucy je podle odhadů stará zhruba 3,2 milionu let, zatímco Little Foot se podle výpočtů Clarkea a jeho týmu datuje až 3,67 milionu let zpět, ačkoli to dosud není zcela jednoznačně potvrzeno.





Zachosová dále uvádí, že Little Foot zažil svou premiérovou výstavu v Institutu evolučních studií Univerzity Witwatersrand v jihoafrickém Johannesburgu. McKenzie se svým týmem dle svých slov hodlá příští rok o této fosilii publikovat přibližně 25 vědeckých prací, které dozajista přinesou nové informace do stávající debaty o tom, zda se raný lidský vývoj odehrál v jižní, nebo východní Africe.