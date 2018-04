Odtajněné dokumenty odhalují, jak CIA v roce 1954 našla „Hitlera“ žijícího v Kolumbii

Agenti nebrali tato tvrzení bývalého důstojníka SS příliš vážně, nicméně ředitel argentinské odnože CIA v Caracasu je přece jen společně s fotografií předal svým nadřízeným.

Adolf Schuttlemayer, nebo Hitler?

Dokumenty uvádí, že muž jménem Phillip Citroen v roce 1954 oslovil agenty s tím, že potkal muže, který tvrdil, že je Hitler a žil ve městě Tunja, které leží severně od Bogoty, kolumbijského hlavního města.

Než se však agenti začali případem řádně zabývat, uprchl muž jménem Adolf Schuttlemayer, který se prohlašoval za Führera, do Argentiny. CIA byla zcela zřetelně velmi skeptická vůči daným tvrzením a doporučila případ pustit.

Nicméně nyní se tyto výroky opět vynořily, když kolumbijský novinář Jose Cardenas zveřejnil dokumenty z archivu CIA, které byly odtajněny v 90. letech, na svém Twitteru.

Město, kde bývalý důstojník SS potkal muže, který „silně připomínal Hitlera a také se za něj prohlašoval“, Citroen dle svých slov navštívil, když pracoval pro železniční společnost.

V dokumentu stojí: „Citroen tvrdil, že tohoto jedince potkal na místě zvaném Residencies Coloniales, kde podle informací zdroje žije nadměrné množství bývalých německých nacistů. Tito Němci žijící v Tunje podle Citroena následují tohoto údajného Adolfa Hitlera jakožto modlu nacistické minulosti, oslovují ho „Starší vůdce“ a vítají ho nacistickým pozdravem a oddanou adorací.“





Jako důkaz na podporu svých tvrzení Citroen dokonce ukázal agentům fotografii, která zachycuje, jak vedle tohoto muže silně připomínajícího nacistického diktátora sedí.

Agenti celý příběh zaznamenali v neformální zprávě, nicméně následně ho, jak dokumenty ukazují, zavrhli jako smyšlenou fámu.



V roce 1955 však agenty se stejným příběhem oslovil další muž známý pouze svým krycím jménem „Cimelody-3“. Tento muž tvrdil, že Citroen, který v té době žil ve Venezuele, je podle svých slov v kontaktu s tímto „Hitlerem“ zhruba jednou měsíčně při svých pravidelných cestách do Kolumbie v rámci své práce pro nizozemskou dopravní společnost KNSM.





Cimelody agentům rovněž poskytl fotografii zachycující Citroena s údajným Hitlerem, který byl na zadní straně uveden jako Adolf Schuttlemayer. Adolf podle Cimelodyho opustil Kolumbii v lednu 1955 a vydal se do Argentiny, nicméně přesné místo jeho pobytu mu však nebylo známé.

Po rozhovoru s Cimelodym se agenti rozhodli informace zaznamenat do formální zprávy, která byla následně zaslána jejím nadřízeným jako „potenciálně zajímavá“. Ke zprávě byl však přiložen ještě jeden dopis, ve kterém se psalo: „Má se za to, že v této záležitosti by mohlo být vynaloženo enormní úsilí s velmi malou šancí na jakákoli konkrétní zjištění. Proto navrhujeme případ pustit.“





Krysími stezkami do Jižní Ameriky utekli například Mengele či strůjce holokaustu

Má se za to, že do Jižní Ameriky utekly po pádu Třetí říše tisíce nacistů včetně například Josefa Mengeleho, osvětimského „anděla smrti“, či Adolfa Eichmanna, strůjce myšlenky holokaustu. Trasy, po kterých se vydávali, jsou dnes známé jako „krysí stezky“ a obyčejně vedly do Španělska či Itálie, odkud se Hitlerovi stoupenci dokázali dostat do Jižní Ameriky.

Mezi země, o kterých se ví, že nacisty hostily, patří Paraguay, Kolumbie, Brazílie, Uruguay, Mexiko, Guatemala, Chile, Ekvádor a Bolívie. Argentina je však jejich nejznámější destinací, protože její tehdejší prezident Juan Perón byl známým Hitlerovým podporovatelem a aktivně se snažil o zachránění příslušníků jeho režimu z Evropy.





Jakmile se nacisté dostali do Jižní Ameriky, byly jim poskytnuty prázdné průkazy totožnosti, které jim umožnily začít nový život, který často probíhal v osadách hrazených ostnatým drátem daleko od okolního světa, který po nich pátral.

V jednom argentinském městečku zvaném Bariloche se nacisté dokonce cítili tak bezpečně, že zde znovu postavili Hitlerův prázdninový dům Berchtesgaden.

Svůj nový život začal také jednooký nacistický voják Paul Schafer, který po roce 1945 uprchl do Chile, kde začal působit jako charismatický kněz v komunitě zvané Colonia Dignidad. Nacisté věřili, že Schaferovi se za ostnatými dráty a strážními věžemi podařilo vybudovat árijskou utopii. Pravda byla však taková, že vytvořil svou vlastní kolonii otroků, v níž zneužíval děti lidí, kteří ho následovali.

Eichmann a Mengele žili oba otevřeně v Bariloche, první jmenovaný byl však v roce 1960 vypátrán izraelskou tajnou službou, načež byl unesen, postaven před soud a popraven. Mengelemu se ale podařilo uniknout a zbytek svého života strávil v Brazílii, kde roku 1979 ve věku 67 let zemřel následkem mrtvice.