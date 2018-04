Ozonová díra je nejmenší za posledních 30 let, nikoli však naší zásluhou

Pozemní a balónová měření, která provedli vědci z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), ukázala, že v září, kdy ztenčení ozonové vrstvy v dané oblasti dosahovalo mezních hodnot, měla ozonová díra rozlohu téměř 20 milionů čtverečních kilometrů, což je zhruba 2,5krát více, než rozloha Spojených států.

Podle stanice CBS News je naměřená rozloha ozonové díry o 3,4 milionu čtverečních kilometrů menší než v roce 2016 a o 8,5 milionu čtverečních kilometrů menší než v roce 2015. Nicméně oslavy environmentálního úspěchu mohou být předčasné.

„V minulosti jsme již zaznamenali, že se množství ozonu ve stratosférických nadmořských výškách koncem září dostalo až na nulu. Letos naše balónová měření ukázala, že se ztráta ozonu v polovině září zastavila, a hladina ozonu tak nuly nedosáhla,“ řekl pro CBS Bryan Johnson, atmosférický chemik z úřadu NOAA.

Přestože zmenšená ozonová díra obecně představuje dobrou zprávu, lidské snahy o napravení ztenčené ozonové vrstvy za ní nestojí. NASA uvádí, že zmenšení bylo způsobeno nadprůměrně vysokými teplotami ve stratosféře nad Antarktidou za poslední 2 roky. V důsledku těchto teplot se ve stratosféře vytvořily bouřlivé podmínky, které zabránily určitému množství atmosférického chloru a bromu reagovat s ozonem, v důsledku čehož nedošlo ke zničení ozonových molekul.

Svou roli, zápornou i kladnou, zde však hrají i lidské zásahy.

Jak uvádí National Geographic, ozon, tedy molekula tvořena třemi atomy kyslíku, neustále vzniká a zaniká ve výšce až 50 km nad zemí ve vrstvě atmosféry známé jako stratosféra. Ozon působí jako atmosférický opalovací krém, který zachytává velké množství slunečního ultrafialového záření, které způsobuje rakovinu kůže a hubí fytoplankton, základ potravního řetězce v oceánech.





V 80. letech minulého století začali vědci ročně zaznamenávat ztenčování ozonové vrstvy nad Antarktidou. Zjistili, že chemické látky zvané chlor-fluorované uhlovodíky, které se používají v chladivech a různých sprejích, se shromažďují v polární stratosféře. A během období jara a léta, kdy sluneční paprsky denně dopadají na zem po dlouhé hodiny, se tyto látky mění na chlor, který reaguje s ozonem a ničí ho.

Montrealský protokol nám „zachránil krk“

V roce 1987 byl pak ratifikován tzv. Montrealský protokol, který zakázal používání látek poškozujících ozonovou vrstvu. Podle National Geographic bylo zavedení tohoto protokolu zásadní událostí, protože výzkumy naznačují, že kdyby k němu nedošlo, celá ozonová vrstva Země by se do roku 2050 zhroutila, což by vedlo ke 280 milionům dalších případů rakoviny kůže a také k nárůstu výskytu šedého zákalu a dalších zdravotních problémů.

Bez zakázání těchto látek, které jsou nyní označovány jako super-skleníkové plyny, by se však zhoršilo také globální oteplování. Rolando Garcia, vedoucí výzkumný pracovník amerického Národního centra pro atmosférický výzkum (NCAR), uvedl, že dnešní klima by, nebýt Montrealského protokolu, bylo o 25 % teplejší.

„Myslím, že v roce 1987 ještě nikdo neměl ponětí o plných klimatických důsledcích. Ten Protokol nám tak trochu zachránil krk,“ řekl Garcia.

Pokud vše půjde podle plánu vědců, ztenčování ozonové vrstvy by se mělo v roce 2050 zcela zastavit. Po roce 2000, kdy proces ztenčování dosáhl svého vrcholu, vědci dokonce našli první jasný důkaz o zacelování ozonové vrstvy.

Příznivý osud ozonové vrstvy však ještě není zcela zajištěný. Jak uvádí Matt McGrath z BBC, další nedávné studie ukazují, že nárůst výroby další chemické látky, polyvinylchloridu (PVC), který se používá jako průmyslové rozpouštědlo či ředidlo, by mohl proces zotavení ozonové vrstvy prodloužit až od 30 let. Většina těchto chemických látek je navíc v současnosti produkována v Číně, kde nejsou takřka vůbec legislativně regulovány.

Poslední malý úspěch však můžeme oslavit, ať už jsme se na něm podíleli či nikoli. Nicméně je jasné, že abychom zajistili existenci našeho „atmosférického opalovacího krému“ také v budoucnosti, čeká nás ještě hodně práce.